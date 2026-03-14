Mikel Arteta và 6 năm rực rỡ tại Everton: Từ 'cú áp phe' đến tượng đài Goodison Park Trước khi trở thành biểu tượng tại Arsenal, Mikel Arteta từng là linh hồn trong lối chơi của Everton với 209 lần ra sân cùng những dấu ấn kỹ thuật đậm chất La Masia.

Nhắc đến Mikel Arteta ngày nay, người hâm mộ thường liên tưởng ngay đến hình ảnh một chiến lược gia tài năng tại Arsenal. Tuy nhiên, ít ai quên rằng mối tình đầu của anh với bóng đá Anh lại bắt đầu bên bờ sông Mersey, nơi anh đã trải qua 6 năm thanh xuân rực rỡ nhất trong màu áo Everton.

'Cú áp phe' lịch sử mùa đông 2005

Mọi chuyện bắt đầu vào đầu năm 2005, khi HLV David Moyes ráo riết tìm kiếm một tiền vệ kiến thiết để hiện thực hóa tham vọng dự Champions League. Arteta, khi đó 22 tuổi, đang thất sủng tại Real Sociedad nhưng sở hữu nền tảng kỹ thuật điêu luyện từ lò La Masia cùng kinh nghiệm quý báu tại PSG và Rangers, đã lọt vào mắt xanh của chiến lược gia người Scotland.

Vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng tháng 2/2005, Arteta cập bến Goodison Park theo dạng cho mượn 6 tháng. Giám đốc điều hành Keith Wyness lúc bấy giờ đã gọi đây là một "cú áp phe thực sự", một quyết định không chỉ định hình sự nghiệp của cá nhân tiền vệ người Tây Ban Nha mà còn thay đổi cả vị thế của Everton tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh.

Arteta ngày còn thi đấu cho Everton.

Nhạc trưởng tài hoa vượt mặt Cristiano Ronaldo

Sự hòa nhập của Arteta diễn ra nhanh chóng đến kinh ngạc. Với phong thái thi đấu điềm tĩnh và những đường chuyền sắc lẹm, anh lập tức trở thành hạt nhân trong lối chơi của The Toffees. Những pha kiến tạo cho Duncan Ferguson đánh bại Manchester United hay dọn cỗ trong trận thắng Newcastle đã góp công lớn giúp Everton cán đích ở vị trí thứ 4 Ngoại hạng Anh mùa 2004/05, qua đó giành vé dự vòng sơ loại Champions League lần đầu tiên trong lịch sử.

Everton nhanh chóng mua đứt Arteta vào mùa hè 2005 với bản hợp đồng 5 năm. Tại vùng Merseyside, anh không chỉ là một cầu thủ, mà là một nhạc trưởng thực thụ. Đỉnh cao là mùa giải 2006/07, Arteta vượt mặt cả siêu sao Cristiano Ronaldo để đoạt danh hiệu "Tiền vệ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh" do khán giả Sky Sports bình chọn. Hai năm liên tiếp giành giải "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa" của CLB là minh chứng đanh thép cho tầm ảnh hưởng của anh.

Arteta là nhạc trưởng của Everton.

Bản lĩnh vượt qua nghịch cảnh và lời chia tay đẫm lệ

Tại Everton, Arteta tìm thấy một gia đình thực sự. Anh tạo nên sợi dây liên lạc tuyệt vời với Tim Cahill và trở thành người Everton đầu tiên nhận giải "Nhân vật thể thao của năm" do báo Liverpool Echo trao tặng năm 2008. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh tại đây cũng đầy rẫy thử thách với chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng vào tháng 2/2009, khiến anh lỡ hẹn với trận chung kết FA Cup đáng tiếc.

Bằng nghị lực kiên cường, Arteta trở lại mạnh mẽ vào năm 2010. Cựu đồng đội James Beattie từng nhận xét: "Về mặt kỹ thuật, cậu ấy là điều không tưởng. Cậu ấy mang sự sáng tạo đến cho một đội bóng vốn thiên về sự cần mẫn". Sau 209 lần ra sân và ghi 35 bàn thắng, tháng 8/2011, Arteta chính thức chia tay Everton để gia nhập Arsenal.

Trong ngày rời đi, người nhạc trưởng tài hoa đã không kìm được xúc động khi khẳng định quãng thời gian tại Goodison Park là những năm tháng đẹp nhất sự nghiệp. Di sản mà Arteta để lại không chỉ là những con số thống kê, mà là hình ảnh một tiền vệ hào hoa đã nâng tầm đẳng cấp cho nửa xanh vùng Merseyside trong suốt một giai đoạn lịch sử.