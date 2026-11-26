Microsoft Office lỗi hộp thoại trắng ở Word, Excel, Outlook: đã có bản vá 2611 và cách cập nhật Microsoft xác nhận hộp thoại trống xuất hiện khi mở Word, Excel, Outlook và nhiều ứng dụng khác, đã sửa ở Office phiên bản 2611, bản dựng 16.0.20625.20142.

Microsoft đã xác nhận và phát hành bản sửa lỗi cho sự cố khiến Word, Excel, Outlook cùng nhiều ứng dụng Office hiển thị hộp thoại trắng, không có nội dung hay nút bấm khi khởi chạy. Lỗi được khắc phục trong Office phiên bản 2611, bản dựng 16.0.20625.20142. Người dùng không truy cập được mục cập nhật trong ứng dụng có thể dùng Command Prompt để cập nhật thủ công.

Ảnh chụp màn hình mô tả sự cố được chia sẻ trên Reddit. Ảnh: Reddit

Cửa sổ trắng không nút bấm: lỗi ảnh hưởng đến những ứng dụng nào?

Theo trang hỗ trợ của Microsoft, lỗi tác động đến nhiều ứng dụng quen thuộc trong bộ Office, gồm Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access và OneNote. Biểu hiện dễ nhận thấy nhất là một cửa sổ hình chữ nhật màu trắng bất ngờ hiện ra khi người dùng mở chương trình.

Hộp thoại này không có dòng thông báo hay nút điều khiển nào, nên người dùng khó biết điều gì đang xảy ra. Sự cố được ghi nhận ở nhiều người dùng Office, không giới hạn ở một ứng dụng riêng lẻ.

Phản hồi trên Reddit: tương đồng nhưng chưa được xác nhận cùng nguyên nhân

Trên diễn đàn Reddit, một số thành viên cũng cho biết màn hình trắng xuất hiện khi mở phần mềm Office, thậm chí trên cả máy tính mới. Tuy nhiên, Microsoft chưa xác nhận các trường hợp này có cùng nguyên nhân với lỗi hộp thoại trống mà hãng vừa xử lý.

Một số người dùng Reddit cho biết phương án dùng dòng lệnh đã giúp họ khắc phục tình trạng màn hình trắng. Dù vậy, những phản hồi này chưa đồng nghĩa mọi trường hợp được người dùng nêu đều chung nguyên nhân.

Bản vá nằm ở đâu và cập nhật thế nào khi không mở được mục Update?

Sau quá trình điều tra, Microsoft cho biết đã khắc phục vấn đề trong Office phiên bản 2611, bản dựng 16.0.20625.20142. Hãng khuyến nghị người dùng cập nhật Office lên phiên bản mới nhất để tránh gặp hiện tượng hộp thoại trống.

Thông tin Chi tiết theo Microsoft Ứng dụng bị ảnh hưởng Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, OneNote Biểu hiện Hộp thoại trắng, không nội dung, không nút bấm khi mở chương trình Phiên bản đã sửa lỗi Office phiên bản 2611, bản dựng 16.0.20625.20142 Phương án thay thế Cập nhật bằng Command Prompt với quyền quản trị viên

Tuy nhiên, việc cập nhật có thể gặp trở ngại nếu chính lỗi này khiến người dùng không truy cập được tùy chọn cập nhật bên trong ứng dụng. Để xử lý tình huống đó, Microsoft hướng dẫn dùng Command Prompt, công cụ cho phép điều khiển một số chức năng của Windows thông qua câu lệnh.

Các bước thực hiện bằng Command Prompt

Lưu toàn bộ công việc đang thực hiện và đóng các ứng dụng Office. Mở Command Prompt với quyền quản trị viên (Run as administrator). Nhập lệnh: "%programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\officec2rclient.exe" /update user updatetoversion=16.0.20625.20142

Lệnh này do Microsoft cung cấp nhằm đưa Office lên đúng bản dựng đã khắc phục sự cố.

Những điều Microsoft chưa làm rõ

Dù bản sửa lỗi đã phát hành, Microsoft hiện chưa giải thích cụ thể nguyên nhân khiến hộp thoại trống xuất hiện khi mở ứng dụng Office. Hãng cũng chưa xác định rõ những phiên bản Office trước đó chịu ảnh hưởng.

Bên cạnh sự cố trên bộ ứng dụng văn phòng, Microsoft còn xác nhận bản cập nhật Windows 11 phát hành trong tháng 11 gây ra vấn đề liên quan đến việc cài đặt và khởi chạy ứng dụng, buộc công ty phải đưa ra phương án khắc phục.

Nhìn chung, người dùng gặp hiện tượng hộp thoại trắng nên kiểm tra phiên bản Office đang dùng và cập nhật theo hướng dẫn của Microsoft. Nếu không thể truy cập chức năng cập nhật thông thường, phương án dùng Command Prompt là giải pháp thay thế mà hãng đã cung cấp.