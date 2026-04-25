Minh Vương lập cú đúp kiến tạo, Đồng Nai đánh bại Quy Nhơn 2-1 để xây chắc ngôi đầu Tiền vệ Trần Minh Vương tỏa sáng với hai đường kiến tạo giúp Trường Tươi Đồng Nai hạ gục Quy Nhơn, nới rộng khoảng cách với đội bám đuổi lên 9 điểm tại giải hạng Nhất.

Trong trận cầu tâm điểm tại vòng 16 giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26, Trường Tươi Đồng Nai đã khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch bằng chiến thắng sát nút 2-1 ngay trên sân của Quy Nhơn. Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu chính là màn trình diễn đẳng cấp của nhạc trưởng Trần Minh Vương, người trực tiếp kiến tạo cả hai bàn thắng cho đội khách.

Đồng Nai có chiến thắng quan trọng trước Quy Nhơn để vững vàng trên ngôi đầu BXH giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26. Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai FC.

Minh Vương và nhãn quan chiến thuật đẳng cấp

Dù phải thi đấu xa nhà, đại diện từ miền Đông Nam bộ vẫn nhập cuộc đầy chủ động với sơ đồ đẩy cao đội hình. Sức ép liên tục của đội bóng áo đỏ sớm mang lại thành quả ở phút thứ 12. Từ một tình huống cố định, Trần Minh Vương thực hiện quả treo bóng có điểm rơi loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự chủ nhà, tạo điều kiện để Nguyễn Thành Lộc đánh đầu ngược tinh tế mở tỷ số trận đấu.

Hưng phấn sau bàn thắng sớm, cựu tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục chứng minh tại sao anh là linh hồn trong lối chơi của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng. Phút 23, sau pha phối hợp trung lộ ăn ý với ngoại binh Alex Sandro, Minh Vương có đường nhả bóng vừa tầm để Lưu Tự Nhân băng lên dứt điểm uy lực bằng chân trái. Cú sút chìm hiểm hóc khiến thủ môn Dương Văn Lợi dù đổ người hết cỡ cũng không thể cứu thua, nhân đôi cách biệt cho Đồng Nai.

Nỗ lực của Quy Nhơn và bước ngoặt thẻ đỏ

Bị dẫn trước hai bàn, đội bóng đất võ không hề bỏ cuộc. Họ kiên trì tổ chức các đợt phản công dựa trên sự cơ động của ngoại binh Thaileon. Phút 28, hy vọng được thắp lại cho đội chủ nhà khi Thaileon có pha đánh đầu chiến thuật cho Đào Gia Việt băng xuống. Trong nỗ lực truy cản, Huỳnh Tấn Sinh vô tình để bóng đến chân Lê Thanh Phong, và tiền đạo này đã không bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Bước sang hiệp hai, tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao khi huấn luyện viên Trịnh Duy Quang yêu cầu các học trò chơi tất tay. Tuy nhiên, khi bàn thắng gỡ hòa vẫn chưa đến, Quy Nhơn lại phải chịu tổn thất lớn về quân số. Phút 78, hậu vệ Trần Văn Thái nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau pha vào bóng nguy hiểm với Minh Vương. Chơi thiếu người trong hơn 10 phút cuối, đội chủ nhà lực bất tòng tâm trong việc tìm kiếm điểm số.

Thống kê trận đấu CLB Quy Nhơn vs Trường Tươi Đồng Nai

Thông số CLB Quy Nhơn Trường Tươi Đồng Nai Tỷ số 1 2 Người ghi bàn Lê Thanh Phong (28') Nguyễn Thành Lộc (12'), Lưu Tự Nhân (23') Thẻ vàng 1 1 Thẻ đỏ 1 (Trần Văn Thái 78') 0 Điểm số hiện tại - 38

Với 3 điểm quý giá này, Trường Tươi Đồng Nai tiếp tục thống trị ngôi đầu bảng với 38 điểm, gia tăng khoảng cách với đội xếp thứ hai là Bắc Ninh lên thành 9 điểm. Đây là bước đệm quan trọng giúp thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng tiến gần hơn tới tấm vé thăng hạng V.League mùa tới.