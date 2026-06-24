Microsoft ra mắt Surface Pro 12 inch giá rẻ: Màn hình 90Hz nhưng RAM chỉ 8GB Mẫu Surface Pro 12 inch mới sử dụng chip Snapdragon X Plus có giá từ 849 USD, nhưng không đạt chuẩn Copilot+ PC do giới hạn về bộ nhớ RAM.

Microsoft vừa chính thức giới thiệu phiên bản Surface Pro 12 inch mới, nhắm đến phân khúc người dùng phổ thông với mức giá dễ tiếp cận hơn. Thiết bị này sở hữu màn hình tần số quét 90Hz và chip xử lý Snapdragon X Plus từ Qualcomm, mang lại sự cân bằng giữa hiệu suất và tính di động.

Microsoft ra mắt Surface Pro 12 inch phiên bản tiết kiệm

Trước đây, các tin đồn cho rằng Microsoft sẽ trang bị chip Intel cho dòng Surface Pro nhỏ gọn hơn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hãng vẫn trung thành với kiến trúc ARM của Qualcomm. Mẫu Surface Pro 12 inch mới được niêm yết với mức giá 849 USD (khoảng 21,6 triệu đồng), thấp hơn đáng kể so với mức 1.049 USD của phiên bản tiêu chuẩn trước đó.

Microsoft Surface Pro 12 inch phiên bản mới hiện chỉ có tùy chọn màu Platinum duy nhất.

Thông số kỹ thuật và hiệu năng hiển thị

Điểm nhấn đáng chú ý trên mẫu Surface Pro này là màn hình 12 inch hỗ trợ tần số quét 90Hz. Trong các bài kiểm tra thực tế, màn hình đạt độ sáng tối đa gần 500 nits, đảm bảo khả năng hiển thị tốt trong nhiều môi trường ánh sáng khác nhau. Trái tim của máy là con chip Snapdragon X Plus (mã hiệu X1P-42-100), đi kèm viên pin dung lượng 38 Wh.

Thông số Chi tiết Vi xử lý Snapdragon X Plus X1P-42-100 Màn hình 12 inch, 90Hz, 500 nits Bộ nhớ RAM 8 GB (Không thể nâng cấp) Lưu trữ 256 GB SSD Giá khởi điểm 849 USD

Sự đánh đổi về bộ nhớ và giới hạn AI

Để đạt được mức giá cạnh tranh hơn 200 USD, Microsoft đã thực hiện cắt giảm đáng kể ở dung lượng bộ nhớ. Thay vì 16 GB RAM như các phiên bản trước, mẫu máy này chỉ được trang bị 8 GB RAM. Đáng lưu ý, bộ nhớ này được hàn chết trên bo mạch, nghĩa là người dùng không thể nâng cấp về sau.

Hệ quả lớn nhất của việc cắt giảm RAM là chiếc Surface Pro 12 inch này không đạt chứng nhận Copilot+ PC. Theo tiêu chuẩn của Microsoft, các thiết bị muốn hỗ trợ đầy đủ các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới cần tối thiểu 16 GB RAM. Do đó, người dùng chọn phiên bản này sẽ phải chấp nhận thiếu vắng một số trải nghiệm AI chuyên sâu mà Windows 11 cung cấp.

Ngoài ra, dung lượng lưu trữ của máy vẫn duy trì ở mức 256 GB. Đối với những người dùng văn phòng cơ bản, học sinh hoặc sinh viên cần một thiết bị 2 trong 1 mỏng nhẹ, đây vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc nhờ sự tối ưu của chip Snapdragon X Plus về thời lượng pin và nhiệt độ hoạt động.