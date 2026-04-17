Mikel Arteta và ván bài Martin Odegaard: Chìa khóa để Arsenal giải mã Manchester City Đối mặt với Manchester City trong trận cầu quyết định ngôi vương, Mikel Arteta có thể tạo ra bước ngoặt khi kéo Martin Odegaard lùi sâu để đối phó hệ thống pressing của Pep Guardiola.

Cuộc đối đầu giữa Arsenal và Manchester City vào Chủ nhật này không chỉ là một trận bóng đá thông thường; đó là bài kiểm tra bản lĩnh cho tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh của Pháo thủ. Trong bối cảnh đoàn quân của Mikel Arteta đang có dấu hiệu hụt hơi sau những kết quả bất lợi tại các đấu trường cúp và trận thua trước Bournemouth, một sự thay đổi mang tính đột phá về chiến thuật là điều bắt buộc để khắc chế sức mạnh của Man City.

Bài toán mỏ neo và sự sa sút của Martin Zubimendi

Vấn đề nan giải nhất của Arsenal hiện tại nằm ở vị trí của Martin Zubimendi. Tiền vệ này đang trải qua giai đoạn sa sút phong độ trầm trọng, thường xuyên để mất bóng nguy hiểm và tỏ ra lúng túng trước áp lực từ đối phương. Điểm yếu lớn nhất của Zubimendi là khả năng xoay xở chậm và hay gặp khó khăn khi phải nhận bóng trong tư thế quay lưng.

Trước một Manchester City luôn duy trì hệ thống gây áp lực bốn người trong sơ đồ 4-2-4, việc tiếp tục tin dùng Zubimendi ở vị trí mỏ neo khi triển khai bóng từ sân nhà sẽ là một canh bạc đầy rủi ro. Arteta cần một cầu thủ có khả năng thoát pressing thượng hạng và nhãn quan chiến thuật sắc bén hơn để luân chuyển bóng.

Odegaard trong vai trò "Deep-lying Playmaker"

Một phương án táo bạo đã được đề xuất: kéo Martin Odegaard xuống đá thấp hơn. Đội trưởng người Na Uy có thể được bố trí chơi bên cạnh Declan Rice trong vai trò tiền vệ lùi sâu. Khi Arsenal xây dựng lối chơi từ tuyến dưới, Odegaard sẽ lùi hẳn xuống phía trái của hàng hậu vệ ba người, cho phép Gabriel dạt vào trung lộ. Cách vận hành này tương đồng với vai trò của Vitinha tại PSG hay Joshua Kimmich tại Bayern Munich.

Với sự hỗ trợ từ thủ thành David Raya dâng cao, Arsenal sẽ sở hữu sáu cầu thủ ở tuyến dưới đối đầu với bốn cầu thủ pressing của Man City. Việc tạo ra lợi thế quân số này giúp Pháo thủ hình thành cấu trúc hình kim cương ở giữa sân, từ đó thoát khỏi sự vây ráp của đối phương một cách mượt mà và chủ động hơn trong việc kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Phong tỏa Rayan Cherki và Erling Haaland

Bên cạnh việc chiếm quyền kiểm soát, Arsenal cũng cần đặc biệt dè chừng Rayan Cherki – "quân bài tẩy" mới nhất trong tay Pep Guardiola. Cherki sở hữu lối chơi tự do, sẵn sàng di chuyển vào trung tâm để phối hợp cùng Erling Haaland hoặc dạt cánh đối diện để tạo khoảng trống cho Jeremy Doku.

Để đối phó, Arteta nên áp dụng chiến thuật kèm người một-một linh hoạt. Hậu vệ cánh trái của Arsenal phải theo sát Cherki mỗi khi cầu thủ này xâm nhập phần sân nhà. Trong khi đó, William Saliba sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc phong tỏa Erling Haaland, còn Gabriel sẵn sàng bọc lót và đối đầu với các mũi khoan cánh khác của đối thủ.

Việc dũng cảm thay đổi vai trò của Odegaard và loại bỏ những mắt xích không còn phù hợp là chìa khóa để Arsenal lấy lại sự chủ động. Nếu thực hiện thành công kế hoạch này, họ không chỉ hóa giải được sức ép nghẹt thở từ Man City mà còn một lần nữa khẳng định vị thế trong cuộc đua vô địch đầy khốc liệt.