Michael Carrick và vận mệnh tại Man Utd: Tấm vé Champions League trị giá 100 triệu bảng Một chiến thắng trước Brentford sẽ giúp Man Utd xây chắc vị trí trong top 3, đồng thời dọn đường cho Michael Carrick nhận bản hợp đồng dài hạn tại sân Old Trafford.

Michael Carrick đang đứng trước cơ hội lớn nhất kể từ khi tiếp quản băng ghế chỉ đạo tại Manchester United. Trận đấu với Brentford tại sân Old Trafford không đơn thuần là một vòng đấu tại Ngoại hạng Anh, mà còn là bài kiểm tra cuối cùng để tỷ phú Sir Jim Ratcliffe đưa ra quyết định về một bản hợp đồng dài hạn cho chiến lược gia 44 tuổi này.

Bài toán 100 triệu bảng và tương lai của Carrick

Nếu Sir Jim Ratcliffe cần một lý do cụ thể để đặt trọn niềm tin vào Michael Carrick, thì suất tham dự Champions League chính là câu trả lời trị giá 100 triệu bảng. Việc trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu không chỉ khẳng định vị thế của Quỷ đỏ mà còn mang lại nguồn thu khổng lồ, vượt xa con số 31 triệu bảng từ Europa League.

Carrick vẫn đang lèo lái tốt con thuyền MU.

Kể từ khi thay thế Ruben Amorim vào tháng Giêng, Carrick đã giúp câu lạc bộ củng cố vững chắc vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Ban lãnh đạo đội bóng cho biết ưu tiên hàng đầu hiện nay là tấm vé vòng loại Champions League. Việc cán đích trong nhóm năm đội dẫn đầu sẽ là "chìa khóa vạn năng" giúp cựu tiền vệ này chính thức hóa vai trò huấn luyện viên trưởng dài hạn.

Sức nặng tài chính và văn hóa câu lạc bộ

Trong bối cảnh Manchester United đang gánh khoản nợ lên tới 1,3 tỷ bảng, nguồn thu từ Champions League trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, yếu tố giúp Carrick ghi điểm trong mắt giới chủ không chỉ là tiền bạc. Sự am hiểu tường tận về văn hóa câu lạc bộ và tầm ảnh hưởng sâu rộng trong phòng thay đồ là lợi thế mà ít ứng viên nào có được.

BLĐ MU vẫn chưa chốt hạ thuyền trưởng cho mùa giải tới.

Cuộc gặp thân mật tại trung tâm Carrington tuần trước giữa Carrick và ban lãnh đạo cho thấy sự ủng hộ lớn dành cho ông. Nếu Carrick được bổ nhiệm chính thức, bộ sậu trợ lý bao gồm Steve Holland, Jonathan Woodgate, Jonny Evans và Travis Binnion cũng sẽ được đảm bảo tương lai tại đội bóng.

Tình hình lực lượng trước trận gặp Brentford

Trước thềm cuộc đối đầu then chốt, Manchester United đón nhận những tín hiệu tích cực về nhân sự. Trung vệ Harry Maguire đã sẵn sàng tái xuất sau án treo giò, trong khi tài năng trẻ Leny Yoro cũng đang bỏ ngỏ khả năng trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương.

Sự bổ sung này là cực kỳ quan trọng khi hàng thủ Quỷ đỏ vừa phải trải qua giai đoạn chắp vá với cặp trung vệ bất đắc dĩ Noussair Mazraoui và Ayden Heaven. Dù Lisandro Martinez vẫn vắng mặt vì án phạt và Matthijs De Ligt mới chỉ bắt đầu tập nhẹ, nhưng với những quân bài hiện có, Carrick hoàn toàn có thể tự tin vào một kết quả khả quan.

Vượt qua Brentford sẽ là lời khẳng định đanh thép nhất cho năng lực cầm quân của Carrick, đồng thời chấm dứt mọi hoài nghi về việc liệu ông có đủ tầm để dẫn dắt con thuyền Man Utd tiến xa trong tương lai hay không.