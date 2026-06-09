Michael Olise lập hat-trick rực sáng: Tuyển Pháp tìm thấy ứng viên Quả bóng vàng tương lai Ngôi sao Michael Olise ghi 3 bàn giúp Pháp đánh bại Bắc Ireland 3-1, khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu trước thềm World Cup 2026 trong ngày chia tay HLV Didier Deschamps.

Trong ngày Kylian Mbappe im hơi lặng tiếng, Michael Olise đã biến sân Stade Pierre-Mauroy thành sân khấu của riêng mình. Với cú hat-trick đẳng cấp, tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich không chỉ giúp đội tuyển Pháp đánh bại Bắc Ireland 3-1 mà còn gửi đi một thông điệp đanh thép tới các đối thủ tại World Cup 2026.

Olise có màn thể hiện chói sáng.

Màn trình diễn mang thương hiệu cá nhân

Pháp bước vào trận tổng duyệt cuối cùng tại Lille với bộ tứ tấn công được đánh giá là biến ảo nhất thế giới. Tuy nhiên, trong khi Ousmane Dembele và tài năng trẻ Desire Doue chơi khá trầm lặng, Michael Olise đã thực sự bùng nổ. Ba bàn thắng của anh là sự kết hợp giữa nhạy bén không gian và kỹ thuật dứt điểm thượng thặng.

Bàn mở tỷ số mang chút may mắn khi Olise tận dụng cú sút đổi hướng của Dembele. Tuy nhiên, hai pha lập công sau đó là những siêu phẩm đích thực: một cú dứt điểm sấm sét và một pha cứa lòng chân trái điệu nghệ mang đậm thương hiệu cá nhân. Màn trình diễn này giúp anh nhận được vô số lời khen ngợi từ giới chuyên môn.

Olise lập hattrick bàn thắng.

Chuẩn mực của một Quả bóng vàng tương lai

Cựu hậu vệ Gael Clichy nhận định trên BBC Sport rằng Olise sẽ là ngôi sao đột phá tại kỳ World Cup tới. Trong khi đó, cựu tiền đạo Louis Saha còn đặt ra tiêu chuẩn cao hơn khi cho rằng Olise đang tiến gần tới đẳng cấp Quả bóng vàng (Ballon d’Or).

"Sự ổn định là điều khó nhất. Nếu muốn giành Quả bóng vàng, bạn phải luôn duy trì đẳng cấp đó trong mọi trận đấu, giống như cách Messi và Ronaldo đã từng làm. Đó là điều Olise khao khát", Saha nhấn mạnh. Ông cũng đánh giá cao sức mạnh chiều sâu của Les Bleus khi sở hữu cùng lúc ba cái tên có khả năng cạnh tranh danh hiệu cá nhân cao quý này là Mbappe, Dembele và hiện tại là Olise.

Sự thích nghi đáng kinh ngạc dưới thời Deschamps

Đối với HLV Didier Deschamps, đây là trận đấu đầy cảm xúc khi ông lần cuối dẫn dắt tuyển Pháp trên sân nhà, khép lại triều đại 14 năm sau World Cup 2026. Ông không tiếc lời khen ngợi cậu học trò: "Michael thật tuyệt vời. Cậu ấy đang tràn đầy tự tin, quyết đoán và dứt điểm sắc bén. Dù là cầu thủ tấn công, Michael vẫn rất nỗ lực hỗ trợ phòng ngự. Chúng tôi chắc chắn cần cậu ấy ở đẳng cấp này".

Dù là mẫu cầu thủ hướng nội và cần thời gian hòa nhập, Olise đang cho thấy hiệu suất đáng nể. Sau 5 trận đầu tịt ngòi, anh đã bùng nổ với 7 pha lập công chỉ sau 12 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia. Trái ngược với sự thăng hoa của đàn em, Kylian Mbappe lại trải qua một ngày thi đấu vô duyên khi bỏ lỡ nhiều cơ hội và có một bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị của đồng đội.

Lời chia tay xúc động tại quê nhà

Trận đấu kết thúc trong bầu không khí tri ân khi tên của Deschamps được hô vang trên khắp khán đài. Những công thần như Raphael Varane hay Olivier Giroud cũng xuất hiện để thực hiện vòng danh dự. Dù vậy, HLV Deschamps khẳng định ông sẽ gác lại mọi hoài niệm để dồn toàn lực cho trận ra quân gặp Senegal tại New Jersey.

Với dàn nhân sự có chiều sâu đáng nể như Bradley Barcola, Rayan Cherki hay Warren Zaire-Emery trên băng ghế dự bị, tuyển Pháp hành quân tới Bắc Mỹ với tư thế của một ứng cử viên vô địch hàng đầu. Michael Olise, với phong độ chói sáng hiện tại, chính là quân bài chiến lược quan trọng nhất trong hành trình chinh phục đỉnh cao của Les Bleus.