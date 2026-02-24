Michael Carrick xây chắc tương lai tại MU nhờ sự tỏa sáng của Sesko và Lammens Manchester United tiếp tục đà hồi sinh với chiến thắng 1-0 trước Everton tại vòng 27 Ngoại hạng Anh, ghi dấu ấn đậm nét của hai nhân tố trẻ Benjamin Sesko và Senne Lammens.

Manchester United vừa hoàn tất chiến thắng tối thiểu 1-0 đầy kịch tính trước Everton tại vòng 27 Ngoại hạng Anh, một kết quả mang tính bước ngoặt trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Tại sân vận động Hill Dickinson, sự khác biệt của một trận đấu chặt chẽ và ít cơ hội đã được định đoạt bởi những khoảnh khắc cá nhân rực sáng, củng cố niềm tin vào triết lý mà Michael Carrick đang xây dựng.

Chiến lược gia người Anh đang trải qua giai đoạn thăng hoa trên cương vị huấn luyện viên tạm quyền với 5 chiến thắng trong 6 trận gần nhất. Kết quả này không chỉ giúp Quỷ đỏ áp sát top 4 mà còn là lời khẳng định đanh thép cho năng lực cầm quân của Carrick. Nếu một bản hợp đồng dài hạn được ký kết trong thời gian tới, ông chắc chắn sẽ phải dành lời cảm ơn đặc biệt đến bộ đôi Benjamin Sesko và Senne Lammens – những người đã trực tiếp thay đổi cục diện tại Hill Dickinson.

Benjamin Sesko: Cú đấm thép từ băng ghế dự bị

Benjamin Sesko đang thực sự trở thành một "thần tài" dưới thời Carrick. Tiền đạo 22 tuổi người Slovenia được tung vào sân thay Amad Diallo ở phút 58, và ngay lập tức sự hiện diện của anh đã thay đổi hoàn toàn cường độ tấn công của đội khách. Sự kiên nhẫn của Carrick trong việc quản lý đà phát triển của Sesko đã mang lại quả ngọt, dù áp lực từ người hâm mộ yêu cầu chân sút này đá chính là rất lớn.

Sesko trở thành "siêu dự bị" của Carrick.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu là kết quả của một tình huống phản công mẫu mực, phô diễn khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh của Manchester United. Sau khi Matheus Cunha thực hiện đường chuyền dài chuẩn xác cho Bryan Mbeumo bên hành lang phải, cầu thủ chạy cánh này đã có đường căng ngang dọn cỗ để Sesko dứt điểm một chạm đầy uy lực. Đây là pha lập công thứ ba liên tiếp của Sesko sau các trận gặp Fulham và West Ham, khẳng định bản năng sát thủ của cầu thủ này trong những thời điểm quyết định.

Senne Lammens và màn trình diễn điểm 10 nơi khung gỗ

Trong khi Sesko chiếm lĩnh các tiêu đề báo chí với bàn thắng quyết định, đóng góp của Senne Lammens lại là nền tảng giúp Manchester United đứng vững trước sức ép từ Everton. Thủ thành người Bỉ kết thúc trận đấu với 4 pha cứu thua xuất sắc, một con số phản ánh đúng sự vất vả của hàng thủ Quỷ đỏ trong hiệp thi đấu thứ hai.

Điểm đáng chú ý nhất ở thủ môn 23 tuổi này chính là sự điềm tĩnh kinh ngạc dưới áp lực. Sau tình huống thót tim ở đầu trận khi cú phát bóng bị Thierno Barry chặn lại, Lammens không hề nao núng. Anh duy trì sự tập trung tuyệt đối, một phẩm chất mà cựu huấn luyện viên thủ môn Eric Steele từng đánh giá rất cao, giúp hàng thủ Manchester United có sự an tâm rõ rệt so với giai đoạn trước.

BTC trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" cho Lammens.

Giá trị của Lammens được thể hiện rõ nhất ở những phút cuối trận. Phút 83, anh bay người cản phá xuất sắc cú dứt điểm hiểm hóc từ xa của Michael Keane. Đến phút 92, thủ thành người Bỉ một lần nữa từ chối nỗ lực của Tyrique George để bảo toàn mành lưới. Danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực cứu thua không biết mệt mỏi của anh.

Tầm nhìn tương lai dưới thời Michael Carrick

Chiến thắng trước Everton không chỉ đơn thuần là 3 điểm, mà còn cho thấy một Manchester United lỳ lợm và biết cách giành chiến thắng dù không có thế trận áp đảo. Michael Carrick đang chứng minh ông có khả năng kết hợp giữa kinh nghiệm chiến thuật và việc khai thác tối đa tiềm năng của các cầu thủ trẻ.

Với sự tỏa sáng đồng đều của các tuyến, từ một hàng công biết chớp thời cơ như Sesko đến chốt chặn vững vàng như Lammens, đội chủ sân Old Trafford đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ cạnh tranh. Nếu duy trì được phong độ này, chiếc ghế huấn luyện viên trưởng chính thức khó có thể thoát khỏi tay Michael Carrick.