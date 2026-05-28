Michael Carrick và kế hoạch trình làng 9 viên ngọc thô Man Utd hè 2026 Trong bối cảnh dàn trụ cột bận tham dự World Cup 2026, HLV Michael Carrick sẵn sàng trao cơ hội cho 9 tài năng trẻ xuất sắc nhất học viện Carrington ghi điểm tại tour du đấu hè.

Giai đoạn tiền mùa giải luôn là bệ phóng lý tưởng để các tài năng trẻ bước ra ánh sáng, và Manchester United đang chuẩn bị kích hoạt một làn sóng mới từ học viện Carrington. Mùa hè năm nay, người hâm mộ Quỷ đỏ có lý do đặc biệt để theo dõi sát sao các trận giao hữu thử nghiệm, khi ban huấn luyện dự kiến trao cơ hội cho hàng loạt gương mặt triển vọng khẳng định giá trị.

Hàng loạt ngọc thô Man Utd chờ bước ra ánh sáng hè năm nay.

Cơ hội từ khoảng trống của dàn sao World Cup 2026

Theo truyền thống, Manchester United thường hội quân vào tuần đầu tiên của tháng 7 tại trung tâm Carrington. Tuy nhiên, lịch trình năm nay đối diện thử thách lớn khi vòng chung kết World Cup 2026 tại Bắc Mỹ diễn ra từ ngày 11/06 đến 19/07. Việc các ngôi sao đội một vắng mặt do nghĩa vụ quốc gia đã vô tình mở ra cánh cửa cho các cầu thủ học viện.

Michael Carrick đã gửi đi những tín hiệu rõ ràng về việc trọng dụng sức trẻ. Ở vòng đấu cuối mùa giải trước, ông từng đưa Shea Lacey và Tyler Fletcher vào sân từ băng ghế dự bị. Giờ đây, chiến lược gia này sẽ tiếp tục giám sát đặc biệt các nhân tố trẻ trong các trận giao hữu để xây dựng kế hoạch dài hạn.

Những báu vật sẵn sàng bùng nổ

1. Shea Lacey: Kỳ vọng về một số 10 tương lai

Shea Lacey trong một buổi tập cùng với đội một Man Utd.

Ở tuổi 18, Shea Lacey là cái tên nhận được sự kỳ vọng lớn nhất. Sau màn ra mắt chính thức vào tháng 12 năm ngoái trước Aston Villa, tiền vệ này liên tục cho thấy sự tiến bộ dưới thời Michael Carrick. Hiện tại, Lacey đã được đôn lên tập luyện thường xuyên cùng đội một và được đánh giá đủ khả năng đóng góp trực tiếp vào cấu trúc đội hình mùa tới.

2. Tyler Fletcher: Sự bền bỉ được ghi nhận

Khác với sự ồn ào của giới truyền thông, Tyler Fletcher phát triển thầm lặng nhưng vững chắc. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của đội dự bị (Denzil Haroun Reserve Team Player of the Year) là minh chứng cho nỗ lực của tiền vệ này. Anh đã có 9 lần nằm trong danh sách dự bị tại Ngoại hạng Anh trước khi chính thức được ra sân ở trận hạ màn mùa giải vừa qua.

3. JJ Gabriel: Thần đồng 15 tuổi

Tyler Fletcher và JJ Gabriel cùng với giải thưởng của họ.

Sở hữu hiệu suất săn bàn đáng nể với 23 bàn thắng sau 23 trận cho đội U18, JJ Gabriel đang tạo nên cơn sốt thực sự. Chủ nhân giải thưởng Jimmy Murphy Young Player of the Year đã gây ấn tượng mạnh với các đàn anh trong những buổi tập tại Carrington. Chuyến du đấu hè sẽ là dịp để Gabriel chứng minh vì sao anh được gọi là thần đồng.

4. Jim Thwaites: Chuyên gia bóng chết

Jim Thwaites sở hữu hành trình tiếp cận đội một khá đặc biệt khi được triệu tập ngay sau trận bán kết FA Youth Cup căng thẳng. Được đánh giá là chuyên gia trong các tình huống cố định, tiền vệ này đang đứng trước cơ hội lớn để định hình một vị trí chính thức trong đội hình của Carrick vào mùa giải sau.

5. Godwill Kukonki: Lá chắn thép đa năng

Godwill Kukonki ăn mừng cùng đồng đội sau bàn thắng ở chung kết FA Youth Cup.

Kukonki là một trong những tài năng được định giá cao nhất học viện hiện nay. Dù sở trường là trung vệ, anh vẫn hoàn thành xuất sắc vai trò hậu vệ trái nhờ tư duy phòng ngự nhạy bén. Bàn thắng đẳng cấp vào lưới Manchester City tại chung kết FA Youth Cup đã khẳng định bản lĩnh của cầu thủ này.

6. Jack Fletcher: Khao khát khẳng định lại giá trị

Sau giai đoạn thăng tiến mạnh mẽ hồi tháng 12 năm ngoái, Jack Fletcher đang nỗ lực tìm lại vị thế. Với thông số 6 bàn thắng và 9 kiến tạo cho đội U21 mùa này, tiền vệ tấn công này khát khao tận dụng tour du đấu hè để ghi điểm trở lại trong mắt ban huấn luyện.

7. Dan Armer: Thủ lĩnh trẻ mang dáng dấp Harry Maguire

Dan Armer trong một buổi tập.

Đội trưởng đội U18 sở hữu lối chơi mạnh mẽ và điềm tĩnh, gợi nhớ đến hình ảnh của Harry Maguire. Từng góp mặt trong chuyến du đấu sau mùa giải năm ngoái, sự hiện diện của Armer lần này là phần thưởng cho những nỗ lực thủ lĩnh không ngừng nghỉ của anh.

8. Bendito Mantato: Niềm tin từ những chiến lược gia

Từng được HLV Ruben Amorim điền tên vào danh sách thi đấu tại Europa League, Mantato là mẫu cầu thủ chạy cánh giàu đột biến. Dù chấn thương cổ chân đã khiến anh bỏ lỡ giai đoạn cuối mùa trước, cầu thủ này dự kiến sẽ trở lại mạnh mẽ để chứng tỏ giá trị ngay khi giai đoạn tiền mùa giải khởi tranh.

9. James Overy: Tốc độ xé gió từ Australia

James Overy được kỳ vọng sẽ ra sân thử lửa ở giai đoạn tiền mùa giải 2026/27.

Gia nhập từ Perth Glory sau khi tỏa sáng trong một trận giao hữu với West Ham, James Overy hiểu rõ giá trị của những cơ hội thử lửa. Hậu vệ biên 18 tuổi với tốc độ ấn tượng này chắc chắn sẽ nỗ lực nắm bắt mọi thời cơ để ghi điểm với Michael Carrick trong mùa hè năm nay.