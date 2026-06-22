Mikel Oyarzabal rực sáng giúp Tây Ban Nha thắng thuyết phục Saudi Arabia tại World Cup 2026 Với màn trình diễn đẳng cấp của Mikel Oyarzabal và sự chững chạc từ các tài năng trẻ như Pau Cubarsi, Tây Ban Nha đã khẳng định vị thế ứng viên vô địch bằng chiến thắng áp đảo trước Saudi Arabia.

Tây Ban Nha vừa có một màn phô diễn sức mạnh ấn tượng tại vòng bảng World Cup 2026 khi vượt qua Saudi Arabia với sự đồng đều ở cả ba tuyến. Trong một ngày mà hàng công thi đấu đầy biến ảo, Mikel Oyarzabal đã trở thành tâm điểm với màn trình diễn tiệm cận sự hoàn hảo, đập tan mọi hoài nghi về phong độ của anh trước giải đấu.

Mikel Oyarzabal và lời khẳng định của đẳng cấp

Mikel Oyarzabal đã có một trận đấu chói sáng nhất trong sự nghiệp quốc tế của mình. Không chỉ là người kiến tạo bàn mở tỷ số cho Lamine Yamal, chân sút thuộc biên chế Real Sociedad còn trực tiếp ghi hai bàn thắng quan trọng bằng khả năng chọn vị trí và dứt điểm nhạy bén. Với điểm số 8.3 từ các chuyên gia, Oyarzabal xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Mikel Oyarzabal (8.3 điểm): Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với cú đúp bàn thắng và một pha kiến tạo đẳng cấp.

Đáng chú ý, nếu cú dứt điểm trong hiệp một không tìm đến xà ngang, Oyarzabal đã có thể rời sân với một cú hat-trick. Sự hiện diện của anh không chỉ mang lại bàn thắng mà còn tạo ra không gian cho các đồng đội nhờ những bước chạy thông minh.

Sự chững chạc của thế hệ trẻ và sự trở lại của Lamine Yamal

Bên cạnh điểm nhấn Oyarzabal, người hâm mộ La Roja còn được chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của Pau Cubarsi. Dù còn rất trẻ, trung vệ của Barcelona đã cho thấy tư duy chơi bóng đỉnh cao với khả năng đọc tình huống và phát động tấn công chính xác từ phần sân nhà.

Pau Cubarsi (7.8 điểm): Tài năng trẻ tiếp tục gây ấn tượng mạnh với khả năng đọc tình huống và tốc độ truy cản tuyệt vời.

Trên hàng công, sự trở lại của Lamine Yamal ở tuổi 18 đã mang đến luồng sinh khí mới cho hành lang cánh phải. Yamal chính là người khai thông thế bế tắc bằng pha băng cắt dứt điểm nhạy bén ở cột hai, minh chứng cho bản năng sát thủ của một thần đồng.

Lamine Yamal (7.2 điểm): Thần đồng 18 tuổi mang đến luồng sinh khí mới và là người ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Sự cân bằng chiến thuật từ trục dọc

Chiến thắng của Tây Ban Nha không thể thiếu sự đóng góp từ "ông chủ" khu trung tuyến Rodri và trung vệ kỳ cựu Aymeric Laporte. Trong khi Rodri duy trì nhịp độ trận đấu ổn định và thu hồi bóng hiệu quả, Laporte lại cho thấy tầm ảnh hưởng của một thủ lĩnh hàng phòng ngự với những đường chuyền xuyên tuyến sắc bén.

Aymeric Laporte (8.0 điểm): Một trận đấu toàn diện của trung vệ kỳ cựu với khả năng chỉ huy và kiến tạo thông minh.

Hàng thủ của HLV Luis de la Fuente đã có một ngày làm việc tương đối nhàn nhã nhưng vẫn duy trì sự tập trung cần thiết. Thủ thành Unai Simon dù không phải đối mặt với quá nhiều hiểm họa nhưng vẫn cho thấy sự chắc chắn trong các tình huống ra vào, đảm bảo một trận giữ sạch lưới cho đội nhà.

Bảng chấm điểm chi tiết đội tuyển Tây Ban Nha

Cầu thủ Vị trí Điểm số Điểm nhấn Mikel Oyarzabal Tiền đạo 8.3 2 bàn thắng, 1 kiến tạo, Cầu thủ xuất sắc nhất Aymeric Laporte Trung vệ 8.0 Chỉ huy hàng thủ, kiến tạo bàn thắng thứ 3 Pau Cubarsi Trung vệ 7.8 Đọc tình huống xuất sắc, chuyền bóng chính xác Unai Simon Thủ môn 7.6 Ra vào hợp lý, giữ sạch lưới Pedro Porro Hậu vệ phải 7.5 Chồng biên tốc độ, tạt bóng nguy hiểm Marc Cucurella Hậu vệ trái 7.5 Hoạt động năng nổ, tham gia vào 2 bàn cuối Rodri Tiền vệ 7.3 Điều tiết nhịp độ trận đấu ổn định Dani Olmo Tiền vệ 7.3 Di chuyển thông minh, kiến tạo kỹ thuật Lamine Yamal Tiền đạo cánh 7.2 Ghi bàn mở tỷ số, rê dắt lắt léo Alex Baena Tiền vệ cánh 7.2 Xử lý bóng khéo léo, tạt bóng tốt Pedri Tiền vệ 7.0 Kết nối lối chơi tốt nhưng dứt điểm thiếu chính xác

Với sự đồng đều ở cả ba tuyến và phong độ rực sáng của các cá nhân, Tây Ban Nha đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới các đối thủ tại World Cup 2026. Lối chơi kiểm soát kết hợp với sự đột biến từ những tài năng trẻ đang biến La Roja trở thành một tập thể cực kỳ khó bị đánh bại.