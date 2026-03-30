Mikel Arteta tái hiện chiêu bài của Sir Alex Ferguson để bảo vệ Arsenal Làn sóng 10 cầu thủ Arsenal rút lui khỏi đợt tập trung đội tuyển quốc gia được xem là nước đi thực dụng của Mikel Arteta nhằm bảo toàn lực lượng cho giai đoạn then chốt của mùa giải.

Arsenal đang thực hiện một chiến dịch bảo toàn lực lượng quyết liệt khi có tới 10 cầu thủ đồng loạt rút lui khỏi đợt tập trung đội tuyển quốc gia (ĐTQG). Sau thất bại 0-2 tại chung kết Carabao Cup trước Manchester City, danh sách vắng mặt của "Pháo thủ" bắt đầu nối dài với William Saliba, Jurrien Timber, Gabriel Magalhaes và Leandro Trossard. Làn sóng thứ hai thậm chí còn gây sốc hơn khi những trụ cột không thể thay thế như Declan Rice, Bukayo Saka, Martin Zubimendi và Piero Hincapie cũng rời trại tập trung.

Khủng hoảng nhân sự hay tính toán chiến thuật?

Trong bối cảnh Arsenal đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh và tiến sâu tại Champions League, giới mộ điệu đặt nghi vấn về tính xác thực của các ca chấn thương này. Thực tế, một số trường hợp như Eberechi Eze hay Noni Madueke được xác nhận gặp vấn đề nghiêm trọng khi thi đấu. Tuy nhiên, với các ngôi sao vừa cày ải trọn vẹn 90 phút trước Man City như Rice hay Saka, sự rút lui mang đậm màu sắc tính toán để tránh rủi ro từ những trận giao hữu quốc tế.

Rice rời trại tập trung ĐT Anh để về lại Arsenal

Đặc biệt, hình ảnh Declan Rice phải vịn tay vào lan can khi bước xuống bậc thềm Wembley là minh chứng cho sự kiệt quệ về thể chất. Kể từ tháng 11, Arsenal đã phải thi đấu với mật độ khủng khiếp: 33 trận trong vòng 17 tuần, con số chỉ đứng sau Newcastle tại châu Âu. Khi các cầu thủ đã chạm ngưỡng giới hạn, việc bảo vệ họ khỏi các trận đấu "vô thưởng vô phạt" là ưu tiên hàng đầu của Arteta.

Hình bóng của Sir Alex Ferguson tại Emirates

Cách tiếp cận của Mikel Arteta khiến nhiều người liên tưởng đến Sir Alex Ferguson. Huyền thoại của Manchester United từng nổi tiếng với việc gây áp lực để các học trò như Nicky Butt hay Ryan Giggs rút khỏi ĐTQG, đặc biệt là trước các đợt giao hữu mà ông coi là lãng phí thời gian. Arteta dường như đang áp dụng hoàn hảo công thức này để đối phó với "virus FIFA".

Noni Madueke và Eberechi Eze đều dính chấn thương

Chiến lược này có thể gây tranh cãi về tinh thần cống hiến cho quốc gia, nhưng với Arsenal, đây là chiếc phao cứu sinh. Đội bóng London đang đứng trước cơ hội lớn nhất trong hai thập kỷ để chinh phục cú ăn ba lịch sử. Để đạt được mục tiêu đó, Arteta hiểu rằng ông cần những đôi chân thanh thoát nhất cho chặng đua nước rút, nơi không có chỗ cho sự khoan nhượng hay mệt mỏi.