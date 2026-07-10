Michael Carrick và kế hoạch đại tu tuyến giữa MU: Carlos Baleba dẫn đầu danh sách rút gọn Quỷ đỏ đang ráo riết tìm kiếm người kế vị Casemiro. Carlos Baleba, Mamadou Sangare và Alex Scott là những quân bài chiến lược giúp Michael Carrick kiện toàn hệ thống 4-2-3-1.

Khi Manchester United bước vào kỷ nguyên của Michael Carrick, nhu cầu cấp bách nhất được xác định là việc làm mới hoàn toàn khu trung tuyến. Sau sự ra đi của Casemiro và chấn thương đầu gối nghiêm trọng của Manuel Ugarte tại World Cup 2026, đội chủ sân Old Trafford đang đứng trước một cuộc đại tu nhân sự quy mô lớn nhằm tìm lại bản sắc vốn có.

Carlos Baleba: "Vệ sĩ" cơ bắp cho Kobbie Mainoo

Cái tên nổi bật nhất trong danh sách mua sắm hiện nay chính là Carlos Baleba của Brighton. Dù trải qua một mùa giải 2025-26 đầy biến động do những tin đồn chuyển nhượng, tiền vệ 22 tuổi này vẫn được đánh giá là phương án chất lượng nhất để gia cố khả năng phòng ngự từ xa.

Điểm mạnh nhất của Baleba là khả năng hạn chế tối đa không gian chơi bóng của đối phương thông qua những cú tắc bóng đầy sức mạnh. Anh không đơn thuần là một "người dọn dẹp" cổ điển mà còn sở hữu kỹ năng kéo bóng xuyên phá trung lộ ấn tượng. Dưới sự chỉ dẫn của một bậc thầy điều tiết như Carrick, cầu thủ người Cameroon hoàn toàn có thể cải thiện khả năng chuyền dài để trở thành đối tác hoàn hảo cho Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes.

Baleba là một trong những mục tiêu khả dĩ dành cho MU. Ảnh: Getty Images.

Mamadou Sangare: Nhãn quan chiến thuật từ Ligue 1

Nếu Baleba mang đến sức mạnh thể chất, thì Mamadou Sangare của Lens lại đại diện cho sự thông minh và nhãn quan chiến thuật sắc sảo. Vừa kết thúc mùa giải bùng nổ tại Ligue 1, Sangare được kỳ vọng sẽ trở thành hiện tượng lớn tiếp theo tại Premier League.

Khả năng đọc trận đấu để dập tắt các đợt phản công từ sớm của Sangare khiến giới chuyên môn liên tưởng đến hình mẫu của Aurelien Tchouameni. Với 2 bàn thắng và 2 kiến tạo trong 9 trận cuối mùa, tiền vệ người Mali cho thấy tiềm năng phát triển thành một cầu thủ toàn diện (box-to-box), dù anh cần cải thiện thêm về mặt thể hình để thích nghi với môi trường bóng đá Anh khắc nghiệt.

Alex Scott: Nghệ thuật thoát pressing

Một mục tiêu khác đang thu hút sự chú ý đặc biệt là Alex Scott từ Bournemouth. Dưới bàn tay nhào nặn của cựu HLV Andoni Iraola, Scott đã tiến bộ vượt bậc để trở thành một tiền vệ có khả năng chịu áp lực và đọc không gian cực tốt. Sự lỳ lợm trong phòng ngự kết hợp với kỹ thuật xử lý bóng thanh thoát giúp Scott có thể thoát khỏi những vòng vây hẹp một cách tài tình.

Alex Scott là một mục tiêu tiềm năng khác được MU nhắm đến. Ảnh: Getty Images.

Việc sở hữu bộ đôi trẻ tuổi Mainoo – Alex Scott sẽ mang lại cho Carrick một hàng tiền vệ đầy triển vọng và giàu tính sáng tạo. Bên cạnh đó, Quỷ đỏ cũng đã đạt được những thỏa thuận quan trọng với Ederson từ Atalanta và Andrey Santos từ Chelsea để đảm bảo chiều sâu đội hình.

Dù là sự mạnh mẽ của Baleba, sự tinh tế của Sangare hay nhãn quan của Alex Scott, mục tiêu cuối cùng của Manchester United vẫn là xây dựng một "động cơ" đủ mạnh. Mùa hè này không chỉ là về việc mua sắm, mà là về việc định hình lại bản sắc bóng đá của Quỷ đỏ dưới triều đại Michael Carrick.