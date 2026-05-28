Michael Carrick và bài toán nhân sự Patrick Dorgu khi MU trở lại Champions League Dù thăng hoa trên hàng công, sao trẻ Patrick Dorgu có thể phải lùi về đá hậu vệ trái nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chiều sâu đội hình của Manchester United.

Kể từ khi Michael Carrick tiếp quản vị trí dẫn dắt tại Old Trafford, Manchester United đã thực hiện một cuộc lột xác ngoạn mục để cán đích ở vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh. Với 39 điểm giành được kể từ khi nhậm chức, Carrick trở thành chiến lược gia hiệu quả nhất giải đấu trong giai đoạn này, chính thức đưa "Quỷ đỏ" trở lại đấu trường Champions League danh giá.

Dù bị ảnh hưởng bởi chấn thương, Dorgu vẫn có một mùa giải đột phá.

Sự thăng hoa bất ngờ của Patrick Dorgu

Chìa khóa cho sự hồi sinh của Manchester United nằm ở sức mạnh tấn công đáng gờm với 33 bàn thắng sau 17 trận. Trong hệ thống linh hoạt của Carrick, Patrick Dorgu nổi lên như một hiện tượng thú vị nhất. Dù vốn xuất thân là một wing-back, tuyển thủ Đan Mạch đã hòa nhập đáng kinh ngạc khi được đẩy lên đá tiền đạo cánh trái.

Dorgu kết thúc chiến dịch với thông số ấn tượng: 4 bàn thắng và 4 đường kiến tạo. Điểm mạnh của cầu thủ 21 tuổi này là khả năng đọc tình huống bóng chết và sự nhạy bén không gian, minh chứng qua pha lập công vào lưới Brighton ở vòng đấu cuối. Sự thông minh trong việc khai thác các đường chuyền của Bruno Fernandes cho thấy Dorgu đã nắm bắt hoàn hảo triết lý của Carrick – sự giao thoa giữa lối chơi linh hoạt thời Ole Gunnar Solskjaer và phong cách bám biên truyền thống của CLB.

Dorgu tỏa sáng trong vai trò tấn công.

Bài toán nan giải về vị trí khi bước ra châu Âu

Tuy nhiên, tấm vé dự Champions League đang đặt ra một thử thách chiến thuật hóc búa cho ban huấn luyện. Manchester United hiện chỉ có duy nhất Luke Shaw là hậu vệ cánh trái thực thụ ở đội một. Trong bối cảnh lịch thi đấu mùa tới sẽ dày đặc hơn, việc kỳ vọng Shaw thi đấu trọn vẹn mọi đấu trường là điều không khả thi.

Về mặt nhân sự, các phương án dự phòng đang khá mỏng. Diego Leon hiện vẫn thuộc biên chế đội U21, trong khi Harry Amass vừa trải qua quãng thời gian cho mượn khó khăn tại Norwich City. Điều này dẫn đến khả năng cao Carrick sẽ buộc phải kéo Dorgu trở lại vai trò phòng ngự để đảm bảo sự an toàn cho hành lang cánh trái.

Thách thức trong việc định hình tương lai

Việc đẩy một cầu thủ đang đạt phong độ cao trên hàng công về lại tuyến dưới là quyết định không hề dễ dàng. Ở tuổi 21, Dorgu cần một vị trí cố định để phát triển tối đa tiềm năng. Nếu tiếp tục đá tiền đạo, anh sẽ cạnh tranh trực tiếp với Matheus Cunha, nhưng nếu lùi về hậu vệ, anh có thể mất đi sự đột biến đã thể hiện trong thời gian qua.

Nhìn chung, cách Carrick sử dụng Dorgu trong mùa hè này sẽ định hình đáng kể cấu trúc đội hình của Manchester United. Để tiến xa tại Champions League, đội chủ sân Old Trafford không chỉ cần những ngôi sao đa năng mà còn cần một hệ thống ổn định và có chiều sâu ở mọi vị trí then chốt.