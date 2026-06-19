Midjourney Medical: Giải mã công nghệ quét cơ thể dưới nước nhanh gấp 100 lần MRI Midjourney gây bất ngờ khi lấn sân sang lĩnh vực y tế với máy quét siêu âm toàn thân có khả năng tạo bản đồ 3D chi tiết trong chưa đầy 60 giây, nhanh hơn gấp nhiều lần so với chụp MRI truyền thống.

Midjourney, cái tên vốn nổi tiếng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tạo hình ảnh, đang thực hiện một bước đi táo bạo vào ngành y tế. Công ty vừa công bố dự án Midjourney Medical với sản phẩm chủ đạo là máy quét cơ thể siêu âm toàn thân, hứa hẹn thay đổi cách thức chẩn đoán hình ảnh hiện nay.

Cơ chế hoạt động: Khi siêu âm kết hợp với môi trường nước

Khác với các máy quét y tế truyền thống, thiết bị của Midjourney yêu cầu người dùng đứng trên một bệ đỡ và dần dần được hạ xuống bồn nước với tốc độ khoảng 2 inch mỗi giây. Trong quá trình hạ xuống, cơ thể sẽ đi qua một vòng quét chứa khoảng 500.000 phần tử siêu âm siêu nhỏ, mỗi phần tử chỉ có kích thước bằng một hạt cát.

Hệ thống này hoạt động bằng cách phát ra các sóng siêu âm từ mọi góc độ và ghi lại các tín hiệu phản hồi. Midjourney mô tả trải nghiệm này tương tự như việc được bao quanh bởi nửa triệu con cá heo nhỏ đang sử dụng khả năng định vị bằng tiếng vang cùng một lúc. Kết quả thu được là một bản đồ 3D chi tiết của toàn bộ cơ thể với độ chính xác đến từng phần nhỏ của milimet.

Midjourney’s scanner would reportedly aim to capture images similar to those produced by an MRI.

Ưu thế vượt trội về tốc độ và chất lượng hình ảnh

Điểm đột phá nhất của công nghệ này nằm ở tốc độ xử lý. Trong khi một quy trình chụp cộng hưởng từ (MRI) toàn thân thông thường có thể kéo dài từ 60 đến 90 phút, máy quét của Midjourney đặt mục tiêu hoàn tất quá trình chỉ trong chưa đầy 60 giây. Điều này đồng nghĩa với việc tốc độ được cải thiện gần 100 lần so với phương pháp hiện tại.

Bên cạnh đó, thiết bị sử dụng các chip silicon tùy chỉnh để tối ưu hóa chất lượng hình ảnh, đảm bảo dữ liệu thu được có độ phân giải cao và đáng tin cậy cho việc phân tích y khoa. Dự án này được phát triển thông qua sự hợp tác với Butterfly Network, một đơn vị chuyên về thiết bị siêu âm cầm tay hàng đầu thế giới.

Lộ trình thương mại hóa và tham vọng toàn cầu

Midjourney không dự định đưa thiết bị này vào bệnh viện ngay lập tức. Thay vào đó, công ty sẽ tinh chỉnh công nghệ trong năm tới và ra mắt tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe (spa) để người dùng có thể trải nghiệm dịch vụ theo dõi chỉ số cơ thể. Cơ sở đầu tiên dự kiến sẽ được mở tại San Francisco.

Sau giai đoạn thử nghiệm tại các spa, Midjourney Medical sẽ tiến hành các thủ tục để nhận được sự phê duyệt từ FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ). Theo lộ trình được công bố, công ty dự kiến sẽ mở rộng sang các thành phố khác vào năm 2028 và đặt mục tiêu đạt 50.000 máy quét trên toàn thế giới vào năm 2031. Đây là minh chứng cho thấy Midjourney đang muốn chuyển mình từ một công ty phần mềm AI thuần túy thành một tập đoàn công nghệ đa ngành với những ứng dụng thực tiễn vào đời sống con người.