Milan thắng sát nút Genoa: Nkunku và Athekame mở toang cánh cửa Champions League Chiến thắng 2-1 nhọc nhằn trước Genoa giúp Milan củng cố vị trí thứ 3 tại Serie A. Thầy trò HLV Allegri hiện nắm ưu thế lớn trước vòng đấu cuối cùng của mùa giải.

Milan bước vào chuyến làm khách tại Luigi Ferraris với áp lực tâm lý đè nặng sau những kết quả không như ý. Việc thiếu vắng ngôi sao chạy cánh Rafael Leao buộc HLV Massimiliano Allegri phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu trước một Genoa chơi kỷ luật và đầy khó chịu.

Sự bế tắc trong hiệp một và bước ngoặt từ chấm 11m

Xuyên suốt 45 phút đầu tiên, đại diện thành Milan hoàn toàn bất lực trước hệ thống phòng ngự "low-block" tầng tầng lớp lớp của đội chủ nhà. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, Milan lại tỏ ra thiếu ý tưởng trong các pha phối hợp cuối cùng. Ở chiều ngược lại, Genoa thi đấu rình rập và có những tình huống phản công sắc nét, nhưng sự thiếu chính xác của Vitinha và Colombo đã khiến họ không thể tận dụng cơ hội.

Thế bế tắc chỉ được phá vỡ ở đầu hiệp hai nhờ một sai lầm cá nhân từ hàng thủ Genoa. Phút 50, hậu vệ Amorim có đường chuyền về bất cẩn, tạo điều kiện để Christopher Nkunku băng xuống buộc thủ thành Bijlow phải phạm lỗi trong vòng cấm.

Christopher Nkunku tạo ra khác biệt cho Milan.

Trên chấm phạt đền, Nkunku đã không mắc bất kỳ sai lầm nào để đánh bại Bijlow, mở tỷ số cho đội khách. Bàn thắng này không chỉ giải tỏa áp lực mà còn giúp các cầu thủ Milan chơi hưng phấn hơn trong phần còn lại của trận đấu.

Dấu ấn chiến thuật của Allegri và kịch tính phút cuối

Nhận thấy nhịp độ trận đấu có phần chững lại do cổ động viên đốt pháo sáng trên khán đài, HLV Allegri đã tung Christian Pulisic vào sân nhằm tăng cường sự đột biến. Sự thay đổi này ngay lập tức đem lại quả ngọt. Phút 81, Pulisic thực hiện pha kiến tạo tinh tế để Zachary Athekame dứt điểm chéo góc hiểm hóc, nhân đôi cách biệt cho Milan.

Nkunku và Athekame là 2 cầu thủ ghi bàn cho Milan.

Tưởng chừng chiến thắng đã nằm chắc trong tay đội khách, nhưng Genoa đã vùng lên mạnh mẽ ở những phút cuối. Phút 86, tận dụng sự thiếu tập trung của hàng thủ Milan, đội trưởng Johan Vasquez dứt điểm cận thành rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Khoảng thời gian 10 phút bù giờ sau đó chứng kiến sức ép khủng khiếp từ đội chủ nhà, song sự xuất sắc của thủ môn Maignan đã giúp Milan bảo toàn trọn vẹn 3 điểm.

Thống kê trận đấu Genoa 1-2 Milan

Thông số Genoa Milan Bàn thắng 1 2 Cầu thủ ghi bàn Johan Vásquez (86') Nkunku (50'), Athekame (81') Kiểm soát bóng 46% 54%

Với kết quả này, Milan hiện đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 70 điểm, tạo khoảng cách 2 điểm với đội đứng thứ 5 là Coma. Quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới hiện hoàn toàn nằm trong tay thầy trò HLV Allegri trước khi vòng đấu cuối cùng diễn ra.