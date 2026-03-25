Microsoft tối ưu File Explorer trên Windows 11 giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ RAM

Microsoft đang triển khai những cải tiến quan trọng nhằm tối ưu hóa File Explorer trên hệ điều hành Windows 11. Theo ghi nhận từ các bản thử nghiệm (Insider builds) mới nhất, công cụ quản lý tập tin này đã giảm đáng kể mức tiêu thụ RAM, giúp hệ thống vận hành trơn tru hơn và giải phóng tài nguyên cho các ứng dụng khác.

Nỗ lực giải quyết bài toán tiêu tốn tài nguyên hệ thống

Tính năng quản lý tập tin File Explorer vốn nổi tiếng với việc chiếm dụng một lượng lớn bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên. Đây là rào cản lớn đối với hiệu suất chung, nhất là trên các thiết bị có cấu hình phần cứng khiêm tốn hoặc khi người dùng cần xử lý đa nhiệm nhiều ứng dụng cùng lúc. Việc tối ưu hóa bộ phận này được kỳ vọng sẽ mang lại trải nghiệm mượt mà và phản hồi nhanh chóng hơn.

Windows 11 sắp tối ưu giúp giảm tiêu thụ RAM đáng kể

Nâng cao tính ổn định cho mọi cấu hình phần cứng

Bên cạnh việc cải thiện tốc độ, sự điều chỉnh này là một phần trong chiến lược rộng lớn của Microsoft nhằm nâng cao hiệu quả và tính ổn định của Windows 11. Mục tiêu của hãng là đảm bảo hệ điều hành có thể hoạt động tối ưu trên nhiều loại thiết bị, từ những chiếc laptop văn phòng mỏng nhẹ đến các cỗ máy PC gaming chuyên dụng.

Sự cải thiện về hiệu suất sẽ trở nên rõ rệt hơn khi người dùng thực hiện các tác vụ nặng hoặc xử lý dữ liệu từ các ổ SSD tốc độ cao. Việc giải phóng bớt gánh nặng cho RAM không chỉ giúp máy tính chạy nhanh hơn mà còn tăng cường khả năng đa nhiệm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về hiệu suất công việc của người dùng hiện đại.