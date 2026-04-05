Microsoft xác nhận 32GB RAM là tiêu chuẩn mới cho cấu hình PC chơi game năm 2026 Trong tài liệu hướng dẫn phần cứng mới nhất, Microsoft nhận định 32GB RAM là mức dung lượng lý tưởng để chơi game ổn định, trong khi 16GB hiện chỉ được coi là điểm khởi đầu tối thiểu.

Microsoft vừa công bố tài liệu hỗ trợ mới dành cho người dùng Windows, đưa ra các hướng dẫn quan trọng về việc lựa chọn phần cứng máy tính cho năm 2026. Đáng chú ý, hãng công nghệ này đã nâng mức khuyến nghị bộ nhớ trong (RAM), coi 32GB là tiêu chuẩn để hệ thống có khả năng "chống chịu tương lai" (future-proof), thay vì mức 16GB phổ biến như trước đây.

Bước chuyển dịch từ 16GB sang 32GB RAM

Theo tài liệu từ Microsoft, 16GB RAM hiện nay chỉ được xem là "điểm khởi đầu thực tế" cho các tác vụ cơ bản và chơi game nhẹ. Trong khi đó, 32GB RAM được khuyến nghị để đảm bảo hiệu suất tối ưu cho các tựa game hiện đại và ứng dụng đa nhiệm. Dữ liệu khảo sát từ Steam vào tháng 9 năm 2025 cũng củng cố nhận định này khi ghi nhận sự sụt giảm mức độ phổ biến của các cấu hình 16GB, đồng thời số lượng hệ thống trang bị 32GB RAM đang gia tăng mạnh mẽ.

Microsoft đã cập nhật khuyến nghị cấu hình PC gaming, coi 32GB RAM là tiêu chuẩn cho tương lai và 16GB là mức khởi điểm hợp lý (Nguồn: Internet)

Tại sao 32GB RAM trở thành yêu cầu thiết yếu?

Microsoft giải thích rằng việc sở hữu dung lượng RAM lớn mang lại nhiều lợi ích thực tế cho trải nghiệm người dùng. Đầu tiên, nó cho phép hệ thống vận hành mượt mà các ứng dụng chạy nền như Discord, trình duyệt web hoặc phần mềm stream cùng lúc với trò chơi mà không gây giật lag. Quan trọng hơn, các tựa game AAA thế hệ mới đòi hỏi không gian lưu trữ dữ liệu tạm thời lớn hơn để xử lý các môi trường đồ họa phức tạp.

Về mặt kỹ thuật, dung lượng RAM cao giúp giảm sự phụ thuộc vào tệp bộ nhớ ảo (page file) trên ổ cứng vốn có tốc độ chậm hơn nhiều so với RAM vật lý. Đối với các card đồ họa (GPU) có bộ nhớ video (VRAM) hạn chế, ví dụ mức 8GB, RAM hệ thống dung lượng lớn đóng vai trò là nơi dự phòng quan trọng khi dữ liệu đồ họa bị tràn trong các tác vụ nặng. Ngoài ra, các bộ xử lý tích hợp (APU) như dòng Ryzen AI 400 cũng yêu cầu RAM dung lượng lớn và tốc độ cao để tối ưu hóa hiệu suất đồ họa tích hợp.

Thực tế thị trường và xu hướng của các nhà phát triển game

Mặc dù 32GB đang trở thành tiêu chuẩn mới, hầu hết các nhà phát triển game vẫn cố gắng tối ưu hóa để 16GB RAM có thể vận hành được ở mức cơ bản. Tuy nhiên, ranh giới này đang dần bị xóa bỏ bởi các thiết lập đồ họa cao cấp. Ví dụ, tựa game Stalker 2 yêu cầu 32GB RAM cho thiết lập 4K Ultra, hay thậm chí Microsoft Flight Simulator 2024 đã liệt kê 64GB là mức cấu hình lý tưởng để đạt trải nghiệm tốt nhất.

Thị trường RAM trong thời gian qua cũng ghi nhận biến động về giá do sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) làm ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất. Dù giá bộ nhớ DDR5 đã dần ổn định, đây vẫn là một khoản đầu tư đáng cân nhắc đối với người dùng tự xây dựng PC. Các giải pháp công nghệ mới như HUDIMMs từ ASRock và Intel đang được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí cho người dùng trong tương lai.

Khuyến nghị về lưu trữ: SSD là bắt buộc

Bên cạnh RAM, Microsoft cũng đưa ra lời khuyên mạnh mẽ về việc chuyển đổi hoàn toàn sang ổ cứng SSD. Hãng nhấn mạnh SSD, đặc biệt là chuẩn M.2, cần được ưu tiên hàng đầu để cài đặt hệ điều hành Windows và lưu trữ các tựa game thường xuyên sử dụng. Tốc độ truy xuất cao của SSD không chỉ rút ngắn thời gian khởi động máy, cập nhật bản vá mà còn loại bỏ hiện tượng đứng hình (stuttering) do tốc độ đọc ghi chậm của ổ cứng HDD truyền thống gây ra. Hiện nay, HDD chỉ còn phù hợp cho mục đích lưu trữ dữ liệu dung lượng lớn, ít truy cập.