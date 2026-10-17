Miền văn hóa dân gian trong Lễ hội đền Chợ Củi

Võ Thị Thanh Huyền - 17/10/2026 14:24

Lễ hội Đền Chợ Củi (Hà Tĩnh) là sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân gian, năm nay lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 18/11-22/11.