Mikel Merino và bài toán đá chính của Tây Ban Nha trước đại chiến Pháp tại bán kết World Cup 2026 Sau hai bàn thắng quý như vàng từ ghế dự bị trước Bồ Đào Nha và Bỉ, Mikel Merino đang trở thành nhân tố không thể thay thế trong kế hoạch chinh phục đỉnh cao của La Roja.

Sân vận động Los Angeles chứng kiến một kịch bản quen thuộc nhưng chưa bao giờ thôi kịch tính: Tây Ban Nha bế tắc, và Mikel Merino xuất hiện để định đoạt số phận. Chiến thắng 2-1 trước tuyển Bỉ tại tứ kết World Cup 2026 không chỉ đưa "La Roja" vào nhóm bốn đội mạnh nhất thế giới mà còn thổi bùng lên cuộc tranh luận về vai trò của tiền vệ thuộc biên chế Arsenal trong đội hình xuất phát.

Merino một lần nữa toả sáng đúng lúc. Ảnh: Getty Images.

Kẻ định đoạt từ băng ghế dự bị

Phút 86, khi bảng điện tử đang hiển thị tỷ số hòa 1-1 sau các pha lập công của Fabian Ruiz và Charles De Ketelaere, HLV Luis de la Fuente thực hiện quyết định thay đổi nhân sự mang tính bước ngoặt. Mikel Merino vào sân thay Dani Olmo. Chỉ 120 giây sau, tiền vệ 30 tuổi đã có mặt đúng lúc, đúng chỗ để dứt điểm tung lưới đối phương, chấm dứt hy vọng của người Bỉ.

Đây không phải lần đầu tiên Merino sắm vai người hùng. Tại vòng 1/8 gặp Bồ Đào Nha, kịch bản tương tự đã diễn ra. Anh vào sân ở phút 85 và ghi bàn thắng duy nhất ở phút 91, hạ gục thủ thành Diogo Costa. Hai trận đấu loại trực tiếp liên tiếp, hai bàn thắng quyết định chỉ trong chưa đầy 15 phút có mặt trên sân, Merino đang chứng minh mình là "siêu dự bị" hiệu quả nhất giải đấu.

Nghịch lý của sự kiểm soát

Tây Ban Nha đang dẫn đầu World Cup 2026 về tỷ lệ kiểm soát bóng với con số trung bình 66%. Tuy nhiên, sự áp đảo về thống kê không đi kèm với sự hiệu quả tuyệt đối trong vòng cấm. Sau chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Áo, đội quân của De la Fuente bắt đầu bộc lộ dấu hiệu bế tắc trước các khối phòng ngự lùi sâu.

Lối chơi ban bật ngắn của bộ tứ Mikel Oyarzabal, Alex Baena, Dani Olmo và Lamine Yamal dù đẹp mắt nhưng đôi khi thiếu đi sự trực diện. Merino mang đến thứ vũ khí mà hàng công Tây Ban Nha đang thiếu: khả năng xâm nhập vòng cấm (box-to-box) và kỹ năng dứt điểm nhạy bén của một tiền vệ có thể hình lý tưởng.

Merino cho thấy cái duyên ghi bàn tuyệt vời. Ảnh: Getty Images.

Chìa khóa để giải mã đội tuyển Pháp

Đối thủ tại bán kết của Tây Ban Nha là tuyển Pháp – một tập thể đầy thực dụng và sở hữu những ngôi sao có tốc độ xé gió như Kylian Mbappe, Michael Olise hay Ousmane Dembele. Trong một trận đấu mà sai lầm nhỏ nhất cũng phải trả giá, sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự trở nên sống còn.

Việc xếp Merino đá chính không chỉ giúp Tây Ban Nha tăng cường khả năng không chiến và chiếm lĩnh không gian trong vòng cấm đối phương, mà còn cung cấp một lớp lá chắn thép từ xa. Thể lực dồi dào của anh sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc phong tỏa các mũi khoan tốc độ bên phía "Les Bleus".

HLV De la Fuente đang đứng trước lựa chọn khó khăn: tiếp tục tin tưởng vào bộ khung ổn định đã đưa đội bóng vào bán kết, hay đánh cược vào phong độ rực sáng của Merino để tạo ra sự đột biến ngay từ đầu. Với những gì đã thể hiện, Merino không còn đơn thuần là một phương án dự phòng, anh đã sẵn sàng để trở thành nhân vật chính trong hành trình chinh phục cúp vàng của người Tây Ban Nha.