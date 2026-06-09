Michael Olise lập hat-trick giúp Pháp đánh bại Bắc Ireland 3-1 trước thềm World Cup Tiền đạo Michael Olise tỏa sáng rực rỡ với ba bàn thắng đẳng cấp, giúp đoàn quân của HLV Didier Deschamps giành chiến thắng thuyết phục trong trận giao hữu rạng sáng nay.

Trong đêm diễn thăng hoa tại Stade Pierre-Mauroy, Michael Olise đã chứng minh tại sao anh đang là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Pháp. Cú hat-trick siêu hạng của ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich không chỉ giúp Les Bleus hạ gục Bắc Ireland với tỷ số 3-1 mà còn gửi một lời cảnh báo đanh thép đến các đối thủ tại World Cup 2026.

Olise có ngày thi đấu thăng hoa.

Phá vỡ thế bế tắc trong hiệp một

Mặc dù tung ra đội hình cực mạnh với sự hiện diện của Kylian Mbappe và chủ nhân Quả bóng vàng Ousmane Dembele, đội tuyển Pháp lại gặp khó khăn trước lối chơi lùi sâu và kỷ luật của Bắc Ireland. Trong phần lớn thời gian hiệp một, các phương án tấn công trung lộ của đội chủ nhà liên tục bị bẻ gãy bởi sự tập trung của hàng phòng ngự đối phương.

Tuy nhiên, bước ngoặt đã đến ở phút 43 nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của Michael Olise. Từ một tình huống dàn xếp bên cánh phải, cú dứt điểm của Dembele vô tình trở thành đường dọn cỗ để tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich dứt điểm cận thành mở tỷ số. Bàn thắng này đã giải tỏa hoàn toàn áp lực tâm lý cho các học trò của HLV Didier Deschamps trước giờ nghỉ.

Đẳng cấp ngôi sao của Michael Olise

Ngay đầu hiệp hai, Michael Olise tiếp tục khiến khán đài bùng nổ bằng một siêu phẩm. Phút 49, tận dụng pha bóng lúng túng từ thủ thành Pierce Charles sau quả tạt của Malo Gusto, Olise đã tung cú vô lê quyết đoán nhân đôi cách biệt. Đây là minh chứng cho bản năng sát thủ và điểm rơi phong độ cực tốt của anh sau một mùa giải ấn tượng tại Đức.

Pháp thắng thuyết phục Bắc Ireland.

Bất chấp việc Bắc Ireland tìm được bàn rút ngắn tỷ số nhờ công của Patrick Kelly ở phút 64, Olise đã dập tắt mọi hy vọng của đội khách bằng siêu phẩm ở phút 75. Một pha cứa lòng chân trái sở trường từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi theo quỹ đạo hình vòng cung, hoàn tất cú hat-trick cá nhân và ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1.

Thống kê diễn biến chính

Thời điểm Sự kiện Cầu thủ thực hiện Phút 43 Bàn thắng (1-0) Michael Olise (Pháp) Phút 49 Bàn thắng (2-0) Michael Olise (Pháp) Phút 64 Bàn thắng (2-1) Patrick Kelly (Bắc Ireland) Phút 75 Bàn thắng (3-1) Michael Olise (Pháp)

Lời khẳng định trước ngày lên đường sang Bắc Mỹ

Chiến thắng này là màn chạy đà hoàn hảo cho chiến dịch World Cup 2026 của Les Bleus. Trong khi Kylian Mbappe vẫn đang nỗ lực tìm lại cảm giác ghi bàn tốt nhất để san bằng kỷ lục của Olivier Giroud, sự bùng nổ của Olise mang lại phương án tấn công đa dạng và biến ảo cho HLV Didier Deschamps.

Đáng chú ý, những phút cuối trận còn chứng kiến sự xuất hiện của N'Golo Kanté trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả, khép lại một màn trình diễn giàu cảm xúc. Với thắng lợi thuyết phục này, đội tuyển Pháp sẽ lên đường sang Bắc Mỹ với hành trang là sự hưng phấn và vị thế của một ứng cử viên vô địch hàng đầu.