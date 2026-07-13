Microsoft Surface Pro 2026: Khi chip Snapdragon X2 Elite bản thấp nhất chưa tạo nên đột phá Microsoft vừa cập nhật dòng Surface Pro 2026 với màn hình OLED và chip Snapdragon X2 Elite. Tuy nhiên, việc sử dụng biến thể chip có hiệu năng thấp nhất khiến thiết bị này không mang lại sự khác biệt rõ rệt so với thế hệ trước.

Microsoft đã chính thức làm mới dòng máy tính bảng lai Surface Pro 2026 với sự xuất hiện của vi xử lý Qualcomm Snapdragon X2 Elite. Dù được kỳ vọng sẽ mang lại bước nhảy vọt về hiệu suất, thực tế cho thấy đây chỉ là một bản cập nhật khiêm tốn. Nguyên nhân chính đến từ việc Microsoft lựa chọn biến thể chip có xung nhịp thấp nhất trong dải sản phẩm mới của Qualcomm.

Sức mạnh từ Snapdragon X2 Elite: Cải tiến hay chỉ là tên gọi mới?

Trên phiên bản Surface Pro 2026 màn hình OLED, Microsoft trang bị chip Snapdragon X2 Elite, cụ thể là mã X2E-78-100. Trong khi đó, phiên bản sử dụng màn hình IPS chỉ được trang bị chip Snapdragon X2 Plus. Đáng chú ý, sự chênh lệch hiệu năng giữa hai phiên bản này là không đáng kể.

Chip X2E-78-100 sở hữu 12 nhân CPU, bao gồm 6 nhân hiệu năng cao đạt xung nhịp tối đa 4.0 GHz và 6 nhân tiết kiệm điện đạt 3.4 GHz. Khi đặt lên bàn cân so sánh với thế hệ Surface Pro cũ sử dụng chip X1E-80-100, hiệu năng tổng thể của CPU chỉ nhỉnh hơn một chút, chưa tạo được sự bứt phá như người dùng mong đợi.

Microsoft Surface Pro OLED 2026

Hiệu suất đồ họa và những giới hạn về xung nhịp

Khả năng xử lý đồ họa trên Surface Pro 2026 là một điểm gây nhiều tranh luận. Chip X2E-78-100 sử dụng GPU Adreno X2-85, nhưng lại bị giới hạn xung nhịp ở mức 1.35 GHz. Để so sánh, các biến thể cao cấp hơn của dòng chip này có thể đạt tới xung nhịp 1.7 GHz.

Mặc dù GPU Adreno X2-85 vẫn cho kết quả tốt hơn đáng kể so với thế hệ Adreno X1-85 cũ, nhưng nó lại không mạnh hơn nhiều so với dòng Adreno X2-45 (chạy ở mức 1.7 GHz) có trên chip Snapdragon X2 Plus. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng chi thêm tiền cho bản Elite nhưng không nhận lại được sự vượt trội tương xứng về mặt đồ họa.

Thông số kỹ thuật Snapdragon X2 Elite (X2E-78-100) Số nhân CPU 12 nhân (6 nhân 4.0 GHz + 6 nhân 3.4 GHz) GPU Adreno X2-85 (1.35 GHz) Màn hình hỗ trợ OLED (trên Surface Pro 2026) Kết nối Wi-Fi 7, tùy chọn 5G

Chiến lược phân mảnh người dùng của Microsoft

Một điểm đáng lưu ý trong lần ra mắt này là cách Microsoft phân loại khách hàng. Đối với người dùng cá nhân, hãng tiếp tục duy trì chiến lược chỉ cung cấp các thiết bị chạy kiến trúc ARM. Ngược lại, khách hàng doanh nghiệp sẽ có thêm lựa chọn vi xử lý Intel Panther Lake (với tùy chọn 5G).

Việc ép buộc người dùng cá nhân sử dụng ARM thay vì để họ tự do lựa chọn giữa Intel và Qualcomm được xem là một nỗ lực nhằm thúc đẩy hệ sinh thái ARM của Microsoft. Tuy nhiên, hiệu năng của phiên bản Intel dùng chip Panther Lake cũng không quá khác biệt, do các chip này trên Surface Pro chỉ trang bị nhân đồ họa iGPU 4 nhân Xe rút gọn.

Lời khuyên cho người dùng trước mức giá mới

Nhìn chung, Surface Pro 2026 là một bản cập nhật nhỏ về mặt kỹ thuật nhưng lại đi kèm mức giá niêm yết cao hơn. Trong bối cảnh thị trường máy tính đang có xu hướng tăng giá chung, thiết bị này vẫn giữ được vị thế do thiếu đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc máy tính bảng lai 2 trong 1 chạy Windows.

Tuy nhiên, với những nâng cấp chưa thực sự ấn tượng về mặt hiệu năng thuần túy, người dùng nên cân nhắc tìm mua các model thế hệ trước khi chúng vẫn còn hàng trên thị trường để tối ưu hóa chi phí đầu tư.