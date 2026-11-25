Microsoft kích hoạt Code Red sau sự cố 12-13/11: bản vá khẩn mất 5-6 ngày, mục tiêu mới là một giờ Sau gián đoạn Outlook, Teams, Copilot và Exchange Online, Microsoft thừa nhận bất cập phối hợp kỹ thuật và dự kiến dùng tác nhân AI để ứng phó nhanh hơn.

Microsoft đang triển khai chiến dịch nội bộ mang tên Code Red (Báo động đỏ), mức cảnh báo cao nhất, nhằm khắc phục điểm yếu trong hoạt động kỹ thuật và vận hành sau sự cố gián đoạn dịch vụ toàn cầu. Hãng thừa nhận bất cập trong phối hợp giữa các nhóm kỹ thuật và đặt mục tiêu xử lý sự cố trong vòng một giờ, thay vì 5-6 ngày để triển khai một bản vá khẩn cấp như hiện nay.

Ảnh minh hoạ.

Sự cố 12-13/11 ảnh hưởng đến những dịch vụ nào?

Đợt trục trặc ngày 12-13/11 khiến hàng loạt dịch vụ quan trọng của Microsoft bị ảnh hưởng, gồm Outlook, Teams, trợ lý trí tuệ nhân tạo Copilot và Exchange Online, nền tảng email doanh nghiệp chạy trên đám mây.

Đáng chú ý, nguyên nhân không xuất phát từ một cuộc tấn công mạng hay các tác nhân AI. Theo Microsoft, vấn đề liên quan đến khả năng mở rộng của Windows, đã tồn tại từ tháng 7 nhưng không được phát hiện trước khi gây ra gián đoạn.

Chính lãnh đạo Microsoft cũng thừa nhận mức độ ảnh hưởng. Jason Henderson, Chủ tịch bộ phận M365 Core, đánh giá đây là sự cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến khách hàng trong lịch sử hoạt động của Exchange Online. Trong thư gửi nhân viên, ông cho biết chưa từng có nhiều khách hàng bị mất quyền truy cập email trong thời gian dài như lần này.

11.000 tin nhắn nhưng vẫn thiếu bức tranh tổng thể

Sự cố cũng bộc lộ hạn chế trong quy trình phối hợp giữa các bộ phận kỹ thuật. Theo Amanda Silver, Phó chủ tịch tập đoàn, các nhóm phụ trách ứng phó đã trao đổi hơn 11.000 tin nhắn trong 11 nhóm chat trên Teams trong quá trình xử lý.

Tuy nhiên, khối lượng trao đổi lớn không giúp các kỹ sư nhanh chóng thống nhất nguyên nhân và phương án khắc phục. Bà Silver mô tả đội ngũ kỹ thuật phải làm việc khi thiếu bức tranh tổng thể về hệ thống, bởi dữ liệu phục vụ chẩn đoán nằm rải rác trên nhiều công cụ theo dõi nội bộ.

Việc thông tin bị phân tán khiến quá trình tổng hợp giả thuyết kỹ thuật, xác định vấn đề và đưa ra quyết định ứng phó trở nên phức tạp hơn.

Từ 5-6 ngày xuống một giờ: tham vọng của Microsoft

Một trong những vấn đề Microsoft đặc biệt quan tâm là thời gian triển khai giải pháp khắc phục. Theo thông tin được công bố, hãng cần 5-6 ngày để triển khai rộng khắp toàn cầu một bản vá khẩn cấp.

Cần hiểu đúng rằng đây là khoảng thời gian triển khai bản vá, không đồng nghĩa toàn bộ dịch vụ ngừng hoạt động liên tục trong suốt 5-6 ngày. Sau sự việc, Microsoft đặt mục tiêu cải thiện đáng kể tốc độ ứng phó, hướng tới xử lý sự cố trong vòng một giờ.

Nội dung Thông tin theo nguồn Thời điểm sự cố Ngày 12-13/11 Dịch vụ bị ảnh hưởng Outlook, Teams, Copilot, Exchange Online Nguyên nhân theo Microsoft Vấn đề về khả năng mở rộng của Windows, tồn tại từ tháng 7 Trao đổi khi ứng phó Hơn 11.000 tin nhắn trong 11 nhóm chat trên Teams Thời gian triển khai bản vá khẩn cấp 5-6 ngày trên phạm vi toàn cầu Mục tiêu mới Xử lý sự cố trong vòng một giờ

Tác nhân AI sẽ hỗ trợ kỹ sư như thế nào?

Để đạt mục tiêu trên, hãng dự kiến tận dụng các tác nhân AI nhằm giúp kỹ sư phân tích tình trạng hệ thống nhanh hơn. Tác nhân AI có thể hiểu là những hệ thống trí tuệ nhân tạo được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ theo mục tiêu xác định. Trong trường hợp này, chúng được dự kiến hỗ trợ phân tích và chẩn đoán sự cố kỹ thuật.

Việc đưa AI vào quy trình ứng phó là một trong những thay đổi Microsoft hướng đến sau khi các hạn chế trong phối hợp nội bộ bộc lộ rõ qua đợt gián đoạn.

Ngăn sự cố tương tự tái diễn

Chiến dịch Code Red không chỉ tập trung giải quyết một lỗi kỹ thuật cụ thể mà còn hướng tới cải thiện quy trình vận hành và phối hợp giữa các nhóm phụ trách hệ thống.

Từ một lỗi về khả năng mở rộng xuất hiện nhiều tháng trước, sự cố ngày 12-13/11 cho thấy khó khăn của Microsoft trong việc phát hiện, phân tích và triển khai biện pháp khắc phục trên quy mô toàn cầu. Đại diện hãng khẳng định cam kết không dừng ở việc giải quyết vấn đề hiện tại mà còn tìm cách ngăn chặn những sự cố tương tự trong tương lai.

Nhìn chung, với mục tiêu rút thời gian xử lý xuống một giờ và kế hoạch đưa tác nhân AI vào hỗ trợ kỹ thuật, Microsoft đang đặt trọng tâm vào khả năng phát hiện, phối hợp và ứng phó nhanh hơn khi hệ thống gặp trục trặc.