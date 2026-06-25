Michael Olise và Jadon Sancho: Sai lầm chuyển nhượng trị giá 73 triệu bảng của Man Utd Quyết định chiêu mộ Jadon Sancho và ngó lơ Michael Olise vào mùa hè 2021 đã trở thành một trong những bài học đắt giá nhất lịch sử tuyển trạch của Manchester United.

Mùa hè năm 2021 được ghi nhớ như một trong những thời điểm định hình lại tương lai của Manchester United, nhưng theo cách mà không một cổ động viên nào mong muốn. Việc bạo chi 73 triệu bảng cho Jadon Sancho trong khi hoàn toàn ngó lơ Michael Olise – người lúc đó có mức phí giải phóng hợp đồng chỉ 8,37 triệu bảng – đang trở thành biểu tượng cho sự thất bại trong hệ thống quản trị và tuyển trạch tại Old Trafford.

Jadon Sancho: Bản hợp đồng 'bom tấn' gây thất vọng

Jadon Sancho cập bến Old Trafford với kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán hành lang cánh phải suốt nhiều năm. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó chỉ là một chuỗi những nỗi thất vọng kéo dài. Sự thiếu chuyên nghiệp và động lực thi đấu hạn chế đã khiến tài năng từng khuấy đảo Bundesliga dần lụi tàn tại Ngoại hạng Anh.

Sancho là thương vụ sai lầm bậc nhất lịch sử Man Utd. Ảnh: Getty Images.

Trong suốt 83 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Quỷ đỏ, Sancho chỉ đóng góp vỏn vẹn 12 bàn thắng và 6 pha kiến tạo. Đây là những con số quá khiêm tốn so với mức giá 73 triệu bảng. Hệ quả là tiền đạo này liên tục bị đem cho mượn tới ba lần, bao gồm cả quãng thời gian thi đấu tại Aston Villa mùa trước. Cuối cùng, Man Utd đã phải chấp nhận để Sancho rời đi dưới dạng tự do vào mùa hè này, khép lại một trong những thương vụ lãng phí nhất lịch sử câu lạc bộ.

Michael Olise: Viên ngọc thô bị bỏ lỡ

Trong khi bộ sậu lãnh đạo gồm Ed Woodward và John Murtough dồn toàn lực vào Sancho, họ đã bỏ qua một cơ hội vàng mang tên Michael Olise. Crystal Palace đã nhanh tay hơn khi kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng chỉ 8,37 triệu bảng từ Reading vào tháng 4/2021, thời điểm Olise vừa đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải tại EFL.

Man Utd từng bỏ qua cơ hội chiêu mộ Olise với giá rẻ mạt. Ảnh: Getty Images.

Trái ngược hoàn toàn với quỹ đạo đi xuống của Sancho, Michael Olise đã có bước thăng tiến ngoạn mục. Sau khi khẳng định tài năng tại Selhurst Park với 16 bàn thắng và 25 đường kiến tạo, anh chuyển sang Bayern Munich và thực sự bùng nổ tại đây. Những thống kê tại Đức của anh khiến giới mộ điệu phải kinh ngạc: 42 bàn thắng và 54 đường kiến tạo.

So sánh hiệu suất giữa Jadon Sancho và Michael Olise

Tiêu chí Jadon Sancho (tại Man Utd) Michael Olise (tại Palace & Bayern) Phí chuyển nhượng 73 triệu bảng 8,37 triệu bảng (tới Palace) Số trận ra sân 83 trận Hơn 150 trận Bàn thắng 12 bàn 58 bàn (tổng cộng) Kiến tạo 6 kiến tạo 79 kiến tạo (tổng cộng)

Hiện tại, Olise đang là tâm điểm của giới truyền thông khi tỏa sáng rực rỡ tại vòng chung kết World Cup 2026. Chỉ sau 2 trận vòng bảng, anh đã sở hữu 3 đường kiến tạo thành bàn. Sự đối lập giữa một bên là "bom tấn" rời đi trong lặng lẽ và một bên là "viên ngọc thô" vươn mình thành siêu sao thế giới là minh chứng rõ nét nhất cho sai lầm của Man Utd.

Hai ngã rẽ trái ngược này chắc chắn sẽ còn ám ảnh ban lãnh đạo đội bóng trong một khoảng thời gian dài. Nó là bài học đắt giá cho thấy nhãn quan chuyển nhượng và khả năng đánh giá tiềm năng cầu thủ luôn quan trọng hơn việc mù quáng vung tiền vào những cái tên đình đám nhưng thiếu sự phù hợp.