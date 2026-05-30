Michael Olaha gia nhập CLB Công an TP.HCM và thử thách mới của U20 Việt Nam Tiền đạo Michael Olaha chuẩn bị cập bến CLB Công an TP.HCM mở ra cơ hội nhập tịch, trong khi U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó khăn tại vòng loại châu Á 2027.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá Việt Nam đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết với những bước đi chiến lược của các đội bóng lớn trước mùa giải 2026/27. Tâm điểm đổ dồn vào việc Michael Olaha rời sân Vinh và cơ hội tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia thông qua nguồn lực nhập tịch.

Michael Olaha chia tay SLNA, cập bến CLB Công an TP.HCM

Sau nhiều mùa giải gắn bó và trở thành linh hồn trong lối chơi của Sông Lam Nghệ An, tiền đạo Michael Olaha đã chính thức quyết định tìm kiếm thử thách mới. Bến đỗ tiếp theo của chân sút sinh năm 1996 là CLB Công an TP.HCM, sau khi các thỏa thuận quan trọng cho mùa giải 2026/27 được hoàn tất.

Thương vụ này không chỉ có ý nghĩa với câu lạc bộ mà còn mở ra triển vọng cho Đội tuyển Việt Nam. Nếu quá trình nhập tịch diễn ra thuận lợi, Olaha hoàn toàn có thể được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập. Chiến lược gia người Hàn Quốc hiện đang duy trì quan điểm cởi mở với các cầu thủ nhập tịch, minh chứng là việc trao cơ hội cho Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên tại vòng loại Asian Cup 2027 cùng các trận giao hữu quốc tế.

Hà Nội FC chiêu mộ nhà vô địch AFC Cup Daniel Hall

Để chuẩn bị cho tham vọng lấy lại vị thế dẫn đầu, CLB Hà Nội đang tiến rất gần đến việc ký hợp đồng với trung vệ Daniel Hall theo dạng chuyển nhượng tự do từ Auckland FC. Ngôi sao 26 tuổi sở hữu bản lý lịch ấn tượng khi từng đăng quang tại giải vô địch quốc gia Australia (A-League) và AFC Cup.

Sự hiện diện của Hall được kỳ vọng sẽ gia cố vững chắc hàng phòng ngự cho đội bóng Thủ đô. Với việc hợp đồng của anh tại Australia đáo hạn vào ngày 30/06, Hà Nội FC đã nhanh chóng tiếp cận để sở hữu một trong những ngoại binh được đánh giá là chất lượng nhất trong lịch sử V.League mà không tốn phí giải phóng hợp đồng.

U20 Việt Nam đối mặt bảng đấu tử thần với thể thức mới

Kết quả bốc thăm vòng loại U20 châu Á 2027 đã đẩy U20 Việt Nam vào bảng G - một bảng đấu được đánh giá là cực kỳ khó khăn với sự góp mặt của Iran, CHDCND Triều Tiên và Palestine. Thử thách càng nhân lên gấp bội khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) áp dụng thay đổi mang tính lịch sử về thể thức thi đấu.

Lần đầu tiên, AFC phân chia các đội thành hai cấp độ thi đấu riêng biệt: Giai đoạn Vòng loại (dành cho 32 đội mạnh nhất) và Giai đoạn Phát triển. Việc loại bỏ các đội bóng yếu đồng nghĩa với việc U20 Việt Nam sẽ không còn những đối thủ dưới tầm để tích lũy hiệu số. Mỗi cuộc đối đầu hiện nay đều mang tính chất sống còn trước các đối thủ có trình độ tương đương.

U19 Việt Nam rèn quân khắc nghiệt và tâm sự của Mạc Hồng Quân

Trong khi đó, đội tuyển U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Yutaka Ikeuchi đã bắt đầu buổi tập đầu tiên tại Medan (Indonesia). Dù phải đối mặt với nền nhiệt khắc nghiệt lên tới 32 độ C, toàn đội vẫn duy trì sự hưng phấn nhờ đã thích nghi tốt với thời tiết nắng nóng trong đợt hội quân trước đó tại Hà Nội.

Ở một diễn biến khác, cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân đã có những chia sẻ đầy xúc động về hành trình 14 năm gắn bó với bóng đá quê hương. Trải qua nhiều thăng trầm, bao gồm cả cú sốc khi CLB Than Quảng Ninh phá sản, tiền đạo 34 tuổi khẳng định chưa từng hối hận khi về Việt Nam thi đấu. Hiện tại, anh đang là điểm tựa kinh nghiệm quan trọng của Becamex TP.HCM trong giai đoạn then chốt của mùa giải.