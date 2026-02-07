Midu lên tiếng làm rõ tranh cãi về quy mô tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới Trước những ý kiến trái chiều về mức độ xa hoa của buổi tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Midu khẳng định đây là sự kiện riêng tư nhằm tri ân những người bạn thân thiết nhất.

Những ngày qua, mạng xã hội dành sự quan tâm đặc biệt cho buổi tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới của diễn viên Midu và doanh nhân Minh Đạt. Tuy nhiên, sự kiện này cũng vấp phải một số tranh luận trái chiều về quy mô tổ chức. Đáp lại những thắc mắc từ dư luận, Midu đã chính thức lên tiếng làm rõ bản chất của buổi lễ.

Thiết kế không gian gây hiểu lầm về quy mô

Theo chia sẻ của Midu, nguyên nhân chính dẫn đến những hiểu lầm về mức độ hoành tráng của buổi tiệc xuất phát từ phần hình ảnh. Cụ thể, khu vực backdrop được thiết kế ấn tượng và chỉn chu, vô tình tạo cảm giác về một sự kiện có quy mô lớn khi lên hình.

Nữ diễn viên khẳng định, thực tế đây chỉ là một buổi tiệc thân mật và ấm cúng. Danh sách khách mời giới hạn trong phạm vi những người bạn thân thiết đã đồng hành cùng vợ chồng cô từ những ngày đầu. Đây là dịp để cả hai gặp gỡ, ăn uống và gửi lời tri ân đến những người anh em luôn hỗ trợ họ trong suốt hành trình vừa qua.

Nguyên văn lời chia sẻ của Midu được viết trên trang cá nhân. Ảnh: Chụp màn hình

Giá trị tinh thần và quan điểm sống hiện tại

Bên cạnh việc làm rõ quy mô, Midu nhấn mạnh ý nghĩa tinh thần cốt lõi của buổi gặp mặt. Với cô, đây không đơn thuần là một buổi lễ kỷ niệm mà là cơ hội để nhìn lại chặng đường đã qua và trân trọng các mối quan hệ hiện tại. Nữ diễn viên bày tỏ thái độ tích cực trước cuộc sống, cho rằng mọi khoảnh khắc hạnh phúc đều đáng được nâng niu.

“Cuộc sống đâu ai biết trước ngày mai, nên ngày nào còn sức khỏe, còn niềm vui, còn hạnh phúc - tụi mình luôn muốn trân trọng từng khoảnh khắc”, Midu chia sẻ. Quan điểm này nhận được nhiều sự đồng cảm từ người hâm mộ, cho thấy sự trưởng thành và chiều sâu trong suy nghĩ của nữ diễn viên sau khi lập gia đình.

Hình ảnh vợ chồng Midu tại tiệc kỉ niệm 2 năm ngày cưới. Ảnh: FBNV

Dù là sự kiện riêng tư, nhưng với sự đầu tư kỹ lưỡng về không gian và sự xuất hiện của nhiều gương mặt quen thuộc, buổi tiệc vẫn thu hút sự chú ý lớn. Phản hồi của Midu được đánh giá là khéo léo, giúp giải tỏa những hiểu lầm không đáng có, đồng thời khẳng định phong cách sống tập trung vào những giá trị thực thay vì vẻ ngoài hào nhoáng.