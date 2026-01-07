Michael Olise yêu cầu làm rõ tương lai tại Bayern Munich sau World Cup 2026 Ngôi sao chạy cánh Michael Olise sẽ có cuộc họp quyết định với ban lãnh đạo Bayern Munich ngay sau World Cup 2026 nhằm xác định vị thế và tương lai tại Allianz Arena.

Michael Olise đang trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng khi yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp với giới thượng tầng Bayern Munich ngay sau khi chiến dịch World Cup 2026 kết thúc. Động thái này cho thấy ngôi sao người Pháp đang nghiêm túc xem xét lại tương lai trong bối cảnh giá trị của anh đã tăng vọt sau những màn trình diễn bùng nổ trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Olise là cái tên hot trên TTCN. Ảnh: AS.

Nghịch lý hợp đồng và vị thế tại Allianz Arena

Theo nguồn tin từ AS, người đại diện của Olise muốn thảo luận trực tiếp với ban lãnh đạo Bayern để đánh giá lại vai trò của cầu thủ này trong dự án dài hạn của câu lạc bộ. Hiện tại, giao kèo được ký kết cách đây hai năm đang trở nên lạc hậu so với đẳng cấp thực tế của tiền vệ 24 tuổi. Với sự thăng tiến vượt bậc, Olise tin rằng anh xứng đáng có một vị thế quan trọng hơn cùng mức đãi ngộ tương xứng với tầm vóc của một trong những cầu thủ chạy cánh hàng đầu thế giới hiện nay.

Bayern Munich hiện đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Dù "Hùm xám" xứ Bavaria rất khao khát giữ chân trụ cột, nhưng việc Olise liên tục trì hoãn cam kết tương lai đang gây ra những lo ngại nhất định tại văn phòng ở Sabener Strasse. Sự im lặng này vô tình tạo điều kiện cho các đối thủ cạnh tranh bắt đầu các chiến dịch tiếp cận rầm rộ.

Sức hút từ World Cup và cuộc đua của các ông lớn

Michael Olise không chỉ là ngôi sao tại Bundesliga mà còn đang trải qua một kỳ World Cup rực rỡ. Khả năng đột phá từ hành lang cánh, nhãn quan chiến thuật sắc bén và kỹ năng dứt điểm đa dạng đã biến chân sút sinh năm 2001 thành mục tiêu săn đón hàng đầu. Trước khi đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, cựu sao Crystal Palace đã có một mùa giải thăng hoa, khẳng định năng lực trong đội hình của gã khổng lồ nước Đức.

Real Madrid, dù từng lên tiếng phủ nhận việc tiếp cận chính thức, vẫn luôn đặt Olise vào tầm ngắm như một phương án chiến lược để hoàn thiện dải ngân hà mới. Bên cạnh đó, Paris Saint-Germain và các đại diện giàu tiềm lực từ Ngoại hạng Anh cũng sẵn sàng nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao người Pháp.

Quyết định cuối cùng hiện nằm trong tay Olise. Kết quả của cuộc gặp gỡ với giới thượng tầng Bayern Munich sẽ là chìa khóa mở ra tương lai của anh. Nếu các bên không thể tìm thấy tiếng nói chung về một bản hợp đồng mới với những điều khoản hấp dẫn hơn, một thương vụ chuyển nhượng bom tấn hoàn toàn có thể được kích hoạt ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.