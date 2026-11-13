Microsoft 365 gặp sự cố toàn cầu: máy chủ ngừng hoạt động khiến Outlook, Teams, Copilot gián đoạn Sự cố mã MO1550821 bắt đầu từ việc một số máy chủ không còn khả dụng, kéo theo quá tải hạ tầng và ảnh hưởng Outlook, Teams, OneDrive, Azure trên nhiều khu vực.

Microsoft đang xử lý một sự cố hạ tầng diện rộng khiến nhiều dịch vụ thuộc hệ sinh thái Microsoft 365 gián đoạn trên toàn thế giới, gồm Outlook, Teams, Copilot, OneDrive và Azure. Hãng xác định nguyên nhân là một số máy chủ bất ngờ ngừng hoạt động, khiến phần hạ tầng còn lại phải gánh thêm lượng kết nối lớn và bị quá tải.

Hàng loạt dịch vụ thuộc hệ sinh thái Microsoft 365 đồng loạt gặp sự cố. Ảnh: Adobe Stock

Phạm vi ảnh hưởng: từ ứng dụng cá nhân đến dịch vụ doanh nghiệp

Người dùng tại nhiều quốc gia liên tục phản ánh tình trạng không thể truy cập hoặc kết nối bình thường với các nền tảng của Microsoft. Outlook là một trong những dịch vụ nhận nhiều phản ánh nhất, khi ứng dụng email báo lỗi kết nối máy chủ và không hoạt động ổn định.

Theo trang công nghệ BleepingComputer, nhiều người dùng đã thông báo về tình trạng gián đoạn. Trong khi đó, Downdetector ghi nhận lượng báo cáo sự cố tăng mạnh vào chiều thứ Năm.

Tác động không dừng ở các ứng dụng cá nhân. Những dịch vụ phục vụ doanh nghiệp như Exchange Online, SharePoint Online, Microsoft Defender XDR và Microsoft 365 Copilot cũng nằm trong danh sách bị ảnh hưởng. Qua trung tâm quản trị Microsoft 365, hãng xác nhận sự cố mang mã MO1550821 và cảnh báo khách hàng có thể gặp khó khăn khi kết nối với nhiều dịch vụ thiết yếu.

Mốc thời gian chính của sự cố

Thời điểm (giờ miền Đông nước Mỹ, ngày 12/11) Tương đương tại Việt Nam (ngày 13/11) Diễn biến 13h26 Khoảng 1h26 Sự cố diện rộng bắt đầu theo thông tin Microsoft công bố 18h57 Khoảng 6h57 Microsoft ghi nhận dấu hiệu cải thiện ban đầu sau khi đưa một phần máy chủ hoạt động trở lại

Trước mốc 13h26, Microsoft đã tiếp nhận các báo cáo về tình trạng kết nối Exchange Online bất thường tại khu vực châu Mỹ.

Vì sao vài máy chủ ngừng hoạt động lại kéo theo cả hệ thống?

Ban đầu, Microsoft cho rằng gián đoạn có thể liên quan đến áp lực tải hạ tầng tăng cao tại nhiều khu vực. Tuy nhiên, điều tra sau đó cho thấy nguyên nhân thực sự không phải do lượng người dùng truy cập tăng đột biến.

Cụ thể, một số máy chủ của Microsoft bất ngờ không còn khả dụng. Khi các máy chủ này ngừng hoạt động, phần hạ tầng còn lại phải tiếp nhận và xử lý lượng kết nối lớn hơn, dẫn đến quá tải. Trong cập nhật trên mạng xã hội X, hãng nhấn mạnh lưu lượng truy cập không phải nguyên nhân trực tiếp mà chính việc mất máy chủ đã tạo thêm áp lực lên các hệ thống đang vận hành.

Do nhiều dịch vụ dùng chung hạ tầng, quá tải dây chuyền khiến sự cố không giới hạn ở một ứng dụng riêng lẻ mà lan sang nhiều nền tảng cùng lúc.

Các biện pháp khắc phục Microsoft đã triển khai

Để xử lý, Microsoft tạm dừng toàn bộ hoạt động triển khai hệ thống và phân bổ lại lưu lượng truy cập trên hạ tầng toàn cầu. Hãng cũng chuyển hướng thêm kết nối khỏi các hệ thống gặp sự cố nhằm giảm tải cho những máy chủ còn hoạt động. Song song đó, các máy chủ bị ảnh hưởng được khởi động lại để từng bước khôi phục năng lực xử lý.

Đáng chú ý, dù các báo cáo ban đầu chủ yếu xuất hiện tại châu Mỹ, Microsoft sau đó xác nhận người dùng ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới đều có thể bị ảnh hưởng.

Hãng thừa nhận các biện pháp xử lý ban đầu chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Qua kiểm tra chuyên sâu, đội ngũ kỹ thuật phát hiện một tiến trình cốt lõi trên các máy chủ bị ảnh hưởng đang quá tải, làm khả năng xử lý của toàn hệ thống suy giảm. Microsoft cũng xem xét hoàn tác một số thay đổi cấu hình được triển khai gần đây, với kỳ vọng việc đảo ngược các bản cập nhật cấu hình này giúp rút ngắn thời gian khắc phục.

Tín hiệu phục hồi bước đầu, chưa có thời điểm ổn định hoàn toàn

Trong thông báo mới trên X, Microsoft cho biết một phần máy chủ đã được khôi phục và duy trì trạng thái ổn định. Công ty cũng đang chuyển hướng lưu lượng sang các tuyến kết nối thay thế tại những khu vực có thể thực hiện, qua đó ghi nhận tín hiệu phục hồi bước đầu dù phạm vi cải thiện còn hạn chế.

Để đẩy nhanh tiến độ, hãng đã đơn giản hóa quy trình khôi phục với các máy chủ còn lại. Tuy vậy, người dùng có thể phải chờ khi các ứng dụng lần lượt kết nối trở lại. Quá trình khôi phục sẽ diễn ra theo từng giai đoạn, thay vì mọi dịch vụ hoạt động bình thường cùng lúc.

Tính đến thời điểm cập nhật, Microsoft chưa công bố thời gian cụ thể để toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ trở lại trạng thái ổn định.