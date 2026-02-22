Mikel Arteta đối mặt áp lực từ chức nếu Arsenal không thể vô địch Ngoại hạng Anh mùa này Chuyên gia Alex Crook chỉ trích gay gắt Mikel Arteta sau trận hòa Wolves, khẳng định HLV người Tây Ban Nha nên từ chức nếu Arsenal tiếp tục trắng tay tại giải đấu.

Trận hòa 2-2 đầy thất vọng trước đội bét bảng Wolves không chỉ khiến Arsenal đánh rơi hai điểm quý giá, mà còn đẩy họ vào thế khó trong cuộc đua vô địch với Manchester City. Khoảng cách an toàn bị thu hẹp xuống còn vỏn vẹn hai điểm, khiến ám ảnh về những lần sẩy chân trong quá khứ hiện về rõ rệt hơn bao giờ hết.

Arsenal tiếp tục sẩy chân.

Trước tình hình này, Alex Crook, trưởng ban phóng viên bóng đá của talkSPORT, đã đưa ra những nhận định vô cùng gay gắt về tương lai của Mikel Arteta. Ông cho rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha đang lãng phí một đội hình được đánh giá là mạnh nhất giải đấu và cần phải chịu trách nhiệm cao nhất nếu "Pháo thủ" tiếp tục trắng tay sau 6-7 năm cầm quyền.

Sai lầm chiến thuật và tư duy thực dụng quá mức

Lý do đầu tiên khiến Arteta bị chỉ trích nằm ở cách vận hành lối chơi thiếu sức sống. Việc dẫn trước một đối thủ yếu như Wolves chỉ sau 4 phút lẽ ra phải là tiền đề cho một chiến thắng hủy diệt để gia tăng hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, Arsenal lại chọn cách chơi an toàn, chuyền bóng chậm rãi và tự đánh mất thế trận chủ động.

Alex Crook lên án tư duy "hãm phanh" này là không phù hợp với một nhà vô địch tương lai. Ông cũng chỉ trích thái độ thi đấu của các trụ cột như Declan Rice hay Leandro Trossard khi cố tình câu giờ và ăn vạ, coi đó là những hành động đáng xấu hổ đối với một ứng cử viên vô địch. Lối đá thiếu sáng tạo này vô tình khiến những tiền đạo chất lượng như Viktor Gyokeres trở nên đơn độc trên hàng công.

Sự lãng phí trên thị trường chuyển nhượng

Bên cạnh vấn đề chuyên môn, khả năng quản trị nhân sự và sử dụng ngân sách chuyển nhượng của Arteta cũng bị đặt dấu hỏi lớn. Dù được ban lãnh đạo Arsenal trao toàn quyền quyết định và chi tiêu hàng núi tiền để mang về các tân binh, hiệu quả mang lại vẫn chưa tương xứng với kỳ vọng.

Điển hình là trường hợp của Eberechi Eze, bản hợp đồng trị giá 60 triệu bảng nhưng lại thường xuyên phải ngồi dự bị ngay cả khi đội hình đang sứt mẻ vì chấn thương. Crook nhận xét: "Họ đang tiêu tiền vào những cầu thủ họ thậm chí không cần... đó là 60 triệu bảng mà họ coi như đã ném xuống bồn cầu". Việc sở hữu đội hình có chiều sâu nhưng không thể tối ưu hóa sức mạnh được xem là thất bại không thể bào chữa của ban huấn luyện.

Mikel Arteta đang đối mặt với nhiều áp lực.

Bản lĩnh tâm lý và trách nhiệm của người dẫn đầu

Cuối cùng, cách phản ứng trước thất bại của Arteta bị đánh giá là thiếu quyết đoán. Sau trận hòa Wolves, thay vì nhận trách nhiệm về mình, Arteta lại cho rằng kết quả này là một phần của bóng đá và không liên quan đến thái độ thi đấu. Đối với giới chuyên môn, đây là những lời ngụy biện khó chấp nhận từ một thuyền trưởng đang dẫn dắt đội bóng đầu bảng.

Phát ngôn này không chỉ cho thấy sự bất lực trong việc kiểm soát trận đấu mà còn có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của các cầu thủ trong giai đoạn nước rút quan trọng. Nếu không thể cải thiện tình hình và cụ thể hóa ưu thế thành danh hiệu, viễn cảnh Arteta phải rời Emirates là điều hoàn toàn có thể xảy ra.