Microsoft ra mắt sáng kiến DQI: Dấu chấm hết cho lỗi hao pin và nóng máy trên Windows 11? Microsoft triển khai Driver Quality Initiative (DQI) nhằm thắt chặt tiêu chuẩn driver, tập trung xử lý triệt để tình trạng hao pin và quá nhiệt trên laptop Windows 11.

Microsoft vừa chính thức công bố sáng kiến mới mang tên Driver Quality Initiative (DQI), một giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng trình điều khiển trên hệ điều hành Windows 11. Đây được xem là nỗ lực quan trọng của hãng trong việc giải quyết những phàn nàn kéo dài từ người dùng về tình trạng laptop bị sụt pin nhanh, tỏa nhiệt cao và hiệu suất kém do driver tối ưu lỗi gây ra.

Sự thay đổi trong phương thức đánh giá driver

Trước đây, Microsoft chủ yếu dựa vào dữ liệu từ hệ thống Windows Error Reporting (WER) để xác định độ ổn định của một driver. Theo cơ chế cũ, một trình điều khiển chỉ bị xem là “có vấn đề” khi nó trực tiếp gây ra các lỗi nghiêm trọng như treo máy hoặc màn hình xanh (BSOD). Tuy nhiên, phương thức này đã bộc lộ hạn chế lớn khi bỏ qua những driver vẫn hoạt động nhưng lại ngốn tài nguyên hệ thống một cách bất thường.

Với sự xuất hiện của DQI, tiêu chí đánh giá sẽ được mở rộng đáng kể. Thay vì chỉ tập trung vào khả năng gây lỗi hệ thống, Microsoft sẽ giám sát chặt chẽ các chỉ số về hiệu suất hoạt động, mức tiêu thụ điện năng và nhiệt độ thiết bị trong quá trình sử dụng thực tế. Những driver khiến máy nóng lên vô lý hoặc làm giảm thời lượng pin của người dùng sẽ bị xếp hạng thấp và yêu cầu cải thiện.

Khắc phục lỗi gây hao pin Windows 11 trong nhiều năm (Nguồn: Internet)

Quy trình kiểm soát nghiêm ngặt và tính minh bạch

Bên cạnh việc thay đổi tiêu chí, Microsoft cho biết đang phát triển các công cụ và kỹ thuật mới để theo dõi, phân tích và kiểm định driver trước khi cho phép triển khai rộng rãi. Điều này giúp ngăn chặn những trình điều khiển kém chất lượng tiếp cận với hệ thống của người dùng cuối, đảm bảo độ ổn định tối đa cho hệ sinh thái Windows 11.

Đáng chú ý, sáng kiến DQI còn thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa Microsoft và các hãng sản xuất phần cứng. Các đối tác sẽ được cung cấp dữ liệu phân tích chi tiết để tối ưu hóa driver tốt hơn cho từng dòng thiết bị cụ thể. Ngoài ra, trong tương lai, người dùng sẽ có quyền truy cập vào thông tin chi tiết về chất lượng của các driver đang cài đặt trên máy, giúp việc quản lý hệ thống trở nên minh bạch và dễ dàng hơn.

Kỳ vọng về một hệ sinh thái Windows ổn định hơn

Việc thắt chặt các tiêu chuẩn thông qua Driver Quality Initiative cho thấy tham vọng của Microsoft trong việc nâng tầm trải nghiệm người dùng, đặc biệt là trên các thiết bị di động như laptop và máy tính bảng. Bằng cách tối ưu hóa từ cấp độ driver, Windows 11 hứa hẹn sẽ hoạt động mượt mà hơn, mát mẻ hơn và kéo dài thời gian sử dụng pin cho toàn bộ hệ sinh thái thiết bị.