Mikel Arteta đối mặt bài toán khó: Viktor Gyokeres hay Kai Havertz cho đại chiến Man City? Sau màn trình diễn mờ nhạt trước Sporting CP, Viktor Gyokeres đối mặt nguy cơ dự bị. Liệu Mikel Arteta có dám tin dùng Kai Havertz cho trận đấu định đoạt ngôi vương?

Việc Viktor Gyokeres bị rút ra nghỉ ở phút 56 trong trận tứ kết Champions League gặp Sporting CP có thể được hiểu theo hai cách: Một là Mikel Arteta muốn giữ sức cho anh, hai là ông đã mất kiên nhẫn và muốn trao cơ hội cho Kai Havertz. Với tính chất quan trọng của trận đại chiến với Manchester City tại Etihad sắp tới, kịch bản thứ hai đang nhận được nhiều sự đồng thuận từ giới chuyên môn.

Sự bế tắc của bản hợp đồng 64 triệu bảng

Dù là chân sút số một của Arsenal mùa này, Gyokeres đang trải qua giai đoạn khó khăn trong việc tìm lại bản năng sát thủ. Đáng chú ý, trong hai lượt trận đối đầu với đội bóng cũ Sporting, tiền đạo người Thụy Điển hoàn toàn bị phong tỏa. Thống kê chỉ ra sự đơn độc của anh: tại Lisbon, anh có 18 lần chạm bóng; tại lượt về, con số này giảm xuống còn 14 và chỉ tung ra duy nhất một cú dứt điểm.

Gyokeres vẫn đang chật vật tìm lại bản năng sát thủ.

Vấn đề không chỉ nằm ở những bàn thắng. Gyokeres dường như chưa tìm thấy nhịp điệu chung với những vệ tinh xung quanh như Gabriel Martinelli, Noni Madueke hay Eberechi Eze. Khả năng kết nối của anh bị đặt dấu hỏi lớn khi những đường chuyền quyết định thường thiếu chính xác hoặc quá mạnh, khiến các đợt tấn công của Arsenal dễ dàng bị bẻ gãy.

Điểm yếu trong lối chơi quay lưng với khung thành

Phân tích chiến thuật cho thấy Gyokeres chỉ thực sự nguy hiểm khi có không gian để bứt tốc và đối mặt trực diện với hàng thủ đối phương. Ngược lại, khi phải đóng vai trò điểm tựa (pivot) để tỳ đè và giữ bóng trong tư thế quay lưng lại với khung thành, anh thường xuyên thất thế trước các trung vệ đối phương.

Hạn chế này đã bị các đối thủ tại Premier League khai thác triệt để. Bournemouth của Andoni Iraola từng thành công trong việc cô lập Gyokeres chỉ với một hậu vệ theo kèm, cho phép phần còn lại của đội hình dâng cao pressing. Kịch bản tương tự cũng xảy ra tại chung kết Carabao Cup, khi Pep Guardiola chỉ đạo các học trò phong tỏa hàng tiền vệ, biết rằng những quả bóng dài hướng tới Gyokeres sẽ không mang lại hiệu quả.

Arsenal sẽ cần phải đưa ra sự điều chỉnh nơi hàng công nếu Gyokeres không cải thiện phong độ.

Kai Havertz: Lựa chọn tối ưu cho đại chiến?

Để phá vỡ cấu trúc phòng ngự và áp lực tầm cao của Man City, Arsenal cần một "target man" thực thụ có khả năng không chiến và làm tường tốt hơn. Đây chính là lúc Kai Havertz trở nên giá trị. Sự hiện diện của cầu thủ người Đức không chỉ giúp đa dạng hóa phương án triển khai bóng từ David Raya mà còn tạo điều kiện để các tiền đạo cánh xâm nhập vòng cấm.

Nhiều ý kiến cho rằng vai trò "người kết liễu" từ băng ghế dự bị sẽ phù hợp hơn với Gyokeres ở thời điểm này. Trong bối cảnh trận đấu cởi mở hơn ở hiệp hai, tốc độ của anh sẽ là vũ khí lợi hại. Tuy nhiên, trong một trận đấu có tính chất định đoạt danh hiệu như tại Etihad, Arteta cần sự ổn định và khả năng liên kết của Havertz ngay từ đầu thay vì đặt cược vào một Gyokeres đang mất cảm giác bóng.