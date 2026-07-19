Millonarios 0-1 Colo Colo: Colo Colo giành chiến thắng Millonarios đối đầu Colo Colo trong trận giao hữu CLB lúc 06h00 ngày 19/07/2026, khi dữ liệu gần nhất của Colo Colo là một trận hòa.

Millonarios 0 - 1 Colo Colo Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Millonarios tiếp đón Colo Colo.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Thẻ vàng Phút 51': J. Rojas (Colo Colo) nhận thẻ vàng.

63' Thay người Phút 63' (Colo Colo): J. Sosa vào sân thay E. Wiemberg.

63' Thay người Phút 63' (Colo Colo): F. Raipan vào sân thay M. Romero.

63' Thay người Phút 63' (Colo Colo): C. Aquino vào sân thay T. Alarcon.

65' Thay người Phút 65' (Millonarios): C. Sarabia vào sân thay J. Guerrero.

65' Thay người Phút 65' (Millonarios): D. Quintero vào sân thay A. Estupinan.

65' Thay người Phút 65' (Millonarios): S. Vega vào sân thay S. Viveros.

71' BÀN THẮNG! Colo Colo (0-1) Phút 71': C. Aquino (Colo Colo) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

72' Thay người Phút 72' (Colo Colo): F. Marchant vào sân thay L. Hernandez.

72' Thay người Phút 72' (Colo Colo): J. Mendez vào sân thay M. Fernandez.

75' Thay người Phút 75' (Millonarios): S. Mosquera vào sân thay A. Llinas.

75' Thay người Phút 75' (Millonarios): D. Silva vào sân thay D. Ruiz.

75' Thay người Phút 75' (Millonarios): J. Angulo vào sân thay F. Chaverra.

82' Thay người Phút 82' (Colo Colo): R. Catalan vào sân thay A. Madrid.

82' Thay người Phút 82' (Colo Colo): B. Castro vào sân thay J. Rojas.

89' Thay người Phút 89' (Millonarios): A. F. Moreno Paz vào sân thay S. Valencia.

89' Thay người Phút 89' (Millonarios): B. Campaz vào sân thay R. Contreras.

KT Kết thúc: Millonarios 0-1 Colo Colo Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 08:00 19/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Millonarios vs Colo Colo

Thời gian: 06h00 ngày 19/07/2026

Giải đấu: Giao hữu CLB

Colo Colo bước vào trận đấu với phong độ chưa đủ dữ liệu

Thông tin gần nhất được cung cấp cho thấy Colo Colo có một trận hòa. Do chỉ có một kết quả, chưa thể đánh giá đầy đủ xu hướng phong độ, khả năng ghi bàn hay mức độ ổn định của đội bóng này trong giai đoạn hiện tại.

Trong bối cảnh đó, trận gặp Millonarios sẽ là cơ hội để Colo Colo kiểm chứng sự gắn kết trong lối chơi. Tuy nhiên, chưa có dữ liệu cụ thể về các trận gần đây của Millonarios, thành tích đối đầu, vị trí thi đấu hoặc lực lượng hai đội, nên mọi đánh giá về ưu thế trước trận cần được giữ ở mức thận trọng.

Trận đấu khó đoán về thế trận

Vì đây là một trận giao hữu, trọng tâm có thể nằm ở khả năng vận hành đội hình và duy trì cự ly giữa các tuyến. Colo Colo cần kiểm soát tốt nhịp độ, đặc biệt trong những thời điểm chuyển trạng thái, nếu muốn biến kết quả hòa gần nhất thành nền tảng cho màn trình diễn chắc chắn hơn.

Ở chiều ngược lại, Millonarios có thể hướng đến việc tận dụng lợi thế sân đấu và tạo sức ép từ sớm, nhưng dữ liệu hiện có không cho phép xác định sơ đồ chiến thuật, cách tiếp cận hay những cá nhân chủ chốt của đội bóng này. Vì vậy, điểm then chốt sẽ chỉ được bộc lộ khi hai đội bắt đầu triển khai lối chơi trên sân.

Nhận định trước trận

Colo Colo có một kết quả hòa trong thông tin phong độ gần nhất, nhưng chừng đó chưa đủ để tạo ra kết luận rõ ràng về tương quan với Millonarios. Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng thích nghi với nhịp độ, chất lượng phối hợp và mức độ tận dụng cơ hội của mỗi đội.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu chưa có nhiều cơ sở thống kê để nghiêng hẳn về một phía. Người xem có thể chờ đợi một thế trận cân bằng, trong đó sự chủ động và hiệu quả xử lý ở các thời điểm quan trọng sẽ đóng vai trò đáng kể.

Millonarios 5 trận gần nhất B T B H H Colo Colo 5 trận gần nhất H B T T T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới