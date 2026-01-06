Microsoft Surface Laptop Ultra: Chip NVIDIA RTX Spark và màn hình mini-LED 2.000 nits Surface Laptop Ultra là mẫu laptop Windows ARM cao cấp nhất của Microsoft, tích hợp chip RTX Spark với bộ nhớ hợp nhất 128GB cùng màn hình mini-LED siêu sáng dành cho giới chuyên nghiệp.

Microsoft vừa chính thức giới thiệu Surface Laptop Ultra, mẫu máy tính xách tay cao cấp nhất trong dòng Surface sử dụng kiến trúc ARM. Đây là thiết bị đầu tiên được trang bị chip xử lý RTX Spark từ NVIDIA, đánh dấu bước tiến mới trong việc tối ưu hóa hiệu năng đồ họa và trí tuệ nhân tạo trên nền tảng Windows ARM.

Microsoft Surface Laptop Ultra ra mắt

Màn hình mini-LED PixelSense Ultra siêu sáng

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Surface Laptop Ultra là màn hình cảm ứng mini-LED PixelSense Ultra kích thước 15 inch. Với độ sáng HDR tối đa lên đến 2.000 nits và mật độ điểm ảnh 262ppi, đây là màn hình có độ sáng cao nhất từng xuất hiện trên các dòng thiết bị Surface. Công nghệ mini-LED giúp cải thiện độ tương phản và khả năng hiển thị màu sắc vượt trội, đáp ứng khắt khe các tiêu chuẩn của người dùng sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, thiết bị sở hữu bàn di chuột (trackpad) có kích thước lớn nhất từ trước đến nay trên dòng Surface, tối ưu cho các thao tác đa điểm và làm việc cường độ cao. Hệ thống cổng kết nối cũng được trang bị đầy đủ bao gồm HDMI, USB-C, USB-A, khe cắm thẻ nhớ SD và jack cắm tai nghe 3.5mm, giúp người dùng hạn chế việc sử dụng các bộ chuyển đổi (dongle).

Sức mạnh từ chip NVIDIA RTX Spark và bộ nhớ hợp nhất

Surface Laptop Ultra tận dụng tối đa sức mạnh của chip NVIDIA RTX Spark dựa trên kiến trúc ARM. Điểm đặc biệt của hệ thống này là hỗ trợ bộ nhớ hợp nhất (Unified Memory) lên đến 128GB. Microsoft đã cập nhật Windows 11 để tối ưu hóa khả năng quản lý bộ nhớ, cho phép GPU truy cập tài nguyên lớn hơn để xử lý các mô hình AI cục bộ hoặc các dự án đồ họa phức tạp.

Surface Laptop Ultra sử dụng con chip RTX Spark của Nvidia

Về khả năng tản nhiệt, Microsoft hợp tác với NVIDIA triển khai dự án Microsoft Power and Thermal Framework (MPTF). Công nghệ này giúp tối ưu hóa hiệu năng trên mỗi watt điện, đảm bảo thiết bị hoạt động mát mẻ và ổn định ngay cả khi xử lý các tác vụ nặng trong thời gian dài.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Màn hình 15-inch mini-LED PixelSense Ultra, 2.000 nits Vi xử lý NVIDIA RTX Spark (Kiến trúc ARM) Bộ nhớ hợp nhất Hỗ trợ tối đa 128GB Cổng kết nối HDMI, USB-C, USB-A, SD, Jack 3.5mm

Tối ưu hóa phần mềm và hệ sinh thái ARM

Để hỗ trợ tối đa cho phần cứng mới, các ứng dụng chuyên nghiệp như Adobe Photoshop, Premiere, Blender, DaVinci Resolve và bộ công cụ Canva đều đã được tối ưu hóa để chạy nguyên bản (native) trên nền tảng ARM và chip RTX Spark. Đối với các ứng dụng x86 cũ, trình giả lập Prism của Microsoft sẽ đảm nhận việc duy trì khả năng tương thích nhưng vẫn tận dụng được sức mạnh từ GPU RTX.

Các tính năng chính của sản phẩm

Mặc dù tập trung vào công việc chuyên môn, khả năng giải trí trên Surface Laptop Ultra cũng được cải thiện với danh sách các tựa game hỗ trợ ARM ngày càng mở rộng, bao gồm League of Legends, Valorant, PUBG và Alan Wake 2. Tuy nhiên, định hướng chính của sản phẩm vẫn là phục vụ lập trình viên AI và các nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Thời điểm ra mắt và các phiên bản

Surface Laptop Ultra dự kiến sẽ chính thức lên kệ vào cuối năm nay với hai tùy chọn màu sắc là Platinum và Nightfall. Song song với việc ra mắt phần cứng, Microsoft cũng công bố những cải tiến cho Windows 11 bao gồm giao diện WinUI3 mượt mà hơn, nâng cấp Windows Subsystem for Linux và tăng cường tính ổn định cho hệ thống.

Surface Laptop Ultra sẽ có giá không hề rẻ

Dù mức giá chính thức chưa được tiết lộ, nhưng với các thông số kỹ thuật hàng đầu như màn hình mini-LED và bộ nhớ 128GB, đây chắc chắn sẽ là một trong những mẫu laptop có mức giá cao nhất trong phân khúc máy tính Windows cao cấp.