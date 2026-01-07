Michael Olise rực sáng giúp Pháp hạ Thụy Điển 3-0 và lập kỷ lục tại World Cup 2026 Tiền vệ Michael Olise thiết lập kỷ lục kiến tạo mới cho tuyển Pháp trong chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển, khẳng định vai trò hạt nhân trong hành trình chinh phục cúp vàng.

Trong khuôn khổ World Cup 2026, đội tuyển Pháp đã khẳng định sức mạnh ứng cử viên vô địch bằng chiến thắng áp đảo 3-0 trước Thụy Điển. Giữa dàn sao của "Les Bleus", Michael Olise nổi lên như một nhạc trưởng thực thụ, điều phối lối chơi và trực tiếp góp công vào những bàn thắng then chốt.

Không chỉ dừng lại ở vai trò kiến thiết, ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich suýt chút nữa đã tạo nên một trong những khoảnh khắc vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. Phút 36, từ quả treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm, Olise thực hiện pha ngả người móc bóng ngẫu hứng. Cú dứt điểm đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn Thụy Điển nhưng lại tìm đến đúng cột dọc trong sự tiếc nuối tột độ của hàng vạn khán giả tại sân New York New Jersey.

Phút 36 của trận đấu, từ một tình huống treo bóng trong vòng cấm, Olise đã thực hiện pha ngả người móc bóng vô cùng đẹp mắt.

Dù siêu phẩm không thành hiện thực, tầm ảnh hưởng của tiền vệ mang áo số 11 lên hệ thống chiến thuật của HLV tuyển Pháp là không thể phủ nhận. Olise đóng vai trò "kiến trúc sư trưởng", khai thác triệt để các khoảng trống giữa các tuyến của Thụy Điển bằng nhãn quan chiến thuật sắc bén và những đường chuyền có độ sát thương cao.

Bóng vượt ngoài tầm với của thủ môn đối phương nhưng đáng tiếc lại tìm đến đúng cột dọc xa trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Kỷ lục kiến tạo mới của bóng đá Pháp

Trận đấu này đánh dấu cột mốc lịch sử đối với cá nhân Michael Olise. Với hai đường chuyền dọn cỗ cho Bradley Barcola và Kylian Mbappe lập công, cầu thủ sinh năm 2001 đã chính thức cán mốc 5 đường kiến tạo tại kỳ World Cup năm nay.

Con số này giúp Olise trở thành cầu thủ Pháp có nhiều pha kiến tạo nhất trong một kỳ World Cup từ trước đến nay. Sự thăng hoa của tiền vệ gốc London không chỉ mang lại hiệu quả tức thời mà còn giúp lối chơi tấn công trung lộ của Pháp trở nên biến hóa và khó lường hơn bao giờ hết.

Olise sở hữu nhãn quan chiến thuật sắc bén với hai đường kiến tạo dọn cỗ cho Bradley Barcola và Kylian Mbappe lập công.

Thống kê cho thấy, khả năng di chuyển thông minh và sự kết nối ăn ý với các vệ tinh xung quanh đã biến Olise thành quân bài không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của tuyển Pháp. Với phong độ hiện tại, anh chính là niềm hy vọng lớn nhất để đoàn quân áo lam tiến xa trong hành trình chinh phục chiếc cúp vàng danh giá.

Sự tỏa sáng của tiền vệ gốc London đang mang đến niềm hy vọng lớn cho hành trình chinh phục cúp vàng của đoàn quân áo lam.

Chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển không chỉ mang về 3 điểm mà còn là lời khẳng định về vị thế của nhà đương kim Á quân thế giới. Trong một giải đấu mà các ông lớn đang gặp nhiều khó khăn, sự ổn định và bùng nổ của những nhân tố như Michael Olise đang biến Pháp thành đối thủ đáng gờm nhất cho bất kỳ đội bóng nào.