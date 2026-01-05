Miguel Nadal: Carlos Alcaraz hưởng lợi lớn nhờ kỷ nguyên tennis ít đối thủ cạnh tranh

Trong những chia sẻ mới nhất, Miguel Nadal - cựu hậu vệ Barcelona và là chú của huyền thoại Rafael Nadal - đã đưa ra những phân tích chuyên sâu về sự nghiệp của Carlos Alcaraz. Ông khẳng định tay vợt trẻ người Tây Ban Nha không chỉ sở hữu bộ kỹ năng toàn diện mà còn đang thi đấu trong một bối cảnh lịch sử vô cùng thuận lợi so với thế hệ đàn anh.

Miguel Nadal: Alcaraz hưởng lợi khi làng tennis thiếu vắng đối thủ tầm cỡ

Theo Miguel Nadal, Carlos Alcaraz hội tụ đầy đủ mọi yếu tố của một nhà vô địch: từ cú giao bóng uy lực, khả năng đánh thuận tay, trái tay xuất sắc cho đến nền tảng thể chất mạnh mẽ và tâm lý vững vàng. Tuy nhiên, ông cho rằng điểm mấu chốt giúp Alcaraz có thể thống trị dễ dàng hơn chính là mức độ cạnh tranh của làng quần vợt hiện nay đang ở mức thấp.

Theo Miguel Nadal, Alcaraz lợi thế hơn Nadal ở phương diện đối thủ phải gặp

Cựu danh thủ nhấn mạnh rằng đối thủ lớn nhất của Alcaraz hiện tại gần như chỉ có Jannik Sinner. Điều này khác biệt hoàn toàn với kỷ nguyên vàng của Rafael Nadal, khi "Vua đất nện" phải đối đầu trực diện với Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray, Juan Martin del Potro và David Ferrer. Ông nhận định: "Họ đều là những đối thủ có thể loại bạn bất kỳ lúc nào. Hiện tại, tôi không thấy tay vợt nào đủ sức hạ Alcaraz ngoài Sinner".

Đại chiến Mayweather và Pacquiao thay đổi lịch trình và địa điểm

Chuyển sang bộ môn Boxing, trận tái đấu được mong chờ giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao đang có những điều chỉnh quan trọng. Theo nguồn tin từ Boxing Scene, trận đấu dự kiến sẽ được đẩy sớm lên vào giữa tháng 8 thay vì tháng 9 như kế hoạch trước đó. Địa điểm thi đấu cũng được chuyển từ đấu trường The Sphere sang MGM Grand tại Las Vegas.

Đáng chú ý, phía Mayweather vẫn đang bày tỏ sự dè dặt về tính chất của trận đấu. Võ sĩ người Mỹ được cho là không muốn cuộc chạm trán này được tính vào thành tích thi đấu chuyên nghiệp chính thức trong hồ sơ cá nhân của mình.

Tin tức MMA: Dự đoán về Gina Carano và phản ứng của Khamzat Chimaev

Tại đấu trường võ thuật tổng hợp, võ sĩ Merab Dvalishvili đã gây bất ngờ khi đưa ra nhận định về cuộc đối đầu giả định giữa Gina Carano và Ronda Rousey. Từng có kinh nghiệm tập luyện cùng Carano, Dvalishvili tin rằng cô sở hữu kỹ năng ấn tượng đủ sức giành chiến thắng trước kỹ thuật Judo thượng thừa của Rousey.

Trong một diễn biến khác, võ sĩ Khamzat Chimaev tỏ ra hoàn toàn bình thản trước những lời đe dọa mang tính khiêu khích từ Sean Strickland. Dù Strickland tuyên bố sẽ hạ gục đối thủ bằng những đòn tấn công cực nhanh, huấn luyện viên của Chimaev tiết lộ võ sĩ gốc Chechnya chỉ cười mỉm khi xem các đoạn video thách thức, thể hiện sự tự tin tuyệt đối vào sức mạnh của bản thân trước trận đấu sắp tới.