Michael Carrick và kế hoạch phá dớp 3 trận toàn thua tại London Stadium của Man United Với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp, Man United tự tin hành quân đến London Stadium để đối đầu West Ham, đặt mục tiêu chấm dứt chuỗi thành tích bết bát tại đây.

Manchester United đang bước vào chuyến làm khách đầy cạm bẫy tại London Stadium với mục tiêu kép: duy trì đà thăng hoa với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp và xóa bỏ "cái dớp" toàn thua trong 3 mùa gần nhất tại đây. Michael Carrick, kiến trúc sư cho sự hồi sinh của Quỷ đỏ, đang đứng trước thử thách định hình bản lĩnh của một ứng viên top 4 thực thụ trước một West Ham đang ở thế chân tường.

Nỗi ám ảnh từ quá khứ và thử thách tâm lý

Carrick đối mặt với thách thức lớn ở London Stadium.

Lịch sử đối đầu tại London Stadium không hề ủng hộ đội quân của Carrick. Trong 3 lần ghé thăm sân đấu này gần nhất, Manchester United đều phải nhận thất bại. Đây là rào cản tâm lý lớn nhất mà đội bóng cần vượt qua nếu muốn duy trì vị thế trong cuộc đua Champions League đầy khốc liệt.

Dù đối thủ West Ham đang ngụp lặn ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng, sự tự tin của đoàn quân Nuno Espirito Santo đang tăng cao sau chiến thắng 2-0 trước Burnley. Đối mặt với một đối thủ đang chật vật đua trụ hạng luôn tiềm ẩn những rủi ro lớn, đặc biệt khi West Ham thường xuyên có thói quen "ngáng chân" các đại gia tại thánh địa của mình.

Điểm tựa từ Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes

Về mặt chiến thuật, Michael Carrick dự kiến sẽ tiếp tục vận hành lối chơi kiểm soát bóng chủ động đã mang lại thành công rực rỡ thời gian qua. Kobbie Mainoo vẫn là quân bài quan trọng nhất trong việc điều tiết nhịp độ ở vòng tròn trung tâm, tạo nền tảng để những mũi nhọn như Bryan Mbeumo và Matheus Cunha khai thác khoảng trống.

Đáng chú ý, trận đấu rạng sáng mai có thể là thời khắc lịch sử của Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ cần thêm một đường chuyền thành bàn để phá kỷ lục kiến tạo trên sân khách trong một mùa giải của huyền thoại Ryan Giggs. Sự sáng tạo của Bruno chính là chìa khóa để Man United xuyên phá khối phòng ngự lùi sâu mà HLV Nuno Espirito Santo chắc chắn sẽ giăng ra.

Tử huyệt từ sự vắng mặt của Jean-Clair Todibo

Một lợi thế lớn cho Man United là sự tổn thất nhân sự nơi hàng thủ của đội chủ nhà. Trung vệ trụ cột Jean-Clair Todibo vắng mặt do án treo giò, buộc West Ham phải sử dụng tân binh Axel Disasi. Đây là một mắt xích yếu mà các chân sút đang đạt phong độ cao của Quỷ đỏ có thể trực tiếp khai thác.

Tuy nhiên, đội khách cũng không được phép chủ quan. Những tình huống phản công tốc độ dựa trên bộ đôi Jarrod Bowen và Crysencio Summerville là vũ khí cực kỳ lợi hại của West Ham. Đặc biệt, hành lang cánh của Diogo Dalot sẽ là điểm nóng quyết định; nếu hậu vệ này dâng quá cao, tốc độ của Summerville có thể trừng phạt Man United bất cứ lúc nào.

Nhìn chung, với chất lượng đội hình vượt trội và sự hưng phấn từ những chiến thắng gần đây, Man United nắm quyền tự quyết trong tay. Nếu giữ được sự tập trung trong khâu chống phản công và tận dụng tốt các sai số từ hàng thủ chắp vá của đối phương, thầy trò Carrick hoàn toàn có thể ra về với 3 điểm trọn vẹn, chính thức phá bỏ lời nguyền London Stadium.