Michael Carrick và kế hoạch tái thiết toàn diện Manchester United trong mùa hè 2026 Sau khi giành vé dự Champions League, Manchester United bước vào kỳ chuyển nhượng đầy biến động nhằm tinh giản quỹ lương và xây dựng đội hình quanh hạt nhân Kobbie Mainoo dưới thời Michael Carrick.

Sau một giai đoạn đầy biến động dưới thời Ruben Amorim, Manchester United đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới. Việc cán đích ở vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh không chỉ mang lại tấm vé Champions League danh giá mà còn là lời khẳng định cho năng lực của Michael Carrick. Tuy nhiên, mùa hè 2026 dự kiến sẽ là một cuộc "đại phẫu" thực sự khi tập đoàn INEOS bắt đầu thực hiện những thay đổi quyết liệt về mặt cấu trúc đội hình.

Man United sẽ có nhiều biến động về mặt nhân sự từ mùa giải 2026/27.

Michael Carrick: Từ 'người chữa cháy' đến kiến trúc sư trưởng

Quyết định bổ nhiệm chính thức Michael Carrick vào vị trí huấn luyện viên trưởng là bước đi đầu tiên trong chiến lược dài hạn của Giám đốc Thể thao Jason Wilcox và Giám đốc Điều hành Omar Berrada. Dù nhận được sự ủng hộ lớn từ phòng thay đồ và các chuyên gia như Mark Ogden nhờ sự ổn định đã thiết lập, quyết định này vẫn vấp phải những nghi ngại về tính đột phá.

Giới chuyên môn đặt câu hỏi liệu ban lãnh đạo MU có quá vội vàng khi không tiếp cận các chiến lược gia tầm cỡ thế giới như Thomas Tuchel. Tuy nhiên, với INEOS, sự thấu hiểu văn hóa câu lạc bộ và khả năng quản trị nhân sự của Carrick được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng lại bản sắc của Quỷ Đỏ sau nhiều năm chệch hướng.

Trục xương sống mới quanh Kobbie Mainoo

Tuyến giữa được xác định là khu vực trọng điểm cần nâng cấp khẩn cấp. Trong bối cảnh Casemiro chắc chắn rời đội và Manuel Ugarte chưa đáp ứng được kỳ vọng, Manchester United đang trở nên quá phụ thuộc vào tài năng trẻ Kobbie Mainoo. Với việc số lượng trận đấu dự kiến tăng lên gần 60 trận ở mùa giải tới, yêu cầu về chiều sâu đội hình trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Mục tiêu của đội bóng là chiêu mộ ít nhất hai tiền vệ có lối chơi năng động, cơ động và khả năng ghi bàn từ tuyến hai. Điều này không chỉ giúp giảm tải cho Mainoo mà còn tạo ra một hệ thống pressing đồng bộ, khắc phục điểm yếu phòng ngự từ xa vốn đã tồn tại bấy lâu.

Thanh lọc quỹ lương và bài toán chuyển nhượng

Để có nguồn ngân sách tái đầu tư, Manchester United buộc phải thực hiện chiến dịch thanh lý quy mô lớn. Tương lai của Marcus Rashford đang là dấu hỏi lớn khi Barcelona ngần ngại mua đứt. Ban lãnh đạo MU hiện đang cân nhắc chấp nhận một mức phí chuyển nhượng thấp hơn để giải phóng quỹ lương lên tới 350.000 bảng mỗi tuần của tiền đạo này.

Bên cạnh đó, những cái tên như thủ thành Andre Onana hay tiền vệ Mason Mount cũng nằm trong danh sách sẵn sàng bán đứt. Ngược lại, việc gia hạn với Bruno Fernandes vẫn đang gây ra nhiều tranh luận. Trong khi Mark Ogden coi anh là nhân tố không thể thay thế, những ý kiến khác lại cho rằng câu lạc bộ không cần quá vội vã khi hợp đồng hiện tại vẫn còn thời hạn đến năm 2027.

Carrick và các cộng sự sẽ phải tính toán kỹ về đội hình MU mùa tới.

Tầm nhìn dài hạn và sự kiên nhẫn

Dù có thể thu về hơn 100 triệu euro từ việc bán cầu thủ, bao gồm cả thương vụ Rasmus Hojlund sang Napoli, Manchester United vẫn ưu tiên sự thận trọng trong chi tiêu. Trọng tâm của Carrick trong mùa giải mới sẽ là phát triển nhóm cầu thủ trẻ đầy triển vọng như Leny Yoro, Benjamin Sesko và Amad Diallo.

Khoảng cách trình độ với Manchester City hay Arsenal vẫn là một thực tế khắc nghiệt. Tuy nhiên, với một lộ trình phát triển kiên nhẫn và chiến lược nhân sự bài bản dưới thời INEOS, người hâm mộ Quỷ Đỏ có quyền hy vọng vào một sự trở lại bền vững trên đỉnh cao bóng đá Anh.