Michael Carrick và cơ hội vàng trở thành thuyền trưởng chính thức của Man Utd Trong khi các ứng viên như Glasner hay De Zerbi tự đánh mất điểm, Michael Carrick đang chứng minh mình là người kế thừa hoàn hảo cho chiếc ghế nóng tại Old Trafford.

Michael Carrick ban đầu chỉ được xem là một giải pháp tạm thời để ổn định phòng thay đồ tại Old Trafford. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cho thấy dường như mọi yếu tố khách quan lẫn chủ quan đang hội tụ để ông nắm giữ công việc này một cách chính thức. Từ sự ủng hộ của các cầu thủ đến phong thái đĩnh đạc của một thuyền trưởng thực thụ, Carrick đang kiểm soát hoàn hảo mọi thứ trong tầm tay.

Cho đến nay Carrick đang làm tốt ở MU.

Sự sa sút bất ngờ của các ứng viên hàng đầu

Oliver Glasner từng nằm trong số những ưu tiên hàng đầu của ban lãnh đạo Ineos khi Ruben Amorim rời đi. Thế nhưng, chiến lược gia này đã có chuỗi hành động được ví như sự "tự hủy" kể từ sau thông báo rời Crystal Palace vào cuối mùa giải. Những phát ngôn tự nhận thiếu năng lực và cảnh báo người hâm mộ đã khiến danh tiếng của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đồng thời dập tắt mọi thiện cảm từ phía cổ động viên Man Utd.

Bên cạnh đó, Roberto De Zerbi cũng không còn là phương án lý tưởng. Dù từng suýt nhận việc thay Erik ten Hag, nhưng quãng thời gian tại Marseille đã bộc lộ những góc khuất trong tính cách của ông. Sự thiếu kiềm chế và những cơn thịnh nộ tại Ligue 1 trái ngược hoàn toàn với sự điềm tĩnh, chừng mực mà Carrick đang thể hiện. Tại một môi trường áp lực khủng khiếp như United, một cá tính quá mạnh như De Zerbi có thể trở thành con dao hai lưỡi.

Có nhiều yếu tố có thể giữ Carrick ở lại MU.

Thomas Tuchel và ngã rẽ với đội tuyển Anh

Thomas Tuchel là cái tên mà giới chủ Man Utd sẵn sàng chờ đợi đến mùa hè năm nay. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức đã chính thức ký hợp đồng gia hạn với tuyển Anh kéo dài đến EURO 2028. Việc Tuchel tự rút mình khỏi thị trường chuyển nhượng huấn luyện viên cấp câu lạc bộ đã gián tiếp loại bỏ đối thủ nặng ký nhất của Carrick trong cuộc đua dài hạn.

Khôi phục bản sắc DNA tại Old Trafford

Đáng chú ý, Michael Carrick không chỉ hưởng lợi từ sự rút lui của các đồng nghiệp mà còn ghi điểm mạnh mẽ bằng năng lực chuyên môn. Ông đang nỗ lực khôi phục lại DNA của câu lạc bộ thông qua việc chú trọng đào tạo trẻ và xây dựng lối chơi tấn công chủ động. Việc trao cơ hội ra mắt cho Tyler Fletcher dù thời gian cầm quân chưa lâu là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn của ông.

Carrick hiện diện ở hầu hết các trận đấu của học viện và phát biểu như một huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc giá trị truyền thống của Quỷ đỏ. Với việc các quân cờ domino trên thị trường huấn luyện viên đã đổ đúng vị trí, người hâm mộ Man Utd có lẽ sẽ không còn quá bất ngờ nếu đội bóng sớm công bố bản hợp đồng chính thức dành cho Michael Carrick.