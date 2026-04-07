Microsoft bắt đầu tự động nâng cấp Windows 11 25H2: Vai trò của AI và lộ trình bảo mật Microsoft triển khai Windows 11 25H2 tự động cho người dùng phiên bản 24H2 thông qua hệ thống học máy. Người dùng có thể trì hoãn nhưng không thể từ chối bản cập nhật bắt buộc này.

Microsoft đã chính thức khởi động lộ trình nâng cấp hệ điều hành Windows 11 từ phiên bản 24H2 lên 25H2. Đây là bước đi chiến lược nhằm duy trì tính bảo mật và sự ổn định cho người dùng cá nhân, trong bối cảnh phiên bản 24H2 dự kiến sẽ kết thúc vòng đời hỗ trợ (End of Life) vào ngày 13/10/2026.

Cơ chế điều phối bằng trí tuệ nhân tạo

Điểm khác biệt trong đợt triển khai này là Microsoft sử dụng một hệ thống điều phối thông minh dựa trên kỹ thuật máy học (machine learning). Hệ thống này sẽ tự động phân tích và xác định thời điểm tối ưu để đẩy bản cập nhật đến từng thiết bị cụ thể, nhằm giảm thiểu tối đa các xung đột phần cứng hoặc phần mềm có thể xảy ra.

AI của Microsoft tự quyết định việc nâng cấp Windows. (Nguồn: Microsoft)

Tuy nhiên, Microsoft hiện vẫn chưa công bố chi tiết về các tiêu chí cụ thể mà hệ thống AI này sử dụng để đánh giá mức độ sẵn sàng của máy tính. Việc thiếu minh bạch trong thuật toán điều phối đang gây ra một số tranh luận trong cộng đồng người dùng, đặc biệt là những người muốn kiểm soát hoàn toàn tiến trình thay đổi của hệ thống.

Phân loại đối tượng và quyền kiểm soát của người dùng

Quá trình nâng cấp tự động qua Windows Update sẽ được áp dụng theo lộ trình phân tầng cụ thể. Dưới đây là bảng tóm tắt phạm vi ảnh hưởng của đợt cập nhật này:

Đối tượng áp dụng Cơ chế cập nhật Khả năng trì hoãn Windows 11 Home & Pro Tự động qua Windows Update Có thể trì hoãn ngắn hạn Thiết bị doanh nghiệp (Managed) Quản lý bởi bộ phận CNTT Tùy thuộc chính sách công ty Thiết bị cá nhân (Unmanaged) Hệ thống AI tự quyết định Bắt buộc nâng cấp sau thời hạn

Vì đây là bản cập nhật mang tính bắt buộc để duy trì hỗ trợ kỹ thuật, người dùng sẽ không thể từ bỏ hoàn toàn việc lên đời phiên bản 25H2. Mặc dù vậy, Microsoft vẫn cho phép người dùng chủ động kiểm tra và cài đặt sớm trong phần Cài đặt (Settings) hoặc trì hoãn việc khởi động lại máy để cài đặt trong một khoảng thời gian nhất định.

Khắc phục sự cố lỗi mã 0x80073712

Song song với việc đẩy bản nâng cấp mới, Microsoft cũng đã phát hành bản vá khẩn cấp KB5086672 để thay thế cho bản cập nhật xem trước KB5079391 trước đó. Bản cập nhật cũ từng bị thu hồi do gây ra lỗi nghiêm trọng với mã 0x80073712, khiến nhiều máy tính không thể hoàn tất quá trình cài đặt do tệp hệ thống bị thiếu hoặc hư hỏng.

Bản vá KB5086672 không chỉ giải quyết triệt để lỗi cài đặt mà còn tích hợp đầy đủ các cải tiến về hiệu suất và bảo mật. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên sớm cập nhật bản vá này để đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru trước khi quá trình chuyển đổi sang 25H2 diễn ra trên diện rộng.