Michael Carrick và kế hoạch đại tu Man Utd: Chốt hợp đồng chính thức, nhắm ngôi vương Sau khi đưa Quỷ Đỏ trở lại Champions League, Michael Carrick chuẩn bị nhận bản hợp đồng dài hạn cùng chiến dịch cải tổ lực lượng toàn diện tại Old Trafford.

Chiến thắng kịch tính 3-2 trước Nottingham Forest không chỉ là một trận thắng đơn thuần, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho một kỷ nguyên mới tại Old Trafford. Giới thượng tầng Manchester United, dẫn đầu bởi tỷ phú Sir Jim Ratcliffe cùng bộ sậu điều hành gồm Omar Berrada và Jason Wilcox, đã đạt được sự đồng thuận tuyệt đối: Michael Carrick sẽ chính thức trở thành thuyền trưởng dài hạn của câu lạc bộ.

Carrick được CĐV kỳ vọng giúp MU cạnh tranh chức vô địch mùa sau.

Phần thưởng xứng đáng cho kẻ đóng thế vĩ đại

Một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm kèm điều khoản tùy chọn gia hạn 1 năm đã được chuẩn bị sẵn sàng cho chiến lược gia 44 tuổi. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những gì Carrick đã làm được kể từ khi tiếp quản một tập thể khủng hoảng sâu sắc, không vé dự cúp châu Âu và bị loại sớm ở các giải đấu quốc nội.

Với tỷ lệ thắng ấn tượng (11 chiến thắng sau 16 trận), Carrick đã đưa Manchester United cán đích ở vị trí thứ 3 trong một mùa giải đầy khốc liệt. Đáng chú ý, đây mới chỉ là lần thứ 5 Quỷ Đỏ lọt vào top 3 Ngoại hạng Anh kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ vào năm 2013. Thành tích này trực tiếp giúp đội bóng giành vé trở lại đấu trường Champions League danh giá.

Triết lý cải tổ và yêu cầu nâng cấp đội hình

Dù gặt hái thành công bước đầu, Michael Carrick hiểu rõ khoảng cách với ngôi đầu bảng vẫn còn rất lớn. Theo ông, để một câu lạc bộ có bề dày lịch sử như Man Utd tiến xa, việc chỉ đứng thứ 3 là chưa đủ. Chiến lược gia người Anh nhấn mạnh rằng sự phát triển đội hình là yếu tố bắt buộc thông qua sự kết hợp giữa các bản hợp đồng mới và những tài năng trẻ giàu tiềm năng.

Carrick cần mang về những tân binh chất lượng.

Kế hoạch của Carrick tập trung vào sự thông minh trong chuyển nhượng và cường độ làm việc. Sau một mùa hè 2025 thành công với các cái tên như Matheus Cunha hay Benjamin Sesko, áp lực cho mùa hè 2026 là phải bổ sung ít nhất 2 đến 3 tiền vệ trung tâm chất lượng để làm chủ khu trung tuyến.

Mục tiêu Elliot Anderson và danh sách mua sắm rầm rộ

Trong danh sách các mục tiêu chuyển nhượng, Elliot Anderson nổi lên như ưu tiên hàng đầu tại xứ sở sương mù. Tiền vệ này đã gây ấn tượng mạnh với Carrick sau màn trình diễn càn quét tuyến giữa và kiến tạo trong trận đấu với chính Man Utd. Ngoài ra, những cái tên đình đám khác như Carlos Baleba, Ederson (Atalanta), Adam Wharton hay thậm chí là Aurelien Tchouameni của Real Madrid cũng đang nằm trong tầm ngắm.

Elliot Anderson là mục tiêu của MU.

Bên cạnh tuyến giữa, Carrick cũng cần một cầu thủ chạy cánh trái để hỗ trợ cho Luke Shaw, khi Patrick Dorgu được đánh giá là thiên hướng tấn công quá đậm nét. Một thủ môn dự phòng cho Senne Lammens và một tiền đạo san sẻ gánh nặng ghi bàn với Sesko cũng là những ưu tiên chuyển nhượng khác.

Cuộc thanh trừng và định hình ban huấn luyện

Để dọn đường cho các tân binh, Old Trafford sẽ chứng kiến một cuộc thanh lọc lực lượng quy mô lớn. Tyrell Malacia và lão tướng Casemiro chắc chắn rời đội. Jadon Sancho và Rasmus Hojlund sẽ được bán đứt cho Napoli sau khi đội bóng Ý đủ điều kiện dự Champions League. Tương lai của Marcus Rashford và Andre Onana vẫn là dấu hỏi lớn do rào cản mức lương, trong khi Joshua Zirkzee và Manuel Ugarte dường như không còn nằm trong kế hoạch dài hạn.

Về bộ máy huấn luyện, Carrick đang nỗ lực lôi kéo Aaron Danks - trợ lý của Vincent Kompany tại Bayern Munich - về hỗ trợ mình. Giai đoạn tiền mùa giải sẽ bắt đầu tại Helsinki với trận gặp Wrexham, đây cũng là cơ hội để những tài năng trẻ như Tyler Fletcher hay Shea Lacey khẳng định năng lực trước khi bước vào chiến dịch chinh phục đỉnh cao mới.