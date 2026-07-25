Michael Olise lập cú hat-trick kiến tạo vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá Vượt kỷ lục của huyền thoại Pele tại World Cup, Michael Olise trở thành cầu thủ đầu tiên dẫn đầu danh sách kiến tạo ở 3 đấu trường lớn trong cùng một mùa giải.

Trong một kỷ nguyên bóng đá bị chi phối bởi những cỗ máy săn bàn thượng hạng như Kylian Mbappe hay Harry Kane, Michael Olise lại chọn cho mình con đường riêng để bước vào ngôi đền của những huyền thoại. Ngôi sao chạy cánh người Pháp vừa khép lại một mùa giải phi thường bằng việc thiết lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử: trở thành cầu thủ đầu tiên đồng thời đoạt danh hiệu Vua kiến tạo ở cả ba đấu trường danh giá nhất gồm World Cup, Champions League và Bundesliga.

Cú hat-trick kiến tạo vô tiền khoáng hậu

Sự thống trị của Michael Olise trên mặt trận sáng tạo không phải là hiện tượng nhất thời, mà là sự duy trì phong độ đỉnh cao xuyên suốt từ cấp độ câu lạc bộ cho đến đội tuyển quốc gia. Việc đồng thời đứng đầu danh sách đường chuyền thành bàn ở cả ba giải đấu lớn nhất trong cùng một mùa giải là cột mốc chưa từng xuất hiện trong lịch sử túc cầu.

Giải đấu Số đường kiến tạo Thành tích / Ghi chú Bundesliga 19 Vô địch cùng Bayern Munich (hơn người xếp sau 4 lần) World Cup 2026 7 Kỷ lục lịch sử giải đấu (vượt kỷ lục 6 lần của Pele) UEFA Champions League 6 Đồng dẫn đầu (cùng Hakimi, Vinicius Jr, Kvaratskhelia)

Tại đấu trường quốc nội, Olise chính là nhạc trưởng đưa Bayern Munich trở lại ngai vàng Bundesliga. Với 19 pha dọn cỗ cho đồng đội, tuyển thủ Pháp vượt xa người xếp thứ hai là Julian Ryerson của Borussia Dortmund tới 4 đường kiến tạo. Khả năng quan sát không gian cùng những quả tạt có độ xoáy khó chịu từ hành lang cánh phải của anh đã trở thành vũ khí gieo rắc sự lo sợ cho mọi hàng thủ.

Sự bùng nổ đó tiếp tục được duy trì ở đấu trường châu Âu. Mặc dù Bayern Munich phải dừng bước ở vòng bán kết UEFA Champions League, Olise vẫn kịp để lại dấu ấn đậm nét với 6 đường chuyền thành bàn. Thành tích này giúp anh chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách kiến tạo cùng ba ngôi sao khác là Achraf Hakimi, Vinicius Junior và Khvicha Kvaratskhelia.

Xô đổ kỷ lục lịch sử của Pele tại World Cup 2026

Đỉnh cao trong mùa giải kỳ diệu của Michael Olise chính là màn trình diễn thăng hoa tại World Cup 2026. Trong vai trò linh hồn lối chơi của tuyển Pháp, anh thể hiện tầm ảnh hưởng tuyệt đối lên các đợt lên bóng của đội nhà.

Bằng 7 đường chuyền thành bàn, Olise chính thức thiết lập cột mốc mới về số đường kiến tạo trong một kỳ World Cup. Thành tích này trực tiếp xô đổ kỷ lục 6 lần dọn cỗ từng được huyền thoại Pele nắm giữ suốt nhiều thập kỷ. Tư duy chơi bóng hiện đại cùng khả năng đưa ra quyết định chuẩn xác trong phạm vi hẹp đã biến anh thành ngòi nổ nguy hiểm nhất giải đấu trên đất Bắc Mỹ.

Tương lai rực rỡ và sức hút trên thị trường chuyển nhượng

Màn trình diễn đẳng cấp ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia khiến Michael Olise trở thành một trong những cái tên được săn đón nhất châu Âu. Nhiều ông lớn, đặc biệt là Real Madrid, đang theo dõi sát tình hình của ngôi sao Bayern Munich.

Tiền đạo Kylian Mbappe được cho là đã trực tiếp thúc giục ban lãnh đạo Real Madrid chi ra 190 triệu bảng để chiêu mộ Olise. Trước sự chèo kéo gắt gao từ các đối thủ, Bayern Munich đang nỗ lực đàm phán giữ chân trụ cột bằng một bản hợp đồng đắt giá.

Bên cạnh những tin đồn chuyển nhượng, Olise hiện đối mặt với một rắc rối nhỏ hậu trường trong kỳ nghỉ hè khi cựu trung vệ Jerome Boateng đòi lại căn biệt thự sang trọng mà anh đang thuê tại Munich. Dù vậy, điều đó không thể làm giảm đi giá trị của mùa giải lịch sử mà ngôi sao người Pháp vừa thiết lập.