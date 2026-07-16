Milsami Orhei 0-1 Velež: Velež giành chiến thắng Milsami Orhei và Velež bước vào cuộc chạm trán tại Complexul Sportiv Raional sau khi cùng hòa ở trận gần nhất, hứa hẹn thế trận cân bằng.

Milsami Orhei 0 - 1 Velež Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Milsami Orhei tiếp đón Velež.

39' Thẻ vàng Phút 39': A. Mesic (Velež) nhận thẻ vàng.

40' Thẻ vàng Phút 40': H. Asmelash (Milsami Orhei) nhận thẻ vàng.

43' Thẻ vàng Phút 43': Decio Neto (Milsami Orhei) nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

56' Thẻ vàng Phút 56': W. Fonkeu (Milsami Orhei) nhận thẻ vàng.

63' Thay người Phút 63' (Milsami Orhei): V. Luchita vào sân thay S. Chele.

66' Thẻ vàng Phút 66': V. Luchita (Milsami Orhei) nhận thẻ vàng.

75' Thay người Phút 75' (Milsami Orhei): S. Izountouemoi vào sân thay P. Odubia.

76' Thay người Phút 76' (Velež): M. Besic vào sân thay D. Salcin.

80' Thẻ vàng Phút 80': V. Luchita (Milsami Orhei) nhận thẻ vàng.

80' Thẻ đỏ Phút 80': V. Luchita (Milsami Orhei) nhận thẻ đỏ.

83' BÀN THẮNG! Velež (0-1) Phút 83': A. Mesic (Velež) lập công (kiến tạo: A. Spahic). Tỷ số: 0 - 1.

83' Thẻ vàng Phút 83': A. Spahic (Velež) nhận thẻ vàng.

85' Thẻ vàng Phút 85': A. Hrkac (Velež) nhận thẻ vàng.

86' Thay người Phút 86' (Milsami Orhei): D. Sirbu vào sân thay D. Muringen.

86' Thay người Phút 86' (Milsami Orhei): C. Silcenco vào sân thay A. Angelov.

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': R. Ginsari (Milsami Orhei) nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: Milsami Orhei 0-1 Velež Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 01:54 17/07/2026

Đội hình chính thức Milsami Orhei Sơ đồ 5-3-2 · HLV Alexei Savinov Velež Sơ đồ 4-4-2 · HLV Ibro Rahimic 31 Filip Dujmović 29 Hennos Asmelash 4 Aleksandar Angelov 34 Decio Neto 24 Dehninio Muringen 30 Frederick Takyi 33 William Fonkeu 5 Christopher Nwaeze 11 Sorin Chele 14 Philip Odubia 28 Kabamba Kalabatama 1 Faris Ribić 7 Ajdin Nukić 13 Anes Omerović 8 Ante Hrkać 18 Said Duranović 11 Aldin Mešić 6 Rafidine Abdullah 29 Andro Babić 80 Nino Stojanović 9 Armin Spahic 10 Đani Salčin Dự bị Milsami Orhei 35 Denis Vornic 10 Radu Gînsari 13 Vasile Luchita 17 Leonard Bulmaga 21 Samouil Izountouemoi 15 David Sîrbu 7 Chiril Silcenco Velež 22 Elmin Mataradžić 66 Faruk Setic 55 Adin Bajrić 17 Ayham Shhade 20 Damir Halilović 38 Dženan Puce 21 Alan Pajević 83 Mahir Bešić 88 Leonid Ignatov Cập nhật đội hình lúc 23:40 16/07/2026

Thông tin trận đấu

Milsami Orhei sẽ đối đầu Velež tại Complexul Sportiv Raional trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 17/07/2026.

Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội chưa tạo ra khác biệt rõ ràng ở lần gần nhất xuất hiện trong dữ liệu phong độ. Cả Milsami Orhei và Velež đều có kết quả hòa, trong khi lần đối đầu gần nhất giữa hai đội cũng khép lại với kết quả bất phân thắng bại.

Thế cân bằng từ phong độ và đối đầu

Milsami Orhei có kết quả hòa ở trận gần nhất. Velež cũng sở hữu kết quả tương tự, vì vậy không đội nào bước vào trận đấu với lợi thế rõ ràng về trạng thái phong độ được cung cấp.

Đáng chú ý, cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội cũng không xác định được bên thắng cuộc. Milsami Orhei chưa giành chiến thắng trước Velež trong lần chạm trán đó, còn Velež cũng không thể vượt qua đối thủ. Xu hướng này cho thấy khoảng cách giữa hai đội có thể được quyết định bởi những chi tiết nhỏ thay vì một ưu thế áp đảo ngay từ đầu.

Điểm then chốt trong cách tiếp cận trận đấu

Với dữ liệu phong độ tương đồng, khả năng kiểm soát nhịp độ sẽ trở thành yếu tố quan trọng. Milsami Orhei có lợi thế sân nhà tại Complexul Sportiv Raional, nhưng lợi thế này chỉ phát huy nếu đội chủ động tổ chức thế trận mà vẫn duy trì được sự an toàn khi chuyển trạng thái.

Ở chiều ngược lại, Velež có thể hướng tới cách nhập cuộc thận trọng, ưu tiên giữ cự ly giữa các tuyến trước khi tìm cơ hội phản công. Khi hai đội cùng vừa trải qua một trận hòa, sự cân bằng và tâm lý hạn chế sai lầm nhiều khả năng sẽ được đặt lên hàng đầu. Những tình huống cố định, khả năng tận dụng khoảng trống ở hai biên và chất lượng xử lý trong khu vực trước khung thành có thể tạo ra khác biệt.

Nhận định trận đấu

Không có cơ sở để xem Milsami Orhei hay Velež là đội nắm ưu thế tuyệt đối. Kết quả gần nhất của hai đội cùng là hòa, còn lần đối đầu gần nhất cũng cho thấy sự giằng co. Vì thế, trận đấu nhiều khả năng được định đoạt bởi đội duy trì được cấu trúc tốt hơn và tận dụng cơ hội hiệu quả hơn.

Nhìn chung, đây là màn so tài có xu hướng cân bằng. Milsami Orhei có điểm tựa sân nhà, trong khi Velež sở hữu cơ sở tâm lý từ việc không để thua ở lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Một thế trận chặt chẽ và cuộc đấu ở khu vực giữa sân có thể là kịch bản đáng chú ý tại Complexul Sportiv Raional.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Milsami Orhei · 0 thắng 1 hòa Velež · 0 thắng Velež 1 - 1 Milsami Orhei Hòa

Milsami Orhei 5 trận gần nhất B H B H H 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Velež 5 trận gần nhất H B B T H 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới