Michael Carrick và kế hoạch phục hưng thực dụng tại Manchester United Manchester United bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải với những biến số lớn về nhân sự. Michael Carrick đang nỗ lực lắp ghép đội hình dựa trên sự xuất hiện của tân binh Andrey Santos và một lộ trình tập huấn ưu tiên chuyên môn thay vì thương mại.

Cánh cửa trung tâm huấn luyện Carrington đã chính thức mở lại, đánh dấu sự kết thúc của kỳ nghỉ ngắn ngủi kéo dài 46 ngày của Manchester United. Đối với Michael Carrick, đây không đơn thuần là ngày hội quân, mà là bắt đầu của một chiến dịch đầy áp lực nhằm duy trì vị thế của đội bóng sau một mùa giải thăng hoa. Với vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh mùa trước, kỳ vọng đặt lên vai chiến lược gia 44 tuổi này đang lớn hơn bao giờ hết.

Carrick đã có nửa cuối mùa giải thành công với Man Utd. Ảnh: Getty.

Những "vết rạn" từ cơn bão chấn thương

Sự hào hứng của ngày hội quân nhanh chóng bị phủ bóng bởi những tin tức không mấy vui vẻ từ bộ phận y tế. Michael Carrick đang phải đối mặt với một bài toán nhân sự hóc búa khi các trụ cột liên tiếp dính chấn thương trong lúc phục vụ đội tuyển quốc gia. Tổn thất nặng nề nhất là trường hợp của Manuel Ugarte, người vừa dính chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) khi thi đấu cho Uruguay. Đây là một đòn giáng mạnh vào kế hoạch tái thiết tuyến giữa, bởi Ugarte vốn được xem là hạt nhân trong lối chơi pressing mà Carrick đang xây dựng.

Bên cạnh đó, hàng phòng ngự cũng chịu tổn thất khi Matthijs De Ligt phải trải qua phẫu thuật lưng và dự kiến vắng mặt đến đầu mùa giải mới. Sự thiếu vắng này buộc ban huấn luyện phải đặt niềm tin vào sự trở lại của Harry Maguire và Luke Shaw – những người không tham dự World Cup vừa qua. Sự hiện diện của các cựu binh này, cùng với Mason Mount, được kỳ vọng sẽ mang lại sự ổn định cần thiết cho phòng thay đồ trong bối cảnh đội hình có nhiều biến động.

Andrey Santos và lời giải cho bài toán tuyến giữa

Trong bối cảnh tuyến giữa bị sứt mẻ, bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng mang tên Andrey Santos từ Chelsea xuất hiện như một "liều thuốc" kịp thời. Tài năng trẻ người Brazil sở hữu nguồn năng lượng dồi dào và khả năng tịnh tiến bóng ấn tượng, những tố chất rất phù hợp với triết lý bóng đá hiện đại mà Carrick đang áp dụng. Sự xuất hiện của Santos không chỉ làm dày đội hình mà còn tạo ra một cuộc cạnh tranh gắt gao với các cầu thủ trẻ vừa trở về sau thời hạn cho mượn.

Andrey Santos là chữ ký đáng chờ đợi của MU. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, tham vọng của Man United chưa dừng lại ở đó. Ban tuyển trạch vẫn đang ráo riết hoàn tất thương vụ Ederson và săn lùng thêm các vị trí trọng yếu khác bao gồm một cầu thủ chạy cánh trái, một hậu vệ biên và một thủ môn dự phòng. Mục tiêu của đội bóng là xây dựng một đội hình có chiều sâu đủ tốt để chinh chiến trên nhiều mặt trận, đặc biệt là khi họ đã chính thức trở lại đấu trường Champions League danh giá.

Tư duy thực dụng: Ưu tiên chuyên môn trên hết

Điểm đáng chú ý nhất trong kế hoạch hè này của Manchester United chính là việc từ bỏ các chuyến du đấu xa nhà tốn kém và mệt mỏi. Thay vì bay sang Mỹ hay châu Á vì mục đích thương mại, Carrick lựa chọn một lộ trình di chuyển linh hoạt ngay tại châu Âu. Quyết định này cho thấy một tư duy huấn luyện vô cùng hiện đại, tập trung tối đa vào việc hồi phục thể trạng và rèn luyện chiến thuật cho cầu thủ.

Quỷ đỏ sẽ có các trận giao hữu chất lượng với những đối thủ hàng đầu như Atletico Madrid và Paris Saint-Germain. Đặc biệt, chuyến tập huấn ngắn ngày tại Dublin (Ireland) xen kẽ trận gặp Leeds United được xem là giai đoạn then chốt để toàn đội tìm lại sợi dây liên lạc trên sân. Trận tổng duyệt cuối cùng với AC Milan sẽ là bài kiểm tra quan trọng nhất để Carrick chốt lại bộ khung chính thức trước khi bước vào mùa giải mới.

Sau thành tích đưa đội bóng cán đích ở vị trí thứ ba, Michael Carrick đang cho thấy sự tự tin và quyết đoán trong mọi quyết định. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thực dụng, người hâm mộ nửa đỏ thành Manchester hoàn toàn có quyền hy vọng vào một mùa giải bùng nổ, nơi đội bóng không chỉ duy trì sự ổn định tại Ngoại hạng Anh mà còn sẵn sàng thách thức mọi danh hiệu lớn.