Mikel Arteta hối thúc ban lãnh đạo Arsenal nâng cấp đội hình để vươn tầm đẳng cấp mới Dù là nhà vô địch Premier League, HLV Mikel Arteta khẳng định Arsenal phải chiêu mộ thêm những ngôi sao kiệt xuất nếu muốn xây dựng một triều đại thống trị.

Trở thành nhà vô địch Premier League là một cột mốc lịch sử, nhưng duy trì đỉnh cao đó lại là thử thách khắc nghiệt hơn rất nhiều. Nhận thức rõ quy luật vận động của bóng đá hiện đại, HLV Mikel Arteta đã gửi thông điệp mạnh mẽ tới ban lãnh đạo Arsenal: đội bóng không thể dừng lại và bắt buộc phải chiêu mộ thêm những nhân tố kiệt xuất để nâng tầm lối chơi.

Arteta muốn đưa Arsenal lên đẳng cấp cao hơn. Ảnh: Getty Images.

Sự đòi hỏi khắt khe trên hành trình bảo vệ vương quyền

Tính đến thời điểm hiện tại của kỳ chuyển nhượng, Pháo thủ thành London mới chỉ bổ sung hai tân binh gồm thủ môn Illan Meslier và tiền đạo cánh Christos Tzolis. Dù đây là những mảnh ghép gia tăng chiều sâu đội hình, Arteta tin rằng chừng đó chưa đủ để giúp Arsenal áp đặt sự thống trị tuyệt đối.

Chia sẻ về định hướng chuyển nhượng, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh: "Có rất nhiều điều đang diễn ra. Từ ban sở hữu, ban giám đốc, giám đốc thể thao cho đến bản thân tôi, tất cả đều biết mình muốn đưa câu lạc bộ này lên một tầm cao mới. Điều đó đòi hỏi một đội hình tốt hơn và những cá nhân xuất sắc hơn. Chúng tôi đã xác định được những khu vực cần nâng cấp và hy vọng sẽ sớm cụ thể hóa các mục tiêu."

Kế hoạch gia cố cả ba tuyến với những mục tiêu tầm cỡ

Để nâng cấp chất lượng nhân sự, Arsenal đang tham gia vào những thương vụ đầy kịch tính trên thị trường. Đáng chú ý nhất là việc Pháo thủ đưa tiền đạo Vinicius Junior của Real Madrid vào tầm ngắm, sẵn sàng ra tay nếu ngôi sao người Brazil cân nhắc rời Bernabeu — viễn cảnh đi ngược lại mong muốn của HLV Jose Mourinho.

Ở khu vực trung tuyến, Arsenal đang đẩy mạnh đàm phán chiêu mộ Bruno Guimarães. Dù Newcastle nỗ lực giữ chân tiền vệ đội trưởng, sự quyết tâm từ phía đội chủ sân Emirates đang tạo ra sức ép không nhỏ. Bên cạnh đó, bài toán phòng ngự cũng trở nên cấp bách khi trung vệ William Saliba dính chấn thương lưng nặng và phải nghỉ thi đấu nhiều tháng. Arsenal đã đưa Ezri Konsa của Aston Villa vào danh sách thay thế, dù mức giá giữa hai bên vẫn còn khoảng cách.

Sự tỉnh táo trước cuộc đua vũ trang tiền bạc

Dù thể hiện tham vọng lớn, Arsenal vẫn duy trì nguyên tắc quản trị tài chính chặt chẽ. Thượng tầng đội bóng chấp nhận rút lui khỏi hai thương vụ Jeremy Monga và Morgan Rogers khi giá trị bị đẩy lên quá cao. Việc Chelsea sẵn sàng chi tới 117 triệu bảng để sở hữu Rogers là bằng chứng cho thấy sự khốc liệt của thị trường, nơi Arsenal kiên quyết không cuốn theo các cuộc đua tiền bạc mù quáng.

Chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước chỉ là bước khởi đầu cho tham vọng dài hạn. Với Mikel Arteta, sự xuất sắc phải là tiêu chuẩn bắt buộc hàng ngày để Arsenal khẳng định vị thế và vững bước sang một kỷ nguyên thành công mới.