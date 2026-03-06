Micky van de Ven và sự sụp đổ niềm tin tại Tottenham Hotspur Từ vị thế chốt chặn đáng tin cậy, Micky van de Ven đang trở thành gánh nặng của Tottenham với phong độ chạm đáy và tấm thẻ đỏ tai hại trong trận thua 1-3 trước Crystal Palace.

Micky van de Ven, người từng được kỳ vọng là tương lai của hàng thủ Tottenham Hotspur, đang trải qua giai đoạn đen tối nhất sự nghiệp. Đỉnh điểm của sự thất vọng là tấm thẻ đỏ trực tiếp trong thất bại 1-3 trước Crystal Palace, trực tiếp đẩy đội bóng thành London vào tình cảnh hiểm nghèo tại Ngoại hạng Anh.

Van de Ven liên tục gây thất vọng.

Sai lầm chết người và sự sụp đổ tại Selhurst Park

Bước vào trận derby London với áp lực buộc phải thắng để cải thiện vị trí trong cuộc chiến trụ hạng, Spurs đã có khởi đầu suôn sẻ với bàn mở tỷ số trong hiệp một. Tuy nhiên, lợi thế này nhanh chóng bị phá nát bởi khoảnh khắc thiếu kiềm chế của Van de Ven. Pha kéo ngã Ismaila Sarr đầy non nớt đã khiến trung vệ người Hà Lan phải nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp.

Trong thế thiếu người, hệ thống phòng ngự của Tottenham ngay lập tức vỡ vụn. Họ để thủng lưới liên tiếp ba bàn ngay trước giờ nghỉ giải lao và hoàn toàn bất lực trong phần còn lại của trận đấu. Thất bại 1-3 trước một đối thủ tầm trung như Crystal Palace là minh chứng cho sự yếu kém về bản lĩnh của hàng thủ Spurs, nơi Van de Ven đang đóng vai trò thủ lĩnh.

Dấu hỏi về bản lĩnh thủ lĩnh và tương lai tại các đội bóng lớn

Kể từ khi nhận băng thủ quân thay Cristian Romero, Van de Ven liên tục gây thất vọng. Trước thảm họa tại Palace, cầu thủ này cũng đã có màn trình diễn bạc nhược trong trận thua Fulham. Suốt nhiều năm qua, hiếm có đội trưởng nào tại Spurs lại bộc lộ sự thiếu ổn định và gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý toàn đội như trung vệ sinh năm 2001 này.

Các ông lớn châu Âu chắc chắn đang cân nhắc lại về trung vệ này.

Bên cạnh phong độ tồi tệ, thái độ của Van de Ven cũng đang đẩy anh ra xa khỏi người hâm mộ. Xuyên suốt mùa giải, anh thường xuyên tự cô lập, quát tháo cổ động viên sau những trận thua hoặc phớt lờ ban huấn luyện. Những hành xử hờn dỗi này cho thấy Van de Ven chưa sở hữu tố chất để gia nhập những câu lạc bộ hàng đầu như Real Madrid, Barcelona hay Liverpool – nơi vốn gắn liền với những trung vệ có tinh thần thép như Sergio Ramos hay Virgil van Dijk.

Phân tích sâu về chuyên môn, nếu lột bỏ ưu thế về tốc độ và thể lực, tư duy đọc trận đấu của Van de Ven vẫn còn rất nghèo nàn. Sự sa sút thảm hại này khẳng định trung vệ người Hà Lan hiện tại không còn đủ đẳng cấp để khoác áo các đội bóng lớn, thậm chí vị trí của anh tại Tottenham cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng.