Michael Olise rực sáng, Bayern Munich đánh bại Real Madrid 2-1 tại Bernabeu Tiền đạo Michael Olise bùng nổ với một kiến tạo và màn trình diễn đẳng cấp thế giới, giúp Bayern Munich giành lợi thế lớn trước Real Madrid tại lượt đi tứ kết Champions League.

Trong một đêm Champions League huyền diệu tại Estadio Bernabeu, Michael Olise đã chọn cách biến mình thành trung tâm của mọi sự chú ý. Vượt qua cái bóng của những siêu sao như Kylian Mbappe, tiền đạo cánh người Pháp đã thực hiện một cuộc "thảm sát" về mặt thông số kỹ thuật, trực tiếp giúp Bayern Munich hạ gục đội chủ nhà Real Madrid với tỷ số 2-1.

Sự thống trị tuyệt đối của Michael Olise

Suốt 90 phút hiện diện trên sân, Olise đã trình diễn một thứ bóng đá ở đẳng cấp thượng thừa. Với 8.5 điểm từ FotMob – con số cao nhất trận đấu – cầu thủ mang áo số 17 không chỉ là ngòi nổ mà còn là linh hồn trong lối chơi của đại diện nước Đức.

Olise gây rối loạn cho hàng thủ Real.

Thống kê cho thấy mọi đường lên bóng của đoàn quân HLV Vincent Kompany đều ưu tiên qua chân Olise. Anh có tới 82 lần chạm bóng, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 85% (41/48). Đặc biệt, Olise có 3 đường chuyền quyết định vào khu vực 1/3 cuối sân, liên tục mở ra các phương án tấn công xé toang hệ thống phòng ngự của Real Madrid.

Vũ điệu "chết chóc" bên hành lang cánh

Hậu vệ Alvaro Carreras đã có một đêm thực sự khó khăn khi phải đối đầu trực tiếp với Olise. Tiền đạo của Bayern Munich thực hiện 7 pha rê dắt, trong đó có 4 lần thành công (đạt tỷ lệ 57%), khiến hành lang cánh trái của Real Madrid luôn đặt trong tình trạng báo động đỏ.

Đỉnh cao của sự hiệu quả đến ngay giây thứ 20 của hiệp hai. Olise có pha xử lý bóng thanh thoát trước khi tung đường chuyền dọn cỗ cho Harry Kane ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ số hỗ trợ bàn thắng kỳ vọng (xA) của anh trong tình huống này đạt 0.34, cao nhất trận đấu. Tổng đóng góp tấn công (xG + xA) của Olise chạm mốc 0.52, minh chứng cho sức ảnh hưởng không thể thay thế.

Bản lĩnh trong tranh chấp và tầm ảnh hưởng chiến thuật

Không chỉ bùng nổ ở mặt trận tấn công, Olise còn cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Anh giành chiến thắng trong 10 cuộc đối đầu tay đôi, bao gồm 9/14 tình huống tranh chấp dưới đất và đạt tỷ lệ thắng 100% trong các pha không chiến.

Olise không ít lần làm khổ Carreras.

Sự nguy hiểm của Olise buộc các cầu thủ Real Madrid phải liên tục phạm lỗi. Anh là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất trên sân (5 lần), bao gồm tình huống khiến Aurelien Tchouameni nhận thẻ vàng và phải vắng mặt ở trận lượt về. Cuối trận, Olise còn là tâm điểm của tranh cãi khi bị Carreras đẩy ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài Michael Oliver đã từ chối thổi phạt đền.

Kết thúc trận đấu, Michael Olise xứng đáng nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận (Man of the Match) với 45% số phiếu bình chọn từ người hâm mộ. Màn trình diễn này không chỉ mang về lợi thế cho Bayern trước khi trở về Allianz Arena, mà còn là bản tuyên ngôn của một siêu sao mới tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.