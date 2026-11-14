Microsoft chưa xác định thời điểm khôi phục hoàn toàn Outlook và Exchange Online sau sự cố Hạ tầng đang dần ổn định nhưng Microsoft vẫn phải xử lý lượng thư tồn đọng, nên gửi và nhận email có thể chậm dù người dùng đã truy cập được các dịch vụ.

Microsoft cho biết hãng chưa thể đưa ra thời điểm khôi phục hoàn toàn các dịch vụ sau sự cố kéo dài hơn một ngày, làm gián đoạn Outlook và nhiều nền tảng khác. Dù hạ tầng đang từng bước ổn định, đội ngũ kỹ thuật vẫn phải xử lý lượng dữ liệu tồn đọng.

Thông báo mới nhất được phát đi lúc 3h05 (giờ Hà Nội). Theo tài khoản Microsoft 365 Status trên mạng xã hội X, quá trình khắc phục vẫn đang diễn ra và hãng chưa xác định được khi nào mọi dịch vụ hoạt động bình thường trở lại.

Vì sao truy cập được vẫn chưa có nghĩa là mọi thứ đã bình thường?

Theo Microsoft 365 Status, khi hạ tầng dần ổn định, các kỹ sư vẫn phải giải quyết lượng tin nhắn tồn đọng trong các hàng đợi, đồng thời điều chỉnh và cân bằng lưu lượng truy cập.

Điều này đồng nghĩa người dùng có thể nhận thấy khả năng đăng nhập và truy cập dịch vụ được cải thiện trước. Tuy nhiên, hoạt động gửi, nhận và xử lý dữ liệu vẫn có thể chậm hơn bình thường vì hệ thống cần thêm thời gian để giải quyết khối lượng công việc bị ùn ứ.

Microsoft nhấn mạnh hãng chưa thể đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc khôi phục hoàn toàn. Việc truy cập được dịch vụ cũng không đồng nghĩa các chức năng gửi và nhận email đã trở lại trạng thái bình thường.

Diễn biến sự cố qua các mốc thời gian

Sự cố bắt đầu từ chiều 12/11 và tác động chủ yếu đến hạ tầng email Exchange Online. Nhiều người dùng không thể truy cập hộp thư Outlook.

Thời điểm Diễn biến theo thông báo của Microsoft Chiều 12/11 Sự cố bắt đầu, chủ yếu ảnh hưởng hạ tầng email Exchange Online 21h17 ngày 13/11 Hãng cho biết lượng email tồn đọng trong một số hàng đợi đã giảm đáng kể và đang tiến gần mức bình thường 3h05 (giờ Hà Nội) Hãng cho biết quá trình khắc phục vẫn tiếp diễn và chưa thể xác định thời điểm khôi phục hoàn toàn

Dù vậy, hệ thống theo dõi tình trạng dịch vụ vẫn ghi nhận những hoạt động thiếu ổn định sau thông báo lúc 21h17. Microsoft cảnh báo người dùng có thể tiếp tục gặp tình trạng truy cập bị gián đoạn hoặc email đến chậm trong thời gian khắc phục.

Những dịch vụ nào của Microsoft bị ảnh hưởng?

Ngoài Outlook và Exchange Online, sự cố còn tác động đến nhiều nền tảng khác của hãng:

Teams

SharePoint Online

Copilot 365

Defender XDR

Lời xin lỗi và cam kết rà soát nguyên nhân

Trước đó, Microsoft đã gửi lời xin lỗi sâu sắc tới khách hàng vì những gián đoạn xảy ra. Hãng đồng thời phủ nhận các suy đoán cho rằng sự cố có liên quan đến vấn đề kỹ thuật từ những tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngày 13/11, Charles Lamanna, Phó chủ tịch điều hành phụ trách Copilot, tác nhân AI và nền tảng của Microsoft, bày tỏ sự tiếc nuối trước những bất tiện mà sự cố gây ra. Ông cho biết Microsoft hiểu khách hàng phụ thuộc vào các dịch vụ của hãng để xử lý những công việc quan trọng mỗi ngày.

Theo ông, các nhóm kỹ thuật đang tập trung rà soát nguyên nhân sự cố, đồng thời tìm giải pháp nhằm hạn chế nguy cơ những vấn đề tương tự tái diễn trong tương lai. Nguyên nhân cụ thể của sự cố chưa được nêu trong thông tin đã công bố.

Bối cảnh: cắt giảm nhân sự và tăng đầu tư cho AI

Đáng chú ý, sự cố diễn ra trong lúc Microsoft đang cắt giảm nhân sự và tăng cường nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Tháng trước, hãng đưa ra đề nghị nghỉ việc tự nguyện kèm trợ cấp đối với 60.000 nhân viên, tương đương 27% tổng số lao động trên toàn cầu. Số lượng nhân viên thực tế chấp nhận đề nghị này hiện chưa được công bố.

Động thái này tiếp nối đợt cắt giảm 4.800 nhân sự được Microsoft công bố hồi tháng 7. Khi đó, Giám đốc nhân sự Amy Coleman khẳng định những vị trí chịu ảnh hưởng không được thay thế bằng AI.

Người dùng cần lưu ý gì trong lúc chờ khôi phục?

Dựa trên cảnh báo của Microsoft, người dùng nên tính đến khả năng email gửi đi hoặc đến chậm dù đã đăng nhập được. Thông tin cập nhật về tiến độ khắc phục được hãng đăng tải trên tài khoản Microsoft 365 Status.