Michael Olise lập hat-trick trong ngày Pháp hạ Bắc Ireland 3-1: Nỗi lo mang tên Mbappe Pháp khép lại hành trình chuẩn bị World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Bắc Ireland. Trong khi Michael Olise rực sáng với hat-trick, Mbappe lại gây lo ngại khi tịt ngòi.

Đội tuyển Pháp đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Bắc Ireland tại Stade Pierre-Mauroy. Dù kết quả mang lại sự tự tin, màn trình diễn trái ngược giữa ngôi sao đang lên Michael Olise và đội trưởng Kylian Mbappe đã để lại nhiều suy ngẫm cho HLV Didier Deschamps.

Pháp thắng thuyết phục Bắc Ireland.

Michael Olise: Kèo trái ma thuật và lời khẳng định đanh thép

Nếu còn bất kỳ sự hoài nghi nào về vị trí đá chính của Michael Olise tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới, cú hat-trick vào lưới Bắc Ireland chính là câu trả lời xác đáng nhất. Ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich đã có một màn trình diễn đạt điểm 10 tuyệt đối, thâu tóm mọi sự chú ý bằng khả năng xử lý bóng thượng hạng.

Ba bàn thắng của Olise thể hiện sự đa dạng trong kỹ năng dứt điểm:

Phút 43: Pha đệm bóng cận thành nhạy bén mở tỷ số.

Pha đệm bóng cận thành nhạy bén mở tỷ số. Phút 49: Cú vô-lê sấm sét không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

Cú vô-lê sấm sét không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá. Phút 74: Siêu phẩm cứa lòng chân trái sở trường ấn định chiến thắng.

HLV Didier Deschamps không tiếc lời ca ngợi học trò: "Cậu ấy đang rạng rỡ, mọi thứ thật dễ dàng đối với Michael. Cú hat-trick này tôn vinh giá trị thực sự mà cậu ấy mang lại cho đội bóng". Sự thăng hoa của Olise đang biến anh thành niềm hy vọng số một của Les Bleus trên hành trình chinh phục cúp vàng tại Bắc Mỹ.

Olise lập hatrick bàn thắng.

Nỗi ám ảnh kỷ lục và áp lực tâm lý của Kylian Mbappe

Trái ngược hoàn toàn với người đàn em, Kylian Mbappe đã trải qua 90 phút đầy bế tắc trong ngày đánh dấu cột mốc 98 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Tiền đạo 25 tuổi dường như đang chịu áp lực nặng nề từ mục tiêu cân bằng kỷ lục 57 bàn thắng của huyền thoại Olivier Giroud.

Mbappe tịt ngòi trước Bắc Ireland.

Thống kê chỉ ra rằng Mbappe đã tung ra rất nhiều cú dứt điểm nhưng hiệu quả bằng không, thậm chí bỏ lỡ những cơ hội mười mươi từ các đường dọn cỗ của Olise. Việc chuỗi 6 trận liên tiếp ghi bàn bị chặn đứng ngay sát thềm World Cup dấy lên lo ngại về tâm lý thi đấu của thủ quân tuyển Pháp. HLV Deschamps sẽ cần giải bài toán làm thế nào để giúp Mbappe rũ bỏ áp lực cá nhân vì mục tiêu chung của tập thể.

Thử nghiệm chiến thuật: Ousmane Dembele trong vai trò số 10

Về mặt chiến thuật, điểm nhấn đáng chú ý nhất là việc Deschamps kéo Ousmane Dembele vào trung lộ thi đấu như một hộ công (số 10), nhường hành lang cánh phải cho Olise. Sự thay đổi này tạo ra sự linh hoạt bất ngờ trong cách tiếp cận khung thành đối phương, đặc biệt là trước khối đội hình lùi sâu của Bắc Ireland.

Deschamps phân tích sau trận: "Cách bố trí này rất thú vị khi cả hai đều được chơi ở khu vực ưa thích và hỗ trợ phòng ngự tốt". Với việc sở hữu những nhân tố dự phòng chất lượng như Bradley Barcola hay Rayan Cherki, hàng công tuyển Pháp đang trở nên biến ảo và đa dạng hơn bao giờ hết.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho kịch bản World Cup

Một chi tiết gây tò mò là trận đấu có hai quãng nghỉ tiếp nước dù nhiệt độ tại Lille chỉ ở mức 15°C. Đây là yêu cầu đặc biệt từ phía ban huấn luyện Pháp nhằm giúp các cầu thủ làm quen với nhịp độ thi đấu bị ngắt quãng — một kịch bản thường thấy tại World Cup do điều kiện khí hậu hoặc các can thiệp từ VAR.

Ngoài ra, việc tuyển Pháp yêu cầu áp dụng luật đợi 60 giây mới được trở lại sân sau khi chăm sóc y tế cho thấy sự tỉ mỉ trong khâu chuẩn bị. Mọi quy định nhỏ nhất của FIFA đều được Deschamps và các cộng sự phân tích kỹ lưỡng để tránh bất ngờ khi bước vào giải đấu chính thức.

Trận thắng này cũng là lời chia tay ấm áp của Didier Deschamps với khán giả quê nhà trước khi ông chính thức rời ghế nóng sau chiến dịch năm 2026. Pháp rời Stade Pierre-Mauroy với hành trang là sự hưng phấn tột độ, sẵn sàng cho trận ra quân gặp Senegal với vị thế của ứng cử viên vô địch hàng đầu.