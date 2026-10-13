Microsoft chính thức xác nhận cắt giảm nhân sự tại Việt Nam trong đợt tái cơ cấu tổ chức Tập đoàn Microsoft xác nhận các thay đổi về tổ chức làm ảnh hưởng việc làm tại Việt Nam, đồng thời cam kết hỗ trợ tối đa nhân viên trong quá trình chuyển đổi.

Tập đoàn công nghệ Microsoft vừa chính thức xác nhận việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức và đội ngũ tại Việt Nam, kéo theo tác động trực tiếp đến vị trí việc làm của một số nhân sự. Dù vậy, tập đoàn công nghệ Mỹ chưa công bố số lượng cụ thể cũng như danh sách các bộ phận chịu ảnh hưởng trong đợt tái cấu trúc này.

Người phát ngôn của tập đoàn cho biết các quyết định liên quan đến việc thay đổi cách thức làm việc và tái sắp xếp nhân sự nằm trong lộ trình điều chỉnh hoạt động chung. Đơn vị này cũng cam kết đồng hành và hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng trong suốt quá trình chuyển giao.

Lên tiếng trước tin đồn sa thải diện rộng trên mạng xã hội

Động thái xác nhận từ phía Microsoft diễn ra sau khi nhiều hội nhóm trên mạng xã hội lan truyền thông tin tập đoàn công nghệ này có thể giải thể hoặc sa thải toàn bộ đội ngũ kỹ sư tại Việt Nam. Một tài khoản tự xưng là nhân viên của Microsoft chia sẻ đã nhận thông báo triệu tập cuộc họp với tiêu đề "Cập nhật quan trọng về kinh doanh", có sự tham gia của ban lãnh đạo và bộ phận nhân sự (HR), đồng thời suy đoán về khả năng cắt giảm toàn bộ nhân lực.

Microsoft xác nhận cắt giảm nhân sự tại Việt Nam trong đợt điều chỉnh cơ cấu hoạt động của tập đoàn. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, trong tuyên bố phản hồi, Microsoft chỉ xác nhận có sự xáo trộn về mặt tổ chức dẫn tới thay đổi vị trí việc làm, hoàn toàn không đưa ra con số chính xác hay xác nhận quy mô sa thải trên diện rộng như các thông tin đồn đoán trước đó.

Hiện diện của đội ngũ kỹ sư và thay đổi cấp quản lý

Tại Việt Nam, đội ngũ kỹ sư nghiên cứu và phát triển (R&D) của Microsoft hiện đặt trụ sở làm việc tại cả hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM. Bên cạnh công tác kỹ thuật, các bộ phận này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ công nghệ của hãng tại thị trường Đông Nam Á.

Trước đợt biến động này, bộ máy quản lý của Microsoft tại khu vực cũng ghi nhận bước chuyển giao quan trọng. Cụ thể, vào tháng 9/2025, tập đoàn đã bổ nhiệm ông Dhanawat Suthumpun vào vị trí Giám đốc Điều hành phụ trách các thị trường mới nổi, bao gồm thị trường Việt Nam. Trước thời điểm này, vị trí Tổng Giám đốc Microsoft tại Việt Nam do bà Nguyễn Quỳnh Trâm nắm giữ.

Đại diện Microsoft khẳng định, dù đang trong quá trình sắp xếp lại bộ máy nhân sự nội bộ, các cam kết hỗ trợ khách hàng và mạng lưới đối tác tại Việt Nam vẫn được bảo đảm duy trì xuyên suốt và không bị gián đoạn.