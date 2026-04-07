Michael Olise: "Cỗ máy" tấn công toàn diện nhất thế giới trong màu áo Bayern Munich Từ bản hợp đồng 60 triệu euro gây nghi ngờ, Michael Olise vươn mình trở thành cầu thủ chạy cánh hay nhất thế giới với 37 lần trực tiếp đóng góp bàn thắng cho Bayern Munich.

Michael Olise đang thiết lập những tiêu chuẩn mới cho vị trí cầu thủ chạy cánh tại châu Âu. Kể từ khi gia nhập Bayern Munich từ Crystal Palace vào mùa hè năm 2024, ngôi sao 24 tuổi người Pháp đã nhanh chóng đập tan mọi hoài nghi để trở thành nhân tố không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Vincent Kompany.

Sự trỗi dậy của một thiên tài bóng đá

Quyết định chi 60 triệu euro để chiêu mộ Olise từng bị nhiều chuyên gia đặt dấu hỏi, đặc biệt là về tiền sử chấn thương gân kheo của anh. Tuy nhiên, huyền thoại Thierry Henry đã sớm nhìn thấy tài năng thiên bẩm này khi làm việc cùng Olise tại Olympic. Henry khẳng định những gì thế giới đang chứng kiến mới chỉ là sự khởi đầu của một tài năng hiếm có.

Olise đã phát triển một cách mạnh mẽ sau khi chuyển đến Bayern.

Trái với những lo ngại về thể lực, Olise đã duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc. Vincent Kompany đặc biệt đánh giá cao tính chuyên nghiệp và cách Olise chăm sóc sức khỏe ngoài sân cỏ. Chính sự tập trung tuyệt đối vào chuyên môn đã giúp anh thăng hoa tại Allianz Arena, bất chấp áp lực từ một trong những đội bóng lớn nhất thế giới.

Những con số thống kê vượt trội châu Âu

Trong mùa giải đầu tiên, Olise ghi 20 bàn và có 23 đường kiến tạo, trở thành cầu thủ duy nhất của Bayern Munich góp mặt trong toàn bộ 34 vòng đấu Bundesliga để cùng đội bóng lên ngôi vô địch. Bước sang mùa giải 2025-26, phong độ của anh thậm chí còn ấn tượng hơn.

Tính đến thời điểm hiện tại, Olise là cầu thủ chạy cánh trực tiếp tham gia vào nhiều bàn thắng nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu với 37 lần (bao gồm 23 pha kiến tạo). Kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng rê dắt trong các tình huống một đối một của anh đã khiến những đồng đội đẳng cấp như Harry Kane hay Luis Diaz cũng phải kinh ngạc.

Olise đang là một trong những ngôi sao chạy cánh hay nhất châu Âu.

Sự tương đồng với Kevin De Bruyne

Huấn luyện viên Vincent Kompany đã so sánh thái độ làm việc và sự tỉ mỉ của Olise với Kevin De Bruyne. Hiện tại, ngôi sao người Pháp đang đứng trước cơ hội phá kỷ lục về số pha kiến tạo trong một mùa giải Bundesliga mà De Bruyne từng nắm giữ. Olise không chỉ là một cầu thủ chạy cánh thuần túy mà còn là một "kiến trúc sư" trong lối chơi của Bayern.

Cựu tiền vệ Sami Khedira nhận định Olise hiện là cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất thế giới nhờ bộ kỹ năng toàn diện. Đây cũng là lý do các đội bóng lớn như Liverpool hay Real Madrid luôn khao khát có được chữ ký của anh.

Thông điệp cứng rắn từ Bayern Munich

Dù Liverpool xác định Olise là sự thay thế lý tưởng cho Mohamed Salah, nhưng Chủ tịch danh dự Uli Hoeness đã khẳng định Bayern Munich sẽ không bán đi những trụ cột của mình. Ông nhấn mạnh giá trị của đội bóng nằm ở chất lượng bóng đá trên sân chứ không phải số tiền trong ngân hàng.

Với độ tuổi 24 và tiềm năng vẫn còn đang phát triển, Bayern Munich chắc chắn sẽ không để Olise ra đi với bất kỳ mức giá nào thấp hơn một kỷ lục thế giới. Anh hiện là niềm hy vọng lớn nhất để dẫn dắt "Hùm xám" đến vinh quang tại Champions League và cùng đội tuyển Pháp chinh phục các danh hiệu lớn trong tương lai.