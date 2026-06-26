Microsoft tăng giá Xbox toàn cầu: Khi phần cứng 6 năm tuổi trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết Microsoft thông báo tăng giá các dòng máy Xbox từ 01/08 với mức tăng lên tới 150 USD. Nguyên nhân được xác định do chi phí linh kiện lưu trữ và bộ nhớ tăng đột biến.

Cộng đồng game thủ vừa đón nhận một tin không mấy vui vẻ khi Microsoft chính thức công bố đợt tăng giá mạnh cho các dòng máy chơi game Xbox trên phạm vi toàn cầu. Bắt đầu từ ngày 01/08, việc sở hữu một chiếc console từ gã khổng lồ công nghệ Mỹ sẽ trở nên đắt đỏ hơn đáng kể, với mức điều chỉnh tăng thêm từ 100 USD đến 150 USD tùy phiên bản.

Microsoft đã công bố một đợt tăng giá khác cho các dòng máy Xbox.

Chi tiết mức giá mới của các dòng Xbox

Trong nỗ lực giảm thiểu phản ứng tiêu cực, Microsoft đã không liệt kê trực tiếp bảng giá mới trong các thông báo rộng rãi. Tuy nhiên, dữ liệu chi tiết cho thấy toàn bộ hệ sinh thái phần cứng của hãng đều chịu tác động. Đáng chú ý, phiên bản Xbox Series X 2 TB từng được giới thiệu vào tháng 06/2026 đã bị hủy bỏ hoàn toàn chỉ sau hai năm có mặt trên thị trường.

Mẫu máy Giá cũ (USD) Giá mới (USD) Mức tăng (USD) Xbox Series S 512 GB 399 499 +100 Xbox Series S 1 TB 449 599 +150 Xbox Series X 1 TB Digital 599 749 +150 Xbox Series X 1 TB (Có ổ đĩa) 649 799 +150

Mức giá 499 USD hiện là ngưỡng tối thiểu để người dùng có thể gia nhập hệ sinh thái Xbox với dòng Series S. Đây là một nghịch lý đáng kể, bởi vào thời điểm ra mắt, số tiền này từng đủ để sở hữu phiên bản Series X mạnh mẽ hơn nhiều.

Nguyên nhân từ cuộc khủng hoảng linh kiện

Lý giải cho quyết định này, Microsoft cho biết chi phí sản xuất đang chịu áp lực nặng nề từ thị trường linh kiện bán dẫn. Cụ thể, giá bộ nhớ (RAM) và ổ cứng lưu trữ đã tăng hơn 2,5 lần so với trước đây. Đáng lo ngại hơn, hãng dự báo mức giá này có thể tiếp tục tăng gấp đôi vào mùa thu năm 2027.

Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến Microsoft. Giới phân tích nhận định đây có thể là bước đệm để ngành công nghiệp chuẩn bị tâm lý cho người dùng về mức giá 1.000 USD cho các hệ máy chơi game thế hệ tiếp theo. Thời điểm công bố của Microsoft cũng gây nhiều chú ý khi diễn ra ngay sau khi các đơn đặt hàng trước cho siêu phẩm GTA 6 được mở và Apple cũng vừa thực hiện đợt tăng giá trên diện rộng cho danh mục sản phẩm của mình.

Các giải pháp hỗ trợ tài chính cho người dùng

Để giảm bớt gánh nặng tài chính cho khách hàng khi phải mua những thiết bị phần cứng vốn đã ra mắt được gần 6 năm, Microsoft sẽ triển khai các tùy chọn "Mua trước, trả sau" (Buy Now, Pay Later) cho những người dùng đủ điều kiện. Tại một số thị trường cụ thể, khách hàng mua Xbox qua Amazon có thể tận dụng các gói tài chính lãi suất 0% trong tối đa 12 tháng.

Ngoài ra, Microsoft cũng sẽ cung cấp các dòng máy tân trang (refurbished) trên cửa hàng trực tuyến của mình với mức giảm giá khoảng 100 USD so với giá niêm yết mới. Đây được xem là lựa chọn kinh tế nhất cho những người vẫn muốn sở hữu máy chơi game trong bối cảnh giá cả leo thang.

Với động thái này của Microsoft, nhiều khả năng Sony và các nhà sản xuất phần cứng khác sẽ sớm có những điều chỉnh tương tự. Thị trường máy chơi game console đang bước vào một giai đoạn mới, nơi giá trị phần cứng không còn giảm dần theo thời gian như các chu kỳ trước đây.